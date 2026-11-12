Passende Geschwisternamen: 50 Vornamen und 100 Ideen

Vielleicht war Emma damals sofort klar. Und jetzt sucht ihr einen passenden Geschwisternamen. Ein Name klingt toll, bis ihr ihn neben Emma laut sagt. Ein anderer stand nie auf eurer Liste und geht euch auf einmal den ganzen Tag durch den Kopf. Genau für diese Suche haben wir ein paar Ideen gesammelt.
Schaut mal, ob der Name, den ihr jeden Tag ruft, hier dabei ist. Zu 50 Vornamen haben wir je eine Idee für eine Schwester und einen Bruder ausgesucht. Wir erzählen euch, was uns an den Paaren gefällt. Wenn ihr bei einem Vorschlag hängen bleibt, könnt ihr direkt ins Namensporträt springen.
Von Amalia bis Valentina
Was passt zu Clara, Emma oder Mathilda? Tippt auf einen Namen, der euch interessiert.
Amalia
Für eine Schwester
Amalia & Pauline
Beide Namen haben einen klassischen Klang. Das P am Anfang und das E am Ende machen Pauline gut erkennbar.
Für einen Bruder
Amalia & Leopold
Leopold teilt Amalias klassischen Klang. Am Ende hört ihr bei ihm ein T, bei Amalia ein offenes A.
Charlotte
Für eine Schwester
Charlotte & Henriette
Beide Namen haben drei Silben und sind als Klassiker vertraut. Bei Henriette fällt beim Rufen zuerst das H auf.
Für einen Bruder
Charlotte & Theodor
Theodor greift den klassischen Stil auf. Das hörbare R am Ende unterscheidet ihn von Charlottes Ausklang.
Clara
Für eine Schwester
Clara & Martha
Zwei Klassiker mit je zwei Silben. Das M gibt Martha beim Rufen einen eigenen Anfang.
Für einen Bruder
Clara & Benedikt
Benedikt greift den klassischen Stil auf. Sein fester Schluss hebt sich von Claras offenem A ab.
Ella
Für eine Schwester
Ella & Ida
Beide haben zwei Silben und enden offen auf A. Beim Rufen lassen sie sich am E und I am Anfang unterscheiden.
Für einen Bruder
Ella & Theo
Theo ist genauso kompakt. Das O am Ende gibt ihm einen anderen Klang als Ellas A.
Emilia
Für eine Schwester
Emilia & Antonia
Beide Namen haben vier Silben und klingen auf IA aus. Emilia beginnt mit E, Antonia mit A und einem hörbaren T in der Mitte.
Für einen Bruder
Emilia & Sebastian
Sebastian hat einen ähnlich vollen Klang. Sein S am Anfang und das N am Ende heben ihn von Emilia ab.
Emma
Für eine Schwester
Emma & Rosa
Zwei kurze Klassiker mit je zwei Silben. Emma beginnt mit einem Vokal, Rosa mit einem klaren R.
Für einen Bruder
Emma & Hugo
Beide Namen haben zwei Silben. Das A in Emma und das O in Hugo sind beim Rufen gut zu unterscheiden.
Frieda
Für eine Schwester
Frieda & Rosalie
Beide haben einen vertrauten klassischen Klang. Rosalie hat eine Silbe mehr und läuft auf ein langes I aus.
Für einen Bruder
Frieda & Gustav
Gustav passt zu Friedas Retroklang. Das G am Anfang und der feste Schluss machen ihn beim Rufen gut hörbar.
Greta
Für eine Schwester
Greta & Hedi
Die beiden kurzen Namen haben einen Retroklang. Greta endet auf A, Hedi auf I.
Für einen Bruder
Greta & Konrad
Konrad hat wie Greta zwei Silben. Das K am Anfang und der feste Schluss setzen sich von Gretas GR und dem offenen A ab.
Hannah
Für eine Schwester
Hannah & Elisabeth
Beide Namen sind aus der Bibel vertraut. Elisabeth hat mehr Silben und endet mit einem hörbaren T.
Für einen Bruder
Hannah & Samuel
Samuel teilt die biblische Tradition. Das S am Anfang und das L am Schluss unterscheiden ihn klar von Hannah.
Helene
Für eine Schwester
Helene & Vera
Vera greift den klassischen Klang auf. Ihre zwei Silben und das A am Ende setzen sich von Helene ab.
Für einen Bruder
Helene & Oskar
Oskar passt zu einem klassischen Namen wie Helene. Er setzt mit O ein und bleibt mit zwei Silben kürzer.
