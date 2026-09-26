Aurelia: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Aurelia trägt eine lateinische Verbindung zum Gold in ihrer Namensgeschichte. Der Name klingt heute weich, begegnet aber bereits in der