Passende Geschwisternamen: 50 Vornamen und 100 Ideen

Bild: © 1-2-family.de / KI-Illustration

Vielleicht war Emma damals sofort klar. Und jetzt sucht ihr einen passenden Geschwisternamen. Ein Name klingt toll, bis ihr ihn neben Emma laut sagt. Ein anderer stand nie auf eurer Liste und geht euch auf einmal den ganzen Tag durch den Kopf. Genau für diese Suche haben wir ein paar Ideen gesammelt.

Schaut mal, ob der Name, den ihr jeden Tag ruft, hier dabei ist. Zu 50 Vornamen haben wir je eine Idee für eine Schwester und einen Bruder ausgesucht. Wir erzählen euch, was uns an den Paaren gefällt. Wenn ihr bei einem Vorschlag hängen bleibt, könnt ihr direkt ins Namensporträt springen.

Von Amalia bis Valentina

Was passt zu Clara, Emma oder Mathilda? Tippt auf einen Namen, der euch interessiert.

Amalia Für eine Schwester Amalia & Pauline Beide Namen haben einen klassischen Klang. Das P am Anfang und das E am Ende machen Pauline gut erkennbar. Für einen Bruder Amalia & Leopold Leopold teilt Amalias klassischen Klang. Am Ende hört ihr bei ihm ein T, bei Amalia ein offenes A. Zum Namensporträt von Amalia

Charlotte Für eine Schwester Charlotte & Henriette Beide Namen haben drei Silben und sind als Klassiker vertraut. Bei Henriette fällt beim Rufen zuerst das H auf. Für einen Bruder Charlotte & Theodor Theodor greift den klassischen Stil auf. Das hörbare R am Ende unterscheidet ihn von Charlottes Ausklang. Zum Namensporträt von Charlotte

Clara Für eine Schwester Clara & Martha Zwei Klassiker mit je zwei Silben. Das M gibt Martha beim Rufen einen eigenen Anfang. Für einen Bruder Clara & Benedikt Benedikt greift den klassischen Stil auf. Sein fester Schluss hebt sich von Claras offenem A ab. Zum Namensporträt von Clara

Ella Für eine Schwester Ella & Ida Beide haben zwei Silben und enden offen auf A. Beim Rufen lassen sie sich am E und I am Anfang unterscheiden. Für einen Bruder Ella & Theo Theo ist genauso kompakt. Das O am Ende gibt ihm einen anderen Klang als Ellas A. Zum Namensporträt von Ella

Emilia Für eine Schwester Emilia & Antonia Beide Namen haben vier Silben und klingen auf IA aus. Emilia beginnt mit E, Antonia mit A und einem hörbaren T in der Mitte. Für einen Bruder Emilia & Sebastian Sebastian hat einen ähnlich vollen Klang. Sein S am Anfang und das N am Ende heben ihn von Emilia ab. Zum Namensporträt von Emilia

Emma Für eine Schwester Emma & Rosa Zwei kurze Klassiker mit je zwei Silben. Emma beginnt mit einem Vokal, Rosa mit einem klaren R. Für einen Bruder Emma & Hugo Beide Namen haben zwei Silben. Das A in Emma und das O in Hugo sind beim Rufen gut zu unterscheiden. Zum Namensporträt von Emma

Frieda Für eine Schwester Frieda & Rosalie Beide haben einen vertrauten klassischen Klang. Rosalie hat eine Silbe mehr und läuft auf ein langes I aus. Für einen Bruder Frieda & Gustav Gustav passt zu Friedas Retroklang. Das G am Anfang und der feste Schluss machen ihn beim Rufen gut hörbar. Zum Namensporträt von Frieda

Greta Für eine Schwester Greta & Hedi Die beiden kurzen Namen haben einen Retroklang. Greta endet auf A, Hedi auf I. Für einen Bruder Greta & Konrad Konrad hat wie Greta zwei Silben. Das K am Anfang und der feste Schluss setzen sich von Gretas GR und dem offenen A ab. Zum Namensporträt von Greta

Hannah Für eine Schwester Hannah & Elisabeth Beide Namen sind aus der Bibel vertraut. Elisabeth hat mehr Silben und endet mit einem hörbaren T. Für einen Bruder Hannah & Samuel Samuel teilt die biblische Tradition. Das S am Anfang und das L am Schluss unterscheiden ihn klar von Hannah. Zum Namensporträt von Hannah

Helene Für eine Schwester Helene & Vera Vera greift den klassischen Klang auf. Ihre zwei Silben und das A am Ende setzen sich von Helene ab. Für einen Bruder Helene & Oskar Oskar passt zu einem klassischen Namen wie Helene. Er setzt mit O ein und bleibt mit zwei Silben kürzer. Zum Namensporträt von Helene

Ida Für eine Schwester Ida & Elsa Zwei kurze Klassiker mit offenem A am Ende. Die unterschiedlichen Vokale am Anfang helfen beim Rufen. Für einen Bruder Ida & Fritz Fritz teilt Idas Retroklang. Seine eine Silbe und das TS am Schluss geben ihm einen eigenen Rhythmus. Zum Namensporträt von Ida

Johanna Für eine Schwester Johanna & Elisabeth Beide Namen wirken klassisch und haben eine lange Tradition. Elisabeth beginnt mit E und schließt mit T. Für einen Bruder Johanna & Friedrich Friedrich passt in denselben klassischen Stil. Mit zwei Silben ist er kürzer als Johanna und endet auf dem CH-Laut. Zum Namensporträt von Johanna

Lea Für eine Schwester Lea & Sarah Beide sind kurze Namen mit biblischer Tradition. Lea beginnt mit L, Sarah mit einem S. Für einen Bruder Lea & Jakob Jakob hat wie Lea zwei Silben und eine biblische Geschichte. Sein Schluss auf P ist beim Rufen gut vom offenen A zu unterscheiden. Zum Namensporträt von Lea

Leni Für eine Schwester Leni & Anni Beide sind vertraute Kurzformen. Sie teilen das I am Ende. Am Anfang hört ihr bei Leni ein L und bei Anni ein A. Für einen Bruder Leni & Hannes Hannes hat ebenfalls zwei Silben und einen vertrauten Kurzformklang. Sein S am Ende hebt sich von Lenis I ab. Zum Namensporträt von Leni

Lina Für eine Schwester Lina & Mara Beide Namen sind kurz und enden auf A. Durch LI und MA hört ihr den Unterschied schon in der ersten Silbe. Für einen Bruder Lina & Mika Mika ist genauso kompakt wie Lina. L und M am Anfang sowie N und K in der Mitte geben jedem Namen seinen eigenen Klang. Zum Namensporträt von Lina

Luise Für eine Schwester Luise & Elise Beide klingen klassisch und teilen die betonte Silbe mit langem I. Probiert beim Rufen aus, ob euch der unterschiedliche Anfang deutlich genug ist. Für einen Bruder Luise & Arthur Arthur greift Luises klassischen Stil auf. Sein A am Anfang und der R-Laut am Schluss sorgen für deutliche Unterschiede. Zum Namensporträt von Luise

Marie Für eine Schwester Marie & Josephine Die beiden teilen einen vertrauten, klassischen Klang. Josephine setzt mit J ein und hat eine Silbe mehr. Für einen Bruder Marie & Johann Johann bleibt wie Marie bei zwei Silben. Die Anfänge MA und JO und die Ausgänge I und N sind beim Rufen gut zu trennen. Zum Namensporträt von Marie

Marlene Für eine Schwester Marlene & Luise Beide haben drei Silben und sind als klassische Namen vertraut. Luise beginnt mit L, Marlene mit M. Für einen Bruder Marlene & Johannes Johannes hat wie Marlene drei Silben. Das J am Anfang und das S am Schluss geben ihm einen eigenen Klang. Zum Namensporträt von Marlene

Mathilda Für eine Schwester Mathilda & Hermine Zwei alte Namen mit drei Silben. Das H am Anfang und das E am Schluss machen Hermine gut unterscheidbar. Für einen Bruder Mathilda & Wilhelm Wilhelm teilt Mathildas historischen Klang. Er ist mit zwei Silben kürzer und schließt mit M. Zum Namensporträt von Mathilda

Mia Für eine Schwester Mia & Juna Juna hat wie Mia zwei Silben und endet offen. Am Anfang hört ihr bei Juna ein J, bei Mia ein M. Für einen Bruder Mia & Ben Beide Namen bleiben kurz. Ben hat eine Silbe und endet auf N, während Mia auf A ausklingt. Zum Namensporträt von Mia

Mila Für eine Schwester Mila & Nina Die Namen sind in mehreren Sprachen gebräuchlich und haben zwei Silben. Beim Ruf hilft der Unterschied zwischen M und N am Anfang. Für einen Bruder Mila & Viktor Viktor hat wie Mila zwei Silben und ist in mehreren Sprachen gebräuchlich. Sein V am Anfang und der feste Schluss setzen sich ab. Zum Namensporträt von Mila

Nora Für eine Schwester Nora & Alma Nora und Alma wirken klassisch und haben je zwei Silben. Alma setzt mit A ein, Nora mit N. Für einen Bruder Nora & Julius Julius passt zu Noras klassischem Klang. Mit J am Anfang und S am Ende bleibt er im Ruf gut erkennbar. Zum Namensporträt von Nora

Paula Für eine Schwester Paula & Thea Zwei kurze, vertraute Klassiker. Thea beginnt mit T und hat einen anderen Vokal in der ersten Silbe. Für einen Bruder Paula & Anton Anton hat wie Paula zwei Silben. Der offene Anfang und das N am Ende machen den Unterschied gut hörbar. Zum Namensporträt von Paula

Sophia Für eine Schwester Sophia & Helena Beide haben griechische Wurzeln und drei Silben. Helena beginnt mit H, Sophia mit S. Für einen Bruder Sophia & Theodor Theodor greift die griechische Namenstradition auf. Sein T am Anfang und der R-Laut am Ende geben ihm neben Sophia ein eigenes Profil. Zum Namensporträt von Sophia

Valentina Für eine Schwester Valentina & Aurelia Beide Namen sind auch im Italienischen gebräuchlich und haben im Deutschen vier Silben. Aurelia beginnt mit einem Vokal, Valentina mit einem Konsonanten. Für einen Bruder Valentina & Leonardo Leonardo fügt sich in den italienisch geprägten Klang ein. Das O am Ende bleibt gut von Valentinas A zu unterscheiden. Zum Namensporträt von Valentina

Von Anton bis Valentin

Was klingt gut zu Emil, Matti oder Noah? Klappt einen Namen auf und sagt die Paare mal vor euch hin.

Anton Für eine Schwester Anton & Thea Beide Namen sind kurze Klassiker. Thea beginnt mit T und klingt auf A aus, Anton beginnt mit A und endet auf N. Für einen Bruder Anton & Bruno Zwei klassische Namen mit je zwei Silben. Anton beginnt offen, Bruno mit einem klaren BR. Zum Namensporträt von Anton

Arthur Für eine Schwester Arthur & Rosalie Rosalie passt zu Arthurs klassischem Klang. Sie hat eine Silbe mehr und endet auf I. Für einen Bruder Arthur & Vincent Vincent greift den klassischen Stil auf. Das V am Anfang und der Schluss auf T grenzen ihn von Arthur ab. Zum Namensporträt von Arthur

Ben Für eine Schwester Ben & Cleo Cleo ist kurz und hat zwei Silben. Das offene O am Ende klingt deutlich anders als Bens N. Für einen Bruder Ben & Tom Beide Namen bestehen aus einer Silbe. Das B und das T am Anfang sowie die Vokale E und O helfen beim Auseinanderhalten. Zum Namensporträt von Ben

Elias Für eine Schwester Elias & Miriam Beide Namen sind aus der Bibel vertraut. Miriam setzt mit M ein und endet auch mit M, Elias endet auf S. Für einen Bruder Elias & Ruben Ruben bleibt in derselben Namenstradition. Sein R am Anfang und der Schluss auf N setzen sich von Elias ab. Zum Namensporträt von Elias

Emil Für eine Schwester Emil & Lotte Beide Namen haben zwei Silben und einen Retroklang. Lotte beginnt mit L und endet auf E. Für einen Bruder Emil & Otto Otto teilt Emils klassischen Stil. Die Anfänge E und O und die unterschiedlichen Endungen machen das Paar gut unterscheidbar. Zum Namensporträt von Emil

Felix Für eine Schwester Felix & Clara Zwei vertraute Klassiker mit zwei Silben. Der offene Schluss von Clara klingt anders als Felix’ KS. Für einen Bruder Felix & Benedikt Benedikt passt zu Felix als klassischer Name. Seine drei Silben und das B am Anfang setzen einen anderen Rhythmus. Zum Namensporträt von Felix

Finn Für eine Schwester Finn & Enna Die Namen passen zum nordisch geprägten Klang. Finn hat eine Silbe, Enna zwei. Den Unterschied hört ihr schon am Anfang F beziehungsweise E. Für einen Bruder Finn & Nils Beide Namen sind im nordischen Namensumfeld vertraut und haben eine Silbe. Das F und das N am Anfang sowie das S am Ende von Nils setzen sie hörbar auseinander. Zum Namensporträt von Finn

Henry Für eine Schwester Henry & Alice Beide Namen sind in mehreren Sprachräumen vertraut. Alice beginnt mit einem Vokal, Henry mit H. Legt für euch fest, wie ihr beide aussprechen möchtet. Für einen Bruder Henry & Louis Louis ist ebenfalls in mehreren Sprachen gebräuchlich. In der Aussprache Lu-i setzt er mit L ein und klingt offen aus. Probiert, wie er mit eurer Aussprache von Henry zusammenklingt. Zum Namensporträt von Henry

Hugo Für eine Schwester Hugo & Flora Zwei kurze Klassiker mit offenem Ende. Flora beginnt mit FL und endet auf A, Hugo beginnt mit H und endet auf O. Für einen Bruder Hugo & Georg Georg hat wie Hugo einen traditionellen Klang. Das G am Anfang und der feste Schluss machen Georg beim Rufen leicht erkennbar. Zum Namensporträt von Hugo

Jakob Für eine Schwester Jakob & Ruth Ruth und Jakob teilen eine biblische Namenstradition. Die eine Silbe von Ruth setzt einen kurzen Akzent neben Jakob. Für einen Bruder Jakob & David Beide sind zweisilbige Namen aus der Bibel. Das J in Jakob und das D in David machen schon den Anfang unterscheidbar. Zum Namensporträt von Jakob

Jonas Für eine Schwester Jonas & Eva Zwei biblische Namen mit je zwei Silben. Eva beginnt mit einem Vokal und endet auf A, Jonas beginnt mit J und schließt mit S. Für einen Bruder Jonas & Nathan Nathan teilt die biblische Tradition. Sein N am Anfang und am Ende setzt sich vom J und S in Jonas ab. Zum Namensporträt von Jonas

Karl Für eine Schwester Karl & Wilma Wilma greift Karls Retroklang auf. Ihre zwei Silben und das offene A unterscheiden sie von dem einsilbigen Karl. Für einen Bruder Karl & Hannes Hannes passt zum traditionellen Stil. Er beginnt mit H und hat eine Silbe mehr als Karl. Zum Namensporträt von Karl

Lasse Für eine Schwester Lasse & Alva Beide Namen passen ins nordisch geprägte Umfeld und haben zwei Silben. Alva beginnt mit A und endet auch auf A. Für einen Bruder Lasse & Henrik Henrik teilt den nordischen Namensklang. Sein H am Anfang und das K am Ende sind beim Rufen gut von Lasse zu unterscheiden. Zum Namensporträt von Lasse

Leo Für eine Schwester Leo & Alma Zwei kurze Namen mit je zwei Silben. Alma beginnt mit A und endet auf A, Leo läuft auf O aus. Für einen Bruder Leo & Tim Tim setzt eine Silbe neben Leos zwei. Das M am Schluss gibt ihm einen hörbar anderen Abschluss. Zum Namensporträt von Leo

Leon Für eine Schwester Leon & Nika Beide Namen bleiben kompakt. Nika beginnt mit N und klingt auf A aus, Leon beginnt mit L und endet auf N. Für einen Bruder Leon & Milo Milo hat wie Leon zwei Silben. Das M am Anfang und das O am Ende lassen die beiden auch im schnellen Ruf verschieden klingen. Zum Namensporträt von Leon

Levi Für eine Schwester Levi & Naomi Beide Namen sind biblisch überliefert. Naomi hat eine Silbe mehr und beginnt mit N, sodass das gemeinsame I am Ende kaum ins Gewicht fällt. Für einen Bruder Levi & Samuel Samuel passt zu Levis biblischer Tradition. Das S am Anfang und das L am Ende heben ihn beim Rufen ab. Zum Namensporträt von Levi

Luca Für eine Schwester Luca & Chiara Beide Namen sind im Italienischen vertraut. Chiara setzt mit K ein und hat ein R in der Mitte, während Luca mit L beginnt. Für einen Bruder Luca & Nico Nico passt in den italienisch geprägten Klang. Beide Namen haben zwei Silben. Das N am Anfang und das O am Ende heben Nico von Luca ab. Zum Namensporträt von Luca

Mats Für eine Schwester Mats & Liva Liva passt zu Mats in eine nordisch geprägte Auswahl. Livas zwei Silben und das offene A sind gut von Mats mit seinem TS am Schluss zu unterscheiden. Für einen Bruder Mats & Erik Erik teilt den nordischen Bezug. Er beginnt mit einem Vokal und hat eine Silbe mehr als Mats. Zum Namensporträt von Mats

Matteo Für eine Schwester Matteo & Bianca Beide Namen sind im Italienischen gebräuchlich. Bianca beginnt mit B und endet auf A, Matteo klingt auf O aus. Für einen Bruder Matteo & Carlo Carlo bleibt in derselben Namenstradition. Er hat eine Silbe weniger als Matteo und setzt mit K ein. Zum Namensporträt von Matteo

Matti Für eine Schwester Matti & Tilda Beide passen ins nordisch geprägte Namensumfeld. Tilda setzt ein T an den Anfang und endet auf A. Für einen Bruder Matti & Lasse Beide haben zwei Silben. Beim Rufen trennen sie das M und das L am Anfang sowie das I und das E am Schluss. Zum Namensporträt von Matti

Noah Für eine Schwester Noah & Rebecca Beide Namen haben eine biblische Tradition. Rebecca hat eine Silbe mehr und beginnt mit R. Für einen Bruder Noah & Simon Zwei biblische Namen mit je zwei Silben. Noah klingt offen aus, Simon endet auf N. Zum Namensporträt von Noah

Oskar Für eine Schwester Oskar & Hedi Zwei Namen mit Retroklang. Hedi beginnt mit H und klingt auf I aus, Oskar auf einen R-Laut. Für einen Bruder Oskar & Konrad Konrad greift den klassischen Stil auf. Sein K am Anfang unterscheidet ihn von Oskar, obwohl beide Namen zwei Silben haben. Zum Namensporträt von Oskar

Paul Für eine Schwester Paul & Rosa Rosa passt zu Pauls klassischem Stil. Ihr offenes A und die zusätzliche Silbe geben ihr einen anderen Rhythmus. Für einen Bruder Paul & Emil Beide Namen sind als Klassiker vertraut. Emil hat eine Silbe mehr und beginnt mit einem Vokal. Zum Namensporträt von Paul

Theo Für eine Schwester Theo & Romy Romy hat wie Theo zwei Silben und wird oft als Kurzform empfunden. Ihr I am Schluss klingt deutlich anders als Theos O. Für einen Bruder Theo & Jan Jan passt zu Theo, wenn ihr kurze Rufnamen mögt. Er hat eine Silbe und endet auf N. Zum Namensporträt von Theo

Valentin Für eine Schwester Valentin & Theresa Zwei klassische Namen mit je drei Silben. Theresa beginnt mit T und klingt auf A aus, Valentin endet auf N. Für einen Bruder Valentin & Lorenz Lorenz passt zu Valentins klassischem Stil und ist eine Silbe kürzer. Das TS am Ende macht ihn im Ruf gut erkennbar. Zum Namensporträt von Valentin

Wie merkt ihr, ob zwei Namen zu euch passen?

Ein Paar kann auf der Liste richtig schön aussehen. Spannend wird’s, wenn ihr die Namen so sagt, wie ihr zu Hause redet. Und wenn euch zwei ganz unterschiedliche Namen gefallen, dürfen die genauso auf eure Liste.

Probiert den Ruf quer durch die Wohnung

„Emma, Rosa, kommt ihr kurz?“ Sagt das einmal so, wie ihr es wirklich rufen würdet. Dann tauscht die Reihenfolge und ruft jeden Namen für sich. Gerade bei ähnlichen Endungen hört ihr so schnell, ob euch beide Namen im Alltag deutlich genug auseinanderliegen.

Wie ruft ihr eigentlich zu Hause?

Aus Mathilda ist bei euch längst Tilda geworden? Dann nehmt Tilda beim Ausprobieren mit dazu. Ihr werdet wahrscheinlich beide Formen benutzen, und die können neben demselben Namen ganz unterschiedlich klingen. Wenn ihr merkt, dass ihr kurze Namen einfach gern sagt, stöbert mal bei unseren kurzen Mädchennamen oder kurzen Jungennamen.

Was hat euch damals an dem Namen gefallen?

Wenn ihr an Matti gerade den nordischen Klang mögt, hört mal, wie er neben Lasse klingt. Mehr Ideen in der Richtung findet ihr bei unseren nordischen Jungennamen. Vielleicht wollt ihr aber einen Namen, den eure Familie auch auf Italienisch gern sagt. Dann lohnt sich ein Blick zu den italienischen Jungennamen. Und falls euch beim ersten Mal vor allem die Bedeutung berührt hat, könnt ihr darüber weitersuchen, etwa bei unseren Vornamen mit der Bedeutung Stärke.

Und wie klingt’s mit Nachnamen?

Sagt euren Favoriten einmal mit Nachnamen, so wie ihr euch selbst jemandem vorstellen würdet. Hört kurz hin, ob der Übergang leicht von der Zunge geht. Wenn bei euch mehrere Sprachen zusammenkommen, sagt den Namen ruhig so, wie ihr ihn jeweils aussprechen würdet. Vielleicht gefallen euch beide Varianten.

Gebt eurem Favoriten ein bisschen Zeit

Ihr habt zwei Namen, die ihr beide mögt? Probiert heute mal den einen und morgen den anderen aus. Sagt ihn auch für sich, denn euer Kind wird ihn später oft allein hören. Vielleicht ist am Ende der Name vorn, den ihr beim nächsten Gespräch ganz von selbst wieder erwähnt.

Weitere Vornamen entdecken Ihr habt euren Namen oben nicht entdeckt? Im Vornamenverzeichnis könnt ihr nachsehen, welche Geschichte er mitbringt. Wenn ihr einfach noch ein paar neue Ideen sammeln wollt, schaut in unsere Babynamenliste von A bis Z.

Alle Schreibweisen in der Auswahl sind in der deutschen Vornamenauswertung für den Geburtsjahrgang 2025 von Knud Bielefeld belegt. Die Paarungen und Einschätzungen zum Klang sind redaktionelle Vorschläge.

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