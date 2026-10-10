Jonas: Bedeutung, Herkunft und die Geschichte mit dem großen Fisch

Jonas bedeutet „Taube“. Bekannt wurde der Name durch einen Propheten, den ein großer Fisch verschluckt – eine Geschichte, die vielen schon aus der Kindheit vertraut ist. Der heute so geläufige Jungenname verbindet damit ein schlichtes Naturwort und eine alte biblische Erzählung.
Mit seinen zwei Silben steht Jonas neben vielen kurzen Klassikern in unserer Babynamenliste von A bis Z. Bei der Herkunft lohnt sich ein genauer Blick: Nicht jeder Jonas gehört zur gleichen Namensfamilie.
Jonas auf einen Blick
Der im Deutschen übliche Jonas geht auf den hebräischen Namen Jona zurück.
|Herkunft
|Griechische Form eines hebräischen Namens
|Bedeutung
|„Taube“
|Namensart
|Jungenname
|Aussprache
|JO-nas, mit langem o
|Verwandte Formen
|Jona, Jonah, Joonas, Giona und Yunus
|Deutschland 2010–2025
|Etwa 80.100 Erstnamenvergaben (Knud Bielefeld)
Was hinter der Bedeutung „Taube“ steckt
Die Namenswurzel ist das hebräische Wort yona.
Über die griechische Form Ionas kam das s hinzu. Jonas ist also keine Verlängerung, die erst in jüngster Zeit erfunden wurde. Jona und Jonas erzählen dieselbe sprachliche Geschichte, auch wenn das Ende unterschiedlich klingt.
Im Englischen begegnet euch vor allem Jonah, im Italienischen Giona. Auch das türkische und arabische Yunus gehört zu dieser Namensfamilie. Der Bezug zur Taube bleibt dabei die Wortbedeutung; Bilder von Frieden oder Sanftheit sind zusätzliche persönliche Assoziationen.
Jonas und der große Fisch
Die biblische Erzählung handelt von einem Auftrag, einer Flucht und einer zweiten Chance.
Gott schickt den Propheten nach Ninive. Jonas versucht zunächst, auf einem Schiff zu entkommen. Als ein Sturm aufkommt, werfen die anderen Seeleute ihn ins Wasser. Ein großer Fisch verschluckt ihn; nach drei Tagen kommt er wieder lebend heraus.
Die Geschichte verbreitete sich auch im mittelalterlichen Europa. Wenn ihr aus Kinderbüchern die Bezeichnung „Wal“ kennt: Der biblische Bericht spricht von einem großen Fisch, ohne eine Tierart festzulegen.
Zur Namensbedeutung gehört „Taube“, nicht „Wal“ oder „Fisch“. Das Tier stammt aus der Geschichte des Namensträgers.
Warum der litauische Jonas eine andere Herkunft hat
Im Litauischen ist Jonas eine Form von Johannes.
Dieser Jonas gehört sprachlich zur gleichen Familie wie Hannes und trägt die Bedeutung „Gott ist gnädig“. Das ist ein eigener Herkunftsweg neben dem biblischen Jona-Namen.
Bei internationalen Namenslisten können deshalb zwei Erklärungen nebeneinanderstehen. Für den in Deutschland üblichen Jonas ist die Verbindung zu Jona und „Taube“ die passende Einordnung. Bei einer litauischen Familiengeschichte kann dagegen Johannes den Ausschlag geben.
Wie beliebt ist Jonas?
Jonas wird in Deutschland häufig als erster Vorname vergeben.
Knud Bielefeld nennt für 2010 bis 2025 ungefähr 80.100 Vergaben. Innerhalb seiner Auswertung geht die Entwicklung zuletzt nach unten. Ein sinkender Trend bedeutet hier also nicht, dass der Name selten geworden wäre.
Die Statistik erfasst die Schreibweise Jonas als Erstnamen. Jona und Jonah werden getrennt gezählt. Bielefelds Namenssammlung ist keine vollständige amtliche Erhebung.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: hebräische Bedeutung und biblische Erzählung
- Behind the Name: die griechische Jonas-Form
- Behind the Name: litauischer Jonas als Johannes-Form
- Knud Bielefeld: Jonas, Erstnamen 2010–2025
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026.
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