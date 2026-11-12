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Passende Geschwisternamen: 50 Vornamen und 100 Ideen

Torsten Esser Geschrieben von Vornamen
Passende Geschwisternamen: 50 Vornamen und 100 Ideen
Bild: © 1-2-family.de / KI-Illustration

Vielleicht war Emma damals sofort klar. Und jetzt sucht ihr einen passenden Geschwisternamen. Ein Name klingt toll, bis ihr ihn neben Emma laut sagt. Ein anderer stand nie auf eurer Liste und geht euch auf einmal den ganzen Tag durch den Kopf. Genau für diese Suche haben wir ein paar Ideen gesammelt.

Schaut mal, ob der Name, den ihr jeden Tag ruft, hier dabei ist. Zu 50 Vornamen haben wir je eine Idee für eine Schwester und einen Bruder ausgesucht. Wir erzählen euch, was uns an den Paaren gefällt. Wenn ihr bei einem Vorschlag hängen bleibt, könnt ihr direkt ins Namensporträt springen.

Zu den Mädchennamen
Zu den Jungennamen

Von Amalia bis Valentina

Was passt zu Clara, Emma oder Mathilda? Tippt auf einen Namen, der euch interessiert.

Amalia

Für eine Schwester

Amalia & Pauline

Beide Namen haben einen klassischen Klang. Das P am Anfang und das E am Ende machen Pauline gut erkennbar.

Für einen Bruder

Amalia & Leopold

Leopold teilt Amalias klassischen Klang. Am Ende hört ihr bei ihm ein T, bei Amalia ein offenes A.

Zum Namensporträt von Amalia

Charlotte

Für eine Schwester

Charlotte & Henriette

Beide Namen haben drei Silben und sind als Klassiker vertraut. Bei Henriette fällt beim Rufen zuerst das H auf.

Für einen Bruder

Charlotte & Theodor

Theodor greift den klassischen Stil auf. Das hörbare R am Ende unterscheidet ihn von Charlottes Ausklang.

Zum Namensporträt von Charlotte

Clara

Für eine Schwester

Clara & Martha

Zwei Klassiker mit je zwei Silben. Das M gibt Martha beim Rufen einen eigenen Anfang.

Für einen Bruder

Clara & Benedikt

Benedikt greift den klassischen Stil auf. Sein fester Schluss hebt sich von Claras offenem A ab.

Zum Namensporträt von Clara

Ella

Für eine Schwester

Ella & Ida

Beide haben zwei Silben und enden offen auf A. Beim Rufen lassen sie sich am E und I am Anfang unterscheiden.

Für einen Bruder

Ella & Theo

Theo ist genauso kompakt. Das O am Ende gibt ihm einen anderen Klang als Ellas A.

Zum Namensporträt von Ella

Emilia

Für eine Schwester

Emilia & Antonia

Beide Namen haben vier Silben und klingen auf IA aus. Emilia beginnt mit E, Antonia mit A und einem hörbaren T in der Mitte.

Für einen Bruder

Emilia & Sebastian

Sebastian hat einen ähnlich vollen Klang. Sein S am Anfang und das N am Ende heben ihn von Emilia ab.

Zum Namensporträt von Emilia

Emma

Für eine Schwester

Emma & Rosa

Zwei kurze Klassiker mit je zwei Silben. Emma beginnt mit einem Vokal, Rosa mit einem klaren R.

Für einen Bruder

Emma & Hugo

Beide Namen haben zwei Silben. Das A in Emma und das O in Hugo sind beim Rufen gut zu unterscheiden.

Zum Namensporträt von Emma

Frieda

Für eine Schwester

Frieda & Rosalie

Beide haben einen vertrauten klassischen Klang. Rosalie hat eine Silbe mehr und läuft auf ein langes I aus.

Für einen Bruder

Frieda & Gustav

Gustav passt zu Friedas Retroklang. Das G am Anfang und der feste Schluss machen ihn beim Rufen gut hörbar.

Zum Namensporträt von Frieda

Greta

Für eine Schwester

Greta & Hedi

Die beiden kurzen Namen haben einen Retroklang. Greta endet auf A, Hedi auf I.