Ida
Für eine Schwester
Ida & Elsa
Zwei kurze Klassiker mit offenem A am Ende. Die unterschiedlichen Vokale am Anfang helfen beim Rufen.
Für einen Bruder
Ida & Fritz
Fritz teilt Idas Retroklang. Seine eine Silbe und das TS am Schluss geben ihm einen eigenen Rhythmus.
Johanna
Für eine Schwester
Johanna & Elisabeth
Beide Namen wirken klassisch und haben eine lange Tradition. Elisabeth beginnt mit E und schließt mit T.
Für einen Bruder
Johanna & Friedrich
Friedrich passt in denselben klassischen Stil. Mit zwei Silben ist er kürzer als Johanna und endet auf dem CH-Laut.
Lea
Für eine Schwester
Lea & Sarah
Beide sind kurze Namen mit biblischer Tradition. Lea beginnt mit L, Sarah mit einem S.
Für einen Bruder
Lea & Jakob
Jakob hat wie Lea zwei Silben und eine biblische Geschichte. Sein Schluss auf P ist beim Rufen gut vom offenen A zu unterscheiden.
Leni
Für eine Schwester
Leni & Anni
Beide sind vertraute Kurzformen. Sie teilen das I am Ende. Am Anfang hört ihr bei Leni ein L und bei Anni ein A.
Für einen Bruder
Leni & Hannes
Hannes hat ebenfalls zwei Silben und einen vertrauten Kurzformklang. Sein S am Ende hebt sich von Lenis I ab.
Lina
Für eine Schwester
Lina & Mara
Beide Namen sind kurz und enden auf A. Durch LI und MA hört ihr den Unterschied schon in der ersten Silbe.
Für einen Bruder
Lina & Mika
Mika ist genauso kompakt wie Lina. L und M am Anfang sowie N und K in der Mitte geben jedem Namen seinen eigenen Klang.
Luise
Für eine Schwester
Luise & Elise
Beide klingen klassisch und teilen die betonte Silbe mit langem I. Probiert beim Rufen aus, ob euch der unterschiedliche Anfang deutlich genug ist.
Für einen Bruder
Luise & Arthur
Arthur greift Luises klassischen Stil auf. Sein A am Anfang und der R-Laut am Schluss sorgen für deutliche Unterschiede.
Marie
Für eine Schwester
Marie & Josephine
Die beiden teilen einen vertrauten, klassischen Klang. Josephine setzt mit J ein und hat eine Silbe mehr.
Für einen Bruder
Marie & Johann
Johann bleibt wie Marie bei zwei Silben. Die Anfänge MA und JO und die Ausgänge I und N sind beim Rufen gut zu trennen.
Marlene
Für eine Schwester
Marlene & Luise
Beide haben drei Silben und sind als klassische Namen vertraut. Luise beginnt mit L, Marlene mit M.
Für einen Bruder
Marlene & Johannes
Johannes hat wie Marlene drei Silben. Das J am Anfang und das S am Schluss geben ihm einen eigenen Klang.
Mathilda
Für eine Schwester
Mathilda & Hermine
Zwei alte Namen mit drei Silben. Das H am Anfang und das E am Schluss machen Hermine gut unterscheidbar.
Für einen Bruder
Mathilda & Wilhelm
Wilhelm teilt Mathildas historischen Klang. Er ist mit zwei Silben kürzer und schließt mit M.
Mia
Für eine Schwester
Mia & Juna
Juna hat wie Mia zwei Silben und endet offen. Am Anfang hört ihr bei Juna ein J, bei Mia ein M.
Für einen Bruder
Mia & Ben
Beide Namen bleiben kurz. Ben hat eine Silbe und endet auf N, während Mia auf A ausklingt.
Mila
Für eine Schwester
Mila & Nina
Die Namen sind in mehreren Sprachen gebräuchlich und haben zwei Silben. Beim Ruf hilft der Unterschied zwischen M und N am Anfang.
Für einen Bruder
Mila & Viktor
Viktor hat wie Mila zwei Silben und ist in mehreren Sprachen gebräuchlich. Sein V am Anfang und der feste Schluss setzen sich ab.
Nora
Für eine Schwester
Nora & Alma
Nora und Alma wirken klassisch und haben je zwei Silben. Alma setzt mit A ein, Nora mit N.
Für einen Bruder
Nora & Julius
Julius passt zu Noras klassischem Klang. Mit J am Anfang und S am Ende bleibt er im Ruf gut erkennbar.
Paula
Für eine Schwester
Paula & Thea
Zwei kurze, vertraute Klassiker. Thea beginnt mit T und hat einen anderen Vokal in der ersten Silbe.
