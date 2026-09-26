Bruno: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Bruno klingt für manche nach dem Großvater, für andere nach einem Jungen aus der Kita. Beides passt zu seiner Geschichte: In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war der Name in Deutschland ausgesprochen verbreitet, verschwand später fast aus den Geburtslisten und wird inzwischen wieder häufiger gewählt.
Auch seine Bedeutung ist weniger eindeutig, als das Bild eines Braunbären vermuten lässt. Neben „braun“ gibt es eine alte Herleitung aus dem Bereich Schutz und Rüstung. Wenn ihr Bruno in unserer Babynamenliste von A bis Z entdeckt habt, lohnt sich ein Blick auf beide alten Wortspuren.
Bruno auf einen Blick
Bruno entstand aus dem alten Namen Brun. Seine Bedeutung wird auf zwei verschiedene Arten erklärt; auch seine beiden Namenstage gehen auf unterschiedliche Menschen zurück.
|Herkunft
|Aus der alten deutschen Form Brun entstand Bruno
|Bedeutung
|Je nach Herleitung „braun“ beziehungsweise Bezug zum Bären oder „Schutz/Rüstung“
|Aussprache
|Im Deutschen Bru-no, zwei Silben
|Verbreitung
|Früher sehr häufig; nach einem Rückgang wieder im Aufwärtstrend
|Namenstag
|6. Oktober und 11. Oktober nach zwei verschiedenen Namensträgern
Braun oder Schutz: die beiden alten Wortspuren
Die häufigste Erklärung verbindet Bruno mit dem althochdeutschen Wort brun für „braun“. Manche Namenslexika sehen darin auch einen Bezug zum Braunbären, der mit dem Namen bis heute verbunden wird.
Andere Forscher führen die Namenslinie zu einem alten Wort für „Rüstung“ beziehungsweise „Schutz“ zurück. Auch diese Erklärung steht in etymologischen Nachschlagewerken. Aus beiden Erklärungen zusammen lässt sich nicht einfach „brauner Beschützer“ als feststehende Bedeutung machen. Welche der alten Wurzeln tatsächlich am Anfang stand, ist offen.
Aus dem alten Brun wurde später die Form Bruno mit einem o am Ende. So findet ihr den Namen heute auch im Italienischen, Spanischen und Portugiesischen. Dort klingt er je nach Sprache etwas anders, die Buchstaben bleiben aber meist gleich. Wer Bruno auf Reisen hört, erkennt ihn oft sofort wieder.
Zwei Brunos und zwei Namenstage
Der 6. Oktober erinnert an Bruno von Köln. Der Gelehrte verließ im 11. Jahrhundert das öffentliche Kirchenleben und gründete 1084 mit Gefährten eine Gemeinschaft in der Nähe von Grenoble. Aus ihr entwickelte sich der Kartäuserorden.
Der 11. Oktober verweist auf einen anderen Bruno: Bruno von Sachsen, den Bruder Kaiser Ottos I. und späteren Erzbischof von Köln. Dass ein Namenskalender zwei Daten nennt, ist hier kein Widerspruch über den Namen selbst; die Tage beziehen sich auf zwei verschiedene Menschen. Wer einen Namenstag in der Familie feiert, kann sich am gewählten historischen Bezug orientieren.
Erst häufig, dann selten – und wieder da
In der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gehörte Bruno zu den beliebten deutschen Jungennamen. Für zwischen 1966 und 1997 geborene Kinder war er deutlich seltener; inzwischen erlebt er eine neue Phase der Beliebtheit.
Eine aktuelle Auswertung schätzt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 rund 15.200 Eintragungen von Bruno als erstem Vornamen. Ihre Rangfolge zeigt einen Aufwärtstrend. Regional wird der Name in den östlichen Bundesländern häufiger gewählt, besonders deutlich etwa in Sachsen. Großväter und kleine Kinder können heute also ganz selbstverständlich denselben Vornamen tragen.
Bekannte Brunos aus Musik, Film und Geschichten
Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz und der Dirigent Bruno Walter hießen wirklich Bruno. Bei Popstar Bruno Mars ist das anders: Sein bürgerlicher Name lautet Peter Gene Hernandez, Bruno ist Teil seines Künstlernamens.
Auch in Roald Dahls Kinderbuch Hexen hexen heißt eine Figur Bruno. 2006 sorgte dann ein Braunbär namens Bruno in Deutschland für Schlagzeilen. Derselbe Vorname begegnet Familien damit in ganz verschiedenen Geschichten.
Für Mädchen gibt es in anderen Sprachen die verwandten Formen Bruna und Brunella. Wer Bruno wählt, entscheidet sich für einen alten Namen, der nach einer ruhigeren Phase wieder auf Spielplätzen zu hören ist.
Quellen und Datenstand
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Geschichte, Regionen und Namenstage
- Behind the Name: zwei Wortspuren und internationale Formen
- Deutsche Verlaufskurve des Vornamens Bruno
- Erstnamen-Schätzung 2010–2025, Stand September 2026
- Erzbistum Köln: Bruno von Köln und die frühe Kartause
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