Für einen Bruder

Greta & Konrad

Konrad hat wie Greta zwei Silben. Das K am Anfang und der feste Schluss setzen sich von Gretas GR und dem offenen A ab.

Zum Namensporträt von Greta

Hannah

Für eine Schwester

Hannah & Elisabeth

Beide Namen sind aus der Bibel vertraut. Elisabeth hat mehr Silben und endet mit einem hörbaren T.

Für einen Bruder

Hannah & Samuel

Samuel teilt die biblische Tradition. Das S am Anfang und das L am Schluss unterscheiden ihn klar von Hannah.

Zum Namensporträt von Hannah

Helene

Für eine Schwester

Helene & Vera

Vera greift den klassischen Klang auf. Ihre zwei Silben und das A am Ende setzen sich von Helene ab.

Für einen Bruder

Helene & Oskar

Oskar passt zu einem klassischen Namen wie Helene. Er setzt mit O ein und bleibt mit zwei Silben kürzer.

Zum Namensporträt von Helene

Ida

Für eine Schwester

Ida & Elsa

Zwei kurze Klassiker mit offenem A am Ende. Die unterschiedlichen Vokale am Anfang helfen beim Rufen.

Für einen Bruder

Ida & Fritz

Fritz teilt Idas Retroklang. Seine eine Silbe und das TS am Schluss geben ihm einen eigenen Rhythmus.

Zum Namensporträt von Ida

Johanna

Für eine Schwester

Johanna & Elisabeth

Beide Namen wirken klassisch und haben eine lange Tradition. Elisabeth beginnt mit E und schließt mit T.

Für einen Bruder

Johanna & Friedrich

Friedrich passt in denselben klassischen Stil. Mit zwei Silben ist er kürzer als Johanna und endet auf dem CH-Laut.

Zum Namensporträt von Johanna

Lea

Für eine Schwester

Lea & Sarah

Beide sind kurze Namen mit biblischer Tradition. Lea beginnt mit L, Sarah mit einem S.

Für einen Bruder

Lea & Jakob

Jakob hat wie Lea zwei Silben und eine biblische Geschichte. Sein Schluss auf P ist beim Rufen gut vom offenen A zu unterscheiden.

Zum Namensporträt von Lea

Leni

Für eine Schwester

Leni & Anni

Beide sind vertraute Kurzformen. Sie teilen das I am Ende. Am Anfang hört ihr bei Leni ein L und bei Anni ein A.

Für einen Bruder

Leni & Hannes

Hannes hat ebenfalls zwei Silben und einen vertrauten Kurzformklang. Sein S am Ende hebt sich von Lenis I ab.

Zum Namensporträt von Leni

Lina

Für eine Schwester

Lina & Mara

Beide Namen sind kurz und enden auf A. Durch LI und MA hört ihr den Unterschied schon in der ersten Silbe.

Für einen Bruder

Lina & Mika

Mika ist genauso kompakt wie Lina. L und M am Anfang sowie N und K in der Mitte geben jedem Namen seinen eigenen Klang.

Zum Namensporträt von Lina

Luise

Für eine Schwester

Luise & Elise

Beide klingen klassisch und teilen die betonte Silbe mit langem I. Probiert beim Rufen aus, ob euch der unterschiedliche Anfang deutlich genug ist.

Für einen Bruder

Luise & Arthur

Arthur greift Luises klassischen Stil auf. Sein A am Anfang und der R-Laut am Schluss sorgen für deutliche Unterschiede.

Zum Namensporträt von Luise

Marie

Für eine Schwester

Marie & Josephine

Die beiden teilen einen vertrauten, klassischen Klang. Josephine setzt mit J ein und hat eine Silbe mehr.

Für einen Bruder

Marie & Johann

Johann bleibt wie Marie bei zwei Silben. Die Anfänge MA und JO und die Ausgänge I und N sind beim Rufen gut zu trennen.

Zum Namensporträt von Marie

Marlene

Für eine Schwester

Marlene & Luise

Beide haben drei Silben und sind als klassische Namen vertraut. Luise beginnt mit L, Marlene mit M.

Für einen Bruder

Marlene & Johannes

Johannes hat wie Marlene drei Silben. Das J am Anfang und das S am Schluss geben ihm einen eigenen Klang.