Für einen Bruder
Paula & Anton
Anton hat wie Paula zwei Silben. Der offene Anfang und das N am Ende machen den Unterschied gut hörbar.
Sophia
Für eine Schwester
Sophia & Helena
Beide haben griechische Wurzeln und drei Silben. Helena beginnt mit H, Sophia mit S.
Für einen Bruder
Sophia & Theodor
Theodor greift die griechische Namenstradition auf. Sein T am Anfang und der R-Laut am Ende geben ihm neben Sophia ein eigenes Profil.
Valentina
Für eine Schwester
Valentina & Aurelia
Beide Namen sind auch im Italienischen gebräuchlich und haben im Deutschen vier Silben. Aurelia beginnt mit einem Vokal, Valentina mit einem Konsonanten.
Für einen Bruder
Valentina & Leonardo
Leonardo fügt sich in den italienisch geprägten Klang ein. Das O am Ende bleibt gut von Valentinas A zu unterscheiden.
Von Anton bis Valentin
Was klingt gut zu Emil, Matti oder Noah? Klappt einen Namen auf und sagt die Paare mal vor euch hin.
Anton
Für eine Schwester
Anton & Thea
Beide Namen sind kurze Klassiker. Thea beginnt mit T und klingt auf A aus, Anton beginnt mit A und endet auf N.
Für einen Bruder
Anton & Bruno
Zwei klassische Namen mit je zwei Silben. Anton beginnt offen, Bruno mit einem klaren BR.
Arthur
Für eine Schwester
Arthur & Rosalie
Rosalie passt zu Arthurs klassischem Klang. Sie hat eine Silbe mehr und endet auf I.
Für einen Bruder
Arthur & Vincent
Vincent greift den klassischen Stil auf. Das V am Anfang und der Schluss auf T grenzen ihn von Arthur ab.
Ben
Für eine Schwester
Ben & Cleo
Cleo ist kurz und hat zwei Silben. Das offene O am Ende klingt deutlich anders als Bens N.
Für einen Bruder
Ben & Tom
Beide Namen bestehen aus einer Silbe. Das B und das T am Anfang sowie die Vokale E und O helfen beim Auseinanderhalten.
Elias
Für eine Schwester
Elias & Miriam
Beide Namen sind aus der Bibel vertraut. Miriam setzt mit M ein und endet auch mit M, Elias endet auf S.
Für einen Bruder
Elias & Ruben
Ruben bleibt in derselben Namenstradition. Sein R am Anfang und der Schluss auf N setzen sich von Elias ab.
Emil
Für eine Schwester
Emil & Lotte
Beide Namen haben zwei Silben und einen Retroklang. Lotte beginnt mit L und endet auf E.
Für einen Bruder
Emil & Otto
Otto teilt Emils klassischen Stil. Die Anfänge E und O und die unterschiedlichen Endungen machen das Paar gut unterscheidbar.
Felix
Für eine Schwester
Felix & Clara
Zwei vertraute Klassiker mit zwei Silben. Der offene Schluss von Clara klingt anders als Felix’ KS.
Für einen Bruder
Felix & Benedikt
Benedikt passt zu Felix als klassischer Name. Seine drei Silben und das B am Anfang setzen einen anderen Rhythmus.
Finn
Für eine Schwester
Finn & Enna
Die Namen passen zum nordisch geprägten Klang. Finn hat eine Silbe, Enna zwei. Den Unterschied hört ihr schon am Anfang F beziehungsweise E.
Für einen Bruder
Finn & Nils
Beide Namen sind im nordischen Namensumfeld vertraut und haben eine Silbe. Das F und das N am Anfang sowie das S am Ende von Nils setzen sie hörbar auseinander.
Henry
Für eine Schwester
Henry & Alice
Beide Namen sind in mehreren Sprachräumen vertraut. Alice beginnt mit einem Vokal, Henry mit H. Legt für euch fest, wie ihr beide aussprechen möchtet.
Für einen Bruder
Henry & Louis
Louis ist ebenfalls in mehreren Sprachen gebräuchlich. In der Aussprache Lu-i setzt er mit L ein und klingt offen aus. Probiert, wie er mit eurer Aussprache von Henry zusammenklingt.
Hugo
Für eine Schwester
Hugo & Flora
Zwei kurze Klassiker mit offenem Ende. Flora beginnt mit FL und endet auf A, Hugo beginnt mit H und endet auf O.
Für einen Bruder
Hugo & Georg
Georg hat wie Hugo einen traditionellen Klang. Das G am Anfang und der feste Schluss machen Georg beim Rufen leicht erkennbar.
