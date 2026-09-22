2. Trimester: Entwicklung, Bewegungen & SSW 14–27

Im 2. Trimester wird die Schwangerschaft für viele sichtbarer – und mit den ersten zarten Bewegungen oft auch ganz neu fühlbar. Zwischen der 14. und 27. SSW wächst euer Baby kräftig, trainiert seine Sinne und entwickelt einen eigenen Rhythmus. Gleichzeitig stehen wichtige Vorsorgeuntersuchungen an.
Manche nennen diese Monate die angenehmste Phase der Schwangerschaft: Die frühe Übelkeit lässt häufig nach, der Bauch ist noch nicht ganz so schwer und die erste große Unsicherheit wird kleiner. Das kann so sein, muss es aber nicht. Auch im zweiten Trimester dürfen Müdigkeit, Beschwerden oder Sorgen Raum haben. In unserem Schwangerschafts-Hub findet ihr passende Vertiefungen; im Schwangerschaftskalender könnt ihr jede Woche einzeln verfolgen.
Das 2. Trimester auf einen Blick
- Bei unserer Einteilung umfasst es die 14. bis 27. SSW.
- Euer Baby wächst, bewegt sich immer koordinierter und nimmt mehr von seiner Umgebung wahr.
- Viele Schwangere spüren in dieser Phase die ersten Kindsbewegungen.
- Der zweite Basis-Ultraschall und der Test auf Schwangerschaftsdiabetes liegen in diesem Zeitraum.
- Bewegung, Pausen und eine gute Körperwahrnehmung helfen durch den veränderten Alltag.
Wann beginnt das 2. Trimester?
In unserer Serie beginnt das zweite Trimester mit der 14. SSW und endet nach der 27. SSW. Es verbindet die frühe Schwangerschaft mit der intensiven Reifungs- und Vorbereitungsphase vor der Geburt.
Die Grenzen werden nicht überall gleich gesetzt. Manche medizinischen Übersichten zählen die 27. SSW bereits zum dritten Trimester. Wir verwenden für Hub, Kalender und Beiträge einheitlich die Einteilung 1.–13., 14.–27. und 28.–40. SSW. Für euer Baby ändert sich an einem bestimmten Montag natürlich nicht plötzlich das Entwicklungsprogramm.
Wo stehe ich gerade? Unser Geburtstermin- und SSW-Rechner zeigt euch anhand des ersten Tages der letzten Periode den voraussichtlichen Termin, die aktuelle Schwangerschaftswoche und das Trimester.
Euer Baby wächst – und die Sinne wachen auf
Die grundlegenden Organe sind angelegt. Jetzt stehen Wachstum, Reifung und immer feinere Bewegungen im Vordergrund.
Arme und Beine bewegen sich koordinierter, die Gesichtsmuskeln werden aktiver und das Baby übt Schlucken, Saugen und Atembewegungen. Es trinkt Fruchtwasser und scheidet es wieder aus. Knochen werden fester, Muskeln kräftiger und unter der Haut entwickeln sich nach und nach Fettreserven. Die Lunge ist noch nicht bereit für das Leben außerhalb des Bauches, arbeitet aber bereits an den nötigen Strukturen.
Auch die Sinneswelt wird größer. Das Baby reagiert auf Berührung und nimmt Geräusche wahr. Gegen Ende des zweiten Trimesters kann es vertraute Stimmen hören. Helles Licht von außen dringt gedämpft durch die Bauchdecke. Wach- und Schlafphasen werden deutlicher – sie müssen sich allerdings nicht an euren Tagesplan halten.
Wir belassen es hier bei diesem großen Entwicklungsbogen. Wann sich Augen öffnen, Hörvermögen und Lunge weiterentwickeln oder ein bestimmter Wachstumsschub ansteht, erklären die jeweiligen SSW-Seiten unten ausführlicher.
Die ersten Kindsbewegungen: Vom Flattern zum kleinen Stups
Viele Schwangere spüren ihr Baby im zweiten Trimester zum ersten Mal. Anfangs kann sich das wie ein Flattern, Blubbern oder sanftes Klopfen anfühlen.
Wann dieser Moment kommt, ist sehr unterschiedlich. Bei der ersten Schwangerschaft wird er häufig später erkannt als bei weiteren. Auch die Lage der Plazenta spielt eine Rolle: Eine Vorderwandplazenta kann Bewegungen nach vorn etwas abpolstern. Das bedeutet nicht, dass das Baby weniger aktiv ist.
Mit der Zeit werden die Stupser eindeutiger. Ein starres Zählen nach fremden Tabellen ist in dieser Phase meist nicht hilfreich. Viel wichtiger ist später das individuelle Bewegungsmuster eures Babys. Unser Ratgeber zu Kindsbewegungen in der Schwangerschaft begleitet euch dabei.
Der Bauch wächst – und der Körper verteilt neu
Die Gebärmutter wächst aus dem Becken heraus, der Schwerpunkt verändert sich und das Blutvolumen nimmt weiter zu. Das kann neue Energie bringen, aber auch neue Beschwerden.
Der Babybauch wird meist sichtbar. Mutterbänder können ziehen, die Haut kann spannen und der Rücken meldet sich häufiger. Manche erleben Kreislaufprobleme, Verstopfung, Sodbrennen oder erste Wassereinlagerungen. Sanfte Bewegung, bequeme Schuhe und regelmäßige Positionswechsel können entlasten. Ausführliche Tipps findet ihr in unserem Beitrag über Rückenschmerzen in der Schwangerschaft.
|Veränderung
|Was oft guttut
|Ziehen an den Mutterbändern
|langsame Bewegungen, Wärme nach Rücksprache und kleine Pausen
|Rückenbeschwerden
|angepasste Bewegung, Positionswechsel und Entlastung im Alltag
|Sodbrennen
|kleinere Mahlzeiten und Abstand zwischen Essen und Hinlegen
|Leichte Schwellungen
|Bewegung, bequemes Schuhwerk und Beine zeitweise hochlagern
Diese Tipps gelten für gewöhnliche Beschwerden. Starke Schmerzen, plötzlich ausgeprägte Schwellungen oder ein deutliches Krankheitsgefühl gehören abgeklärt. Der Körper verändert sich – aber ihr müsst nicht jedes Symptom automatisch als normalen Teil der Schwangerschaft hinnehmen.
Vorsorge im 2. Trimester: Schauen, messen, besprechen
Im zweiten Trimester liegen wichtige Untersuchungen, bei denen Wachstum, Organe, Plazenta und eure Gesundheit im Mittelpunkt stehen.
Beim zweiten Basis-Ultraschall wird die Entwicklung des Babys beurteilt. Ihr könnt zwischen einer Basisuntersuchung und einer erweiterten Untersuchung bestimmter Körperstrukturen wählen. Was genau dahintersteckt und welche drei regulären Termine vorgesehen sind, lest ihr in unserem Beitrag über den Ultraschall in der Schwangerschaft.
Zwischen der 24. und 28. SSW ist im regulären Vorsorgeprogramm ein Test auf Schwangerschaftsdiabetes vorgesehen. Regelmäßig kontrolliert werden außerdem unter anderem Blutdruck, Urin, Gewicht, Gebärmutterwachstum und kindliche Herztöne. Nutzt diese Termine auch für Fragen, die euch im Alltag beschäftigen – im Mutterpass muss nicht nur Platz für Messwerte sein.
Alltag, Bewegung und Schlaf
Das zweite Trimester ist für viele eine gute Zeit, um Bewegung, Erholung und praktische Planung in einen Rhythmus zu bringen, der wirklich zum eigenen Körper passt.
Bei einer unkomplizierten Schwangerschaft spricht meist viel für regelmäßige, angepasste Aktivität. Spaziergänge, Schwimmen oder vertraute Sportarten lassen sich häufig weiterführen. Neue Höchstleistungen sind nicht das Ziel. Unser Überblick zu Sport in der Schwangerschaft hilft euch beim Einordnen.
Mit wachsendem Bauch verändert sich auch das Liegen. Ihr müsst nicht in Panik aufwachen, wenn ihr euch nachts gedreht habt. Sucht eine bequeme Position und nutzt Kissen zur Entlastung. Was rund um Rücken-, Seiten- und Bauchlage wichtig ist, erklären unsere Tipps für guten Schlaf in der Schwangerschaft.
Ein guter Zeitpunkt für erste Vorbereitung: Hebamme, Geburtsort oder Geburtsvorbereitungskurs haben teils lange Vorläufe. Ihr müsst noch keine Kliniktasche packen – aber Termine und Betreuungsangebote dürfen jetzt auf die Liste.
Warnzeichen: Ab der Schwangerschaftsmitte genauer hinschauen
Neue starke Beschwerden verdienen Aufmerksamkeit. Besonders nach der 20. SSW gehören bestimmte Symptome rasch abgeklärt, weil sie zu einer Präeklampsie passen können.
Dazu zählen starke Kopfschmerzen, Sehstörungen, rechter Oberbauchschmerz und plötzlich ausgeprägte Schwellungen im Gesicht oder an den Händen. Unser ausführlicher Ratgeber erklärt Symptome und Warnzeichen einer Präeklampsie. Leichte geschwollene Füße am Abend sind dagegen häufig – wichtig ist der Unterschied zwischen einer langsam entstandenen Alltagsbeschwerde und einer plötzlichen deutlichen Veränderung.
Bitte medizinisch abklären
- Blutungen oder möglicher Fruchtwasserabgang,
- starke, regelmäßige oder zunehmende Schmerzen und Kontraktionen,
- starke Kopfschmerzen, Sehstörungen oder rechter Oberbauchschmerz,
- plötzliche deutliche Schwellungen an Gesicht oder Händen,
- Fieber, Atemnot, Brustschmerz oder Ohnmacht,
- eine klare Veränderung bereits vertrauter Kindsbewegungen.
Wendet euch an eure ärztliche Betreuung oder Geburtsklinik. Bei akuter Atemnot, starken Schmerzen, Ohnmacht oder einer anderen Notfallsituation ruft ihr 112.
Alle Schwangerschaftswochen im 2. Trimester
Vom ersten sichtbaren Bauch bis zu immer deutlicheren Bewegungen: Über die Buttons gelangt ihr direkt zu der Woche, in der ihr gerade seid.
14. bis 27. Schwangerschaftswoche
Der Blick ins 3. Trimester
Ab der 28. SSW beginnt bei uns das dritte Trimester. Das Baby legt weiter an Gewicht zu, die Lunge reift und Geburt, Wochenbett und Babyzeit rücken näher.
In unserem Beitrag zum 3. Trimester erfahrt ihr, welche Reifungsschritte jetzt wichtig sind, was sich bei Vorsorge und Kindsbewegungen verändert und welche Vorbereitungen wirklich hilfreich werden.
Ihr möchtet noch einmal zurückblicken? Der Überblick zum 1. Trimester erklärt die frühe Entwicklung, typische Beschwerden und die SSW 1 bis 13.
Das zweite Trimester muss keine beschwerdefreie Bilderbuchphase sein. Es darf einfach die Zeit sein, in der ihr euer Baby Schritt für Schritt deutlicher kennenlernt – mit jedem Stups, jedem Termin und jedem kleinen Moment, der sich plötzlich sehr echt anfühlt.
Medizinische Quellen und weiterführende Informationen
- BIÖG: Trimenon / Trimester
- BIÖG: 13. bis 16. Schwangerschaftswoche
- BIÖG: 21. bis 24. Schwangerschaftswoche
- BIÖG: 25. bis 28. Schwangerschaftswoche
- Gemeinsamer Bundesausschuss: Mutterschafts-Richtlinie
Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine persönliche Untersuchung oder Beratung.
Häufige Fragen zum 2. Trimester
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