Zum Namensporträt von Marlene

Mathilda

Für eine Schwester

Mathilda & Hermine

Zwei alte Namen mit drei Silben. Das H am Anfang und das E am Schluss machen Hermine gut unterscheidbar.

Für einen Bruder

Mathilda & Wilhelm

Wilhelm teilt Mathildas historischen Klang. Er ist mit zwei Silben kürzer und schließt mit M.

Zum Namensporträt von Mathilda

Mia

Für eine Schwester

Mia & Juna

Juna hat wie Mia zwei Silben und endet offen. Am Anfang hört ihr bei Juna ein J, bei Mia ein M.

Für einen Bruder

Mia & Ben

Beide Namen bleiben kurz. Ben hat eine Silbe und endet auf N, während Mia auf A ausklingt.

Zum Namensporträt von Mia

Mila

Für eine Schwester

Mila & Nina

Die Namen sind in mehreren Sprachen gebräuchlich und haben zwei Silben. Beim Ruf hilft der Unterschied zwischen M und N am Anfang.

Für einen Bruder

Mila & Viktor

Viktor hat wie Mila zwei Silben und ist in mehreren Sprachen gebräuchlich. Sein V am Anfang und der feste Schluss setzen sich ab.

Zum Namensporträt von Mila

Nora

Für eine Schwester

Nora & Alma

Nora und Alma wirken klassisch und haben je zwei Silben. Alma setzt mit A ein, Nora mit N.

Für einen Bruder

Nora & Julius

Julius passt zu Noras klassischem Klang. Mit J am Anfang und S am Ende bleibt er im Ruf gut erkennbar.

Zum Namensporträt von Nora

Paula

Für eine Schwester

Paula & Thea

Zwei kurze, vertraute Klassiker. Thea beginnt mit T und hat einen anderen Vokal in der ersten Silbe.

Für einen Bruder

Paula & Anton

Anton hat wie Paula zwei Silben. Der offene Anfang und das N am Ende machen den Unterschied gut hörbar.

Zum Namensporträt von Paula

Sophia

Für eine Schwester

Sophia & Helena

Beide haben griechische Wurzeln und drei Silben. Helena beginnt mit H, Sophia mit S.

Für einen Bruder

Sophia & Theodor

Theodor greift die griechische Namenstradition auf. Sein T am Anfang und der R-Laut am Ende geben ihm neben Sophia ein eigenes Profil.

Zum Namensporträt von Sophia

Valentina

Für eine Schwester

Valentina & Aurelia

Beide Namen sind auch im Italienischen gebräuchlich und haben im Deutschen vier Silben. Aurelia beginnt mit einem Vokal, Valentina mit einem Konsonanten.

Für einen Bruder

Valentina & Leonardo

Leonardo fügt sich in den italienisch geprägten Klang ein. Das O am Ende bleibt gut von Valentinas A zu unterscheiden.

Zum Namensporträt von Valentina

Von Anton bis Valentin

Was klingt gut zu Emil, Matti oder Noah? Klappt einen Namen auf und sagt die Paare mal vor euch hin.

Anton

Für eine Schwester

Anton & Thea

Beide Namen sind kurze Klassiker. Thea beginnt mit T und klingt auf A aus, Anton beginnt mit A und endet auf N.

Für einen Bruder

Anton & Bruno

Zwei klassische Namen mit je zwei Silben. Anton beginnt offen, Bruno mit einem klaren BR.

Zum Namensporträt von Anton

Arthur

Für eine Schwester

Arthur & Rosalie

Rosalie passt zu Arthurs klassischem Klang. Sie hat eine Silbe mehr und endet auf I.

Für einen Bruder

Arthur & Vincent

Vincent greift den klassischen Stil auf. Das V am Anfang und der Schluss auf T grenzen ihn von Arthur ab.

Zum Namensporträt von Arthur

Ben

Für eine Schwester

Ben & Cleo

Cleo ist kurz und hat zwei Silben. Das offene O am Ende klingt deutlich anders als Bens N.

Für einen Bruder

Ben & Tom

Beide Namen bestehen aus einer Silbe. Das B und das T am Anfang sowie die Vokale E und O helfen beim Auseinanderhalten.

Zum Namensporträt von Ben

Elias

Für eine Schwester

Elias & Miriam

Beide Namen sind aus der Bibel vertraut. Miriam setzt mit M ein und endet auch mit M, Elias endet auf S.

Für einen Bruder

Elias & Ruben

Ruben bleibt in derselben Namenstradition. Sein R am Anfang und der Schluss auf N setzen sich von Elias ab.

Zum Namensporträt von Elias

Emil

Für eine Schwester

Emil & Lotte

Beide Namen haben zwei Silben und einen Retroklang. Lotte beginnt mit L und endet auf E.

Für einen Bruder

Emil & Otto

Otto teilt Emils klassischen Stil. Die Anfänge E und O und die unterschiedlichen Endungen machen das Paar gut unterscheidbar.

Zum Namensporträt von Emil

Felix

Für eine Schwester

Felix & Clara

Zwei vertraute Klassiker mit zwei Silben. Der offene Schluss von Clara klingt anders als Felix’ KS.

Für einen Bruder

Felix & Benedikt

Benedikt passt zu Felix als klassischer Name. Seine drei Silben und das B am Anfang setzen einen anderen Rhythmus.

Zum Namensporträt von Felix

Finn

Für eine Schwester

Finn & Enna

Die Namen passen zum nordisch geprägten Klang. Finn hat eine Silbe, Enna zwei. Den Unterschied hört ihr schon am Anfang F beziehungsweise E.

Für einen Bruder

Finn & Nils

Beide Namen sind im nordischen Namensumfeld vertraut und haben eine Silbe. Das F und das N am Anfang sowie das S am Ende von Nils setzen sie hörbar auseinander.

Zum Namensporträt von Finn

Henry

Für eine Schwester

Henry & Alice

Beide Namen sind in mehreren Sprachräumen vertraut. Alice beginnt mit einem Vokal, Henry mit H. Legt für euch fest, wie ihr beide aussprechen möchtet.

Für einen Bruder

Henry & Louis

Louis ist ebenfalls in mehreren Sprachen gebräuchlich. In der Aussprache Lu-i setzt er mit L ein und klingt offen aus. Probiert, wie er mit eurer Aussprache von Henry zusammenklingt.

Zum Namensporträt von Henry

Hugo

Für eine Schwester

Hugo & Flora

Zwei kurze Klassiker mit offenem Ende. Flora beginnt mit FL und endet auf A, Hugo beginnt mit H und endet auf O.

Für einen Bruder

Hugo & Georg

Georg hat wie Hugo einen traditionellen Klang. Das G am Anfang und der feste Schluss machen Georg beim Rufen leicht erkennbar.

Zum Namensporträt von Hugo

Jakob

Für eine Schwester

Jakob & Ruth

Ruth und Jakob teilen eine biblische Namenstradition. Die eine Silbe von Ruth setzt einen kurzen Akzent neben Jakob.

Für einen Bruder

Jakob & David

Beide sind zweisilbige Namen aus der Bibel. Das J in Jakob und das D in David machen schon den Anfang unterscheidbar.

Zum Namensporträt von Jakob

Jonas

Für eine Schwester

Jonas & Eva

Zwei biblische Namen mit je zwei Silben. Eva beginnt mit einem Vokal und endet auf A, Jonas beginnt mit J und schließt mit S.

Für einen Bruder

Jonas & Nathan

Nathan teilt die biblische Tradition. Sein N am Anfang und am Ende setzt sich vom J und S in Jonas ab.

Zum Namensporträt von Jonas

Karl

Für eine Schwester

Karl & Wilma

Wilma greift Karls Retroklang auf. Ihre zwei Silben und das offene A unterscheiden sie von dem einsilbigen Karl.

Für einen Bruder

Karl & Hannes

Hannes passt zum traditionellen Stil. Er beginnt mit H und hat eine Silbe mehr als Karl.

Zum Namensporträt von Karl

Lasse

Für eine Schwester

Lasse & Alva

Beide Namen passen ins nordisch geprägte Umfeld und haben zwei Silben. Alva beginnt mit A und endet auch auf A.

Für einen Bruder

Lasse & Henrik

Henrik teilt den nordischen Namensklang. Sein H am Anfang und das K am Ende sind beim Rufen gut von Lasse zu unterscheiden.

Zum Namensporträt von Lasse

Leo

Für eine Schwester

Leo & Alma

Zwei kurze Namen mit je zwei Silben. Alma beginnt mit A und endet auf A, Leo läuft auf O aus.

Für einen Bruder

Leo & Tim

Tim setzt eine Silbe neben Leos zwei. Das M am Schluss gibt ihm einen hörbar anderen Abschluss.

Zum Namensporträt von Leo

Leon

Für eine Schwester

Leon & Nika

Beide Namen bleiben kompakt. Nika beginnt mit N und klingt auf A aus, Leon beginnt mit L und endet auf N.

Für einen Bruder

Leon & Milo

Milo hat wie Leon zwei Silben. Das M am Anfang und das O am Ende lassen die beiden auch im schnellen Ruf verschieden klingen.

Zum Namensporträt von Leon

Levi

Für eine Schwester

Levi & Naomi

Beide Namen sind biblisch überliefert. Naomi hat eine Silbe mehr und beginnt mit N, sodass das gemeinsame I am Ende kaum ins Gewicht fällt.

Für einen Bruder

Levi & Samuel

Samuel passt zu Levis biblischer Tradition. Das S am Anfang und das L am Ende heben ihn beim Rufen ab.

Zum Namensporträt von Levi

Luca

Für eine Schwester

Luca & Chiara

Beide Namen sind im Italienischen vertraut. Chiara setzt mit K ein und hat ein R in der Mitte, während Luca mit L beginnt.

Für einen Bruder

Luca & Nico

Nico passt in den italienisch geprägten Klang. Beide Namen haben zwei Silben. Das N am Anfang und das O am Ende heben Nico von Luca ab.

Zum Namensporträt von Luca

Mats

Für eine Schwester

Mats & Liva

Liva passt zu Mats in eine nordisch geprägte Auswahl. Livas zwei Silben und das offene A sind gut von Mats mit seinem TS am Schluss zu unterscheiden.

Für einen Bruder

Mats & Erik

Erik teilt den nordischen Bezug. Er beginnt mit einem Vokal und hat eine Silbe mehr als Mats.

Zum Namensporträt von Mats

Matteo

Für eine Schwester

Matteo & Bianca

Beide Namen sind im Italienischen gebräuchlich. Bianca beginnt mit B und endet auf A, Matteo klingt auf O aus.

Für einen Bruder

Matteo & Carlo

Carlo bleibt in derselben Namenstradition. Er hat eine Silbe weniger als Matteo und setzt mit K ein.

Zum Namensporträt von Matteo

Matti

Für eine Schwester

Matti & Tilda

Beide passen ins nordisch geprägte Namensumfeld. Tilda setzt ein T an den Anfang und endet auf A.

Für einen Bruder

Matti & Lasse

Beide haben zwei Silben. Beim Rufen trennen sie das M und das L am Anfang sowie das I und das E am Schluss.

Zum Namensporträt von Matti

Noah

Für eine Schwester

Noah & Rebecca

Beide Namen haben eine biblische Tradition. Rebecca hat eine Silbe mehr und beginnt mit R.

Für einen Bruder

Noah & Simon

Zwei biblische Namen mit je zwei Silben. Noah klingt offen aus, Simon endet auf N.

Zum Namensporträt von Noah

Oskar

Für eine Schwester

Oskar & Hedi

Zwei Namen mit Retroklang. Hedi beginnt mit H und klingt auf I aus, Oskar auf einen R-Laut.

Für einen Bruder

Oskar & Konrad

Konrad greift den klassischen Stil auf. Sein K am Anfang unterscheidet ihn von Oskar, obwohl beide Namen zwei Silben haben.

Zum Namensporträt von Oskar

Paul

Für eine Schwester

Paul & Rosa

Rosa passt zu Pauls klassischem Stil. Ihr offenes A und die zusätzliche Silbe geben ihr einen anderen Rhythmus.

Für einen Bruder

Paul & Emil

Beide Namen sind als Klassiker vertraut. Emil hat eine Silbe mehr und beginnt mit einem Vokal.

Zum Namensporträt von Paul

Theo

Für eine Schwester

Theo & Romy

Romy hat wie Theo zwei Silben und wird oft als Kurzform empfunden. Ihr I am Schluss klingt deutlich anders als Theos O.

Für einen Bruder

Theo & Jan

Jan passt zu Theo, wenn ihr kurze Rufnamen mögt. Er hat eine Silbe und endet auf N.

Zum Namensporträt von Theo

Valentin

Für eine Schwester

Valentin & Theresa

Zwei klassische Namen mit je drei Silben. Theresa beginnt mit T und klingt auf A aus, Valentin endet auf N.

Für einen Bruder

Valentin & Lorenz

Lorenz passt zu Valentins klassischem Stil und ist eine Silbe kürzer. Das TS am Ende macht ihn im Ruf gut erkennbar.

Zum Namensporträt von Valentin

Wie merkt ihr, ob zwei Namen zu euch passen?

Ein Paar kann auf der Liste richtig schön aussehen. Spannend wird’s, wenn ihr die Namen so sagt, wie ihr zu Hause redet. Und wenn euch zwei ganz unterschiedliche Namen gefallen, dürfen die genauso auf eure Liste.

Probiert den Ruf quer durch die Wohnung

„Emma, Rosa, kommt ihr kurz?“ Sagt das einmal so, wie ihr es wirklich rufen würdet. Dann tauscht die Reihenfolge und ruft jeden Namen für sich. Gerade bei ähnlichen Endungen hört ihr so schnell, ob euch beide Namen im Alltag deutlich genug auseinanderliegen.

Wie ruft ihr eigentlich zu Hause?

Aus Mathilda ist bei euch längst Tilda geworden? Dann nehmt Tilda beim Ausprobieren mit dazu. Ihr werdet wahrscheinlich beide Formen benutzen, und die können neben demselben Namen ganz unterschiedlich klingen. Wenn ihr merkt, dass ihr kurze Namen einfach gern sagt, stöbert mal bei unseren kurzen Mädchennamen oder kurzen Jungennamen.

Was hat euch damals an dem Namen gefallen?

Wenn ihr an Matti gerade den nordischen Klang mögt, hört mal, wie er neben Lasse klingt. Mehr Ideen in der Richtung findet ihr bei unseren nordischen Jungennamen. Vielleicht wollt ihr aber einen Namen, den eure Familie auch auf Italienisch gern sagt. Dann lohnt sich ein Blick zu den italienischen Jungennamen. Und falls euch beim ersten Mal vor allem die Bedeutung berührt hat, könnt ihr darüber weitersuchen, etwa bei unseren Vornamen mit der Bedeutung Stärke.

Und wie klingt’s mit Nachnamen?

Sagt euren Favoriten einmal mit Nachnamen, so wie ihr euch selbst jemandem vorstellen würdet. Hört kurz hin, ob der Übergang leicht von der Zunge geht. Wenn bei euch mehrere Sprachen zusammenkommen, sagt den Namen ruhig so, wie ihr ihn jeweils aussprechen würdet. Vielleicht gefallen euch beide Varianten.

Gebt eurem Favoriten ein bisschen Zeit

Ihr habt zwei Namen, die ihr beide mögt? Probiert heute mal den einen und morgen den anderen aus. Sagt ihn auch für sich, denn euer Kind wird ihn später oft allein hören. Vielleicht ist am Ende der Name vorn, den ihr beim nächsten Gespräch ganz von selbst wieder erwähnt.

Weitere Vornamen entdecken

Ihr habt euren Namen oben nicht entdeckt? Im Vornamenverzeichnis könnt ihr nachsehen, welche Geschichte er mitbringt. Wenn ihr einfach noch ein paar neue Ideen sammeln wollt, schaut in unsere Babynamenliste von A bis Z.

Alle Schreibweisen in der Auswahl sind in der deutschen Vornamenauswertung für den Geburtsjahrgang 2025 von Knud Bielefeld belegt. Die Paarungen und Einschätzungen zum Klang sind redaktionelle Vorschläge.

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Torsten Esser
Wer hat’s geschrieben?

Torsten Esser

Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins.
Autorenbild: © Chantal Reimann

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