Milo: Bedeutung, Herkunft und die verschiedenen Namenswurzeln

Milo wird häufig mit „lieb“ oder „liebenswürdig“ erklärt. Dahinter steckt eine slawische Namenswurzel, die auch in längeren Namen wie Miloslav vorkommt. Daneben gibt es eine alte deutsche Namenslinie und Verbindungen zu Emil oder Camillo.
Wer einen kurzen Namen mit offenem o am Ende mag, findet bei Milo mehrere Geschichten zum Entdecken. Eine eng verwandte weibliche Form ist Mila. Weitere Favoriten könnt ihr in unserem Vornamenverzeichnis von A bis Z vergleichen.
Milo auf einen Blick
Milo ist ein Jungenname mit zwei Silben und mehreren möglichen Herkunftswegen.
|Herkunft
|Unter anderem slawische Kurzform; auch alte deutsche Namenslinie
|Bedeutung
|Slawisch: lieb, liebenswürdig; deutsch auch: mild
|Silben
|2: Mi-lo
|Verwandte Namen
|Mila, Miloslav, Miles
|Schreibvarianten
|Mylo, Milow, Mailo
Woher kommt Milo?
Im slawischen Herkunftsweg ist Milo eine Kurzform von Namen mit dem Bestandteil mil-.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache nennt etwa Miloslav, Milosz, Bogumil und Jaromil. Der gemeinsame Bestandteil bedeutet „lieb“. So erklärt sich, warum Milo oft als „der Liebe“ oder „der Liebenswürdige“ beschrieben wird.
Nordic Names dokumentiert außerdem eine alte deutsche Kurzform. Sie kann mit dem germanischen Bestandteil für „mild“ zusammenhängen oder auf slawische Namen zurückgehen. Milo hat deshalb mehr als eine mögliche Wurzel.
Die Verbindung zu Emil und Camillo
Milo kann auch eine kurze Form von Emil, Emilio oder Camillo sein.
Diese Erklärung nennt der Namensforscher Knud Bielefeld ebenfalls. Wenn Milo in eurer Familie aus einem längeren Namen entstanden ist, gehört dessen Geschichte dazu. Die Bedeutung „liebenswürdig“ lässt sich deshalb nicht pauschal auf jede Herkunft von Milo übertragen.
Milo, Mylo oder Milow?
Milo ist in Bielefelds deutscher Auswertung die häufigste dieser Schreibweisen.
Daneben begegnen euch Mylo, Milow und Mailo. Bei der Auswahl lohnt sich auch ein Blick auf die gewünschte Aussprache. Die englische Form klingt ungefähr wie „Mai-lo“, während im Deutschen „Mi-lo“ verbreitet ist. Der Name Miles steht ebenfalls mit Milo in Verbindung.
Wie beliebt ist Milo in Deutschland?
Milo wird hierzulande seit den 2000er-Jahren deutlich häufiger gewählt.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 schätzt Knud Bielefeld rund 15.200 Vergaben als ersten Vornamen. Milo ist damit vielen Familien vertraut. Die Zahl ist eine Schätzung aus seiner Namenssammlung und keine vollständige amtliche Zählung; sie umfasst den gesamten Zeitraum.
Wann hat Milo Namenstag?
Bei Milo findet ihr je nach Tradition unterschiedliche Termine.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache nennt den 16. Juli nach dem seligen Milo von Selincourt. Im finnischen Namenskalender steht Milo am 7. September. Wenn ihr einen Namenstag feiern möchtet, könnt ihr euch an der passenden Familientradition orientieren.
Quellen und Datenstand
Herkunft, verwandte Namen und 16. Juli: Gesellschaft für deutsche Sprache. Alte deutsche und slawische Namenslinie, finnischer Namenstag: Nordic Names. Weitere Kurzformen und Schreibweisen: beliebte-vornamen.de. Englische Aussprache: Behind the Name. Vergaben 2010–2025: Knud Bielefelds Babynamenverzeichnis. Recherche: 19. Oktober 2026.
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