Jakob
Für eine Schwester
Jakob & Ruth
Ruth und Jakob teilen eine biblische Namenstradition. Die eine Silbe von Ruth setzt einen kurzen Akzent neben Jakob.
Für einen Bruder
Jakob & David
Beide sind zweisilbige Namen aus der Bibel. Das J in Jakob und das D in David machen schon den Anfang unterscheidbar.
Jonas
Für eine Schwester
Jonas & Eva
Zwei biblische Namen mit je zwei Silben. Eva beginnt mit einem Vokal und endet auf A, Jonas beginnt mit J und schließt mit S.
Für einen Bruder
Jonas & Nathan
Nathan teilt die biblische Tradition. Sein N am Anfang und am Ende setzt sich vom J und S in Jonas ab.
Karl
Für eine Schwester
Karl & Wilma
Wilma greift Karls Retroklang auf. Ihre zwei Silben und das offene A unterscheiden sie von dem einsilbigen Karl.
Für einen Bruder
Karl & Hannes
Hannes passt zum traditionellen Stil. Er beginnt mit H und hat eine Silbe mehr als Karl.
Lasse
Für eine Schwester
Lasse & Alva
Beide Namen passen ins nordisch geprägte Umfeld und haben zwei Silben. Alva beginnt mit A und endet auch auf A.
Für einen Bruder
Lasse & Henrik
Henrik teilt den nordischen Namensklang. Sein H am Anfang und das K am Ende sind beim Rufen gut von Lasse zu unterscheiden.
Leo
Für eine Schwester
Leo & Alma
Zwei kurze Namen mit je zwei Silben. Alma beginnt mit A und endet auf A, Leo läuft auf O aus.
Für einen Bruder
Leo & Tim
Tim setzt eine Silbe neben Leos zwei. Das M am Schluss gibt ihm einen hörbar anderen Abschluss.
Leon
Für eine Schwester
Leon & Nika
Beide Namen bleiben kompakt. Nika beginnt mit N und klingt auf A aus, Leon beginnt mit L und endet auf N.
Für einen Bruder
Leon & Milo
Milo hat wie Leon zwei Silben. Das M am Anfang und das O am Ende lassen die beiden auch im schnellen Ruf verschieden klingen.
Levi
Für eine Schwester
Levi & Naomi
Beide Namen sind biblisch überliefert. Naomi hat eine Silbe mehr und beginnt mit N, sodass das gemeinsame I am Ende kaum ins Gewicht fällt.
Für einen Bruder
Levi & Samuel
Samuel passt zu Levis biblischer Tradition. Das S am Anfang und das L am Ende heben ihn beim Rufen ab.
Luca
Für eine Schwester
Luca & Chiara
Beide Namen sind im Italienischen vertraut. Chiara setzt mit K ein und hat ein R in der Mitte, während Luca mit L beginnt.
Für einen Bruder
Luca & Nico
Nico passt in den italienisch geprägten Klang. Beide Namen haben zwei Silben. Das N am Anfang und das O am Ende heben Nico von Luca ab.
Mats
Für eine Schwester
Mats & Liva
Liva passt zu Mats in eine nordisch geprägte Auswahl. Livas zwei Silben und das offene A sind gut von Mats mit seinem TS am Schluss zu unterscheiden.
Für einen Bruder
Mats & Erik
Erik teilt den nordischen Bezug. Er beginnt mit einem Vokal und hat eine Silbe mehr als Mats.
Matteo
Für eine Schwester
Matteo & Bianca
Beide Namen sind im Italienischen gebräuchlich. Bianca beginnt mit B und endet auf A, Matteo klingt auf O aus.
Für einen Bruder
Matteo & Carlo
Carlo bleibt in derselben Namenstradition. Er hat eine Silbe weniger als Matteo und setzt mit K ein.
Matti
Für eine Schwester
Matti & Tilda
Beide passen ins nordisch geprägte Namensumfeld. Tilda setzt ein T an den Anfang und endet auf A.
Für einen Bruder
Matti & Lasse
Beide haben zwei Silben. Beim Rufen trennen sie das M und das L am Anfang sowie das I und das E am Schluss.
Noah
Für eine Schwester
Noah & Rebecca
Beide Namen haben eine biblische Tradition. Rebecca hat eine Silbe mehr und beginnt mit R.
Für einen Bruder
Noah & Simon
Zwei biblische Namen mit je zwei Silben. Noah klingt offen aus, Simon endet auf N.
Oskar
Für eine Schwester
Oskar & Hedi
Zwei Namen mit Retroklang. Hedi beginnt mit H und klingt auf I aus, Oskar auf einen R-Laut.
Für einen Bruder
Oskar & Konrad
Konrad greift den klassischen Stil auf. Sein K am Anfang unterscheidet ihn von Oskar, obwohl beide Namen zwei Silben haben.
Paul
Für eine Schwester
Paul & Rosa
Rosa passt zu Pauls klassischem Stil. Ihr offenes A und die zusätzliche Silbe geben ihr einen anderen Rhythmus.
Für einen Bruder
Paul & Emil
Beide Namen sind als Klassiker vertraut. Emil hat eine Silbe mehr und beginnt mit einem Vokal.
Theo
Für eine Schwester
Theo & Romy
Romy hat wie Theo zwei Silben und wird oft als Kurzform empfunden. Ihr I am Schluss klingt deutlich anders als Theos O.
Für einen Bruder
Theo & Jan
Jan passt zu Theo, wenn ihr kurze Rufnamen mögt. Er hat eine Silbe und endet auf N.
Valentin
Für eine Schwester
Valentin & Theresa
Zwei klassische Namen mit je drei Silben. Theresa beginnt mit T und klingt auf A aus, Valentin endet auf N.
Für einen Bruder
Valentin & Lorenz
Lorenz passt zu Valentins klassischem Stil und ist eine Silbe kürzer. Das TS am Ende macht ihn im Ruf gut erkennbar.
Wie merkt ihr, ob zwei Namen zu euch passen?
Ein Paar kann auf der Liste richtig schön aussehen. Spannend wird’s, wenn ihr die Namen so sagt, wie ihr zu Hause redet. Und wenn euch zwei ganz unterschiedliche Namen gefallen, dürfen die genauso auf eure Liste.
Probiert den Ruf quer durch die Wohnung
„Emma, Rosa, kommt ihr kurz?“ Sagt das einmal so, wie ihr es wirklich rufen würdet. Dann tauscht die Reihenfolge und ruft jeden Namen für sich. Gerade bei ähnlichen Endungen hört ihr so schnell, ob euch beide Namen im Alltag deutlich genug auseinanderliegen.
Wie ruft ihr eigentlich zu Hause?
Aus Mathilda ist bei euch längst Tilda geworden? Dann nehmt Tilda beim Ausprobieren mit dazu. Ihr werdet wahrscheinlich beide Formen benutzen, und die können neben demselben Namen ganz unterschiedlich klingen. Wenn ihr merkt, dass ihr kurze Namen einfach gern sagt, stöbert mal bei unseren kurzen Mädchennamen oder kurzen Jungennamen.
Was hat euch damals an dem Namen gefallen?
Wenn ihr an Matti gerade den nordischen Klang mögt, hört mal, wie er neben Lasse klingt. Mehr Ideen in der Richtung findet ihr bei unseren nordischen Jungennamen. Vielleicht wollt ihr aber einen Namen, den eure Familie auch auf Italienisch gern sagt. Dann lohnt sich ein Blick zu den italienischen Jungennamen. Und falls euch beim ersten Mal vor allem die Bedeutung berührt hat, könnt ihr darüber weitersuchen, etwa bei unseren Vornamen mit der Bedeutung Stärke.
Und wie klingt’s mit Nachnamen?
Sagt euren Favoriten einmal mit Nachnamen, so wie ihr euch selbst jemandem vorstellen würdet. Hört kurz hin, ob der Übergang leicht von der Zunge geht. Wenn bei euch mehrere Sprachen zusammenkommen, sagt den Namen ruhig so, wie ihr ihn jeweils aussprechen würdet. Vielleicht gefallen euch beide Varianten.
Gebt eurem Favoriten ein bisschen Zeit
Ihr habt zwei Namen, die ihr beide mögt? Probiert heute mal den einen und morgen den anderen aus. Sagt ihn auch für sich, denn euer Kind wird ihn später oft allein hören. Vielleicht ist am Ende der Name vorn, den ihr beim nächsten Gespräch ganz von selbst wieder erwähnt.
Weitere Vornamen entdecken
Ihr habt euren Namen oben nicht entdeckt? Im Vornamenverzeichnis könnt ihr nachsehen, welche Geschichte er mitbringt. Wenn ihr einfach noch ein paar neue Ideen sammeln wollt, schaut in unsere Babynamenliste von A bis Z.
Alle Schreibweisen in der Auswahl sind in der deutschen Vornamenauswertung für den Geburtsjahrgang 2025 von Knud Bielefeld belegt. Die Paarungen und Einschätzungen zum Klang sind redaktionelle Vorschläge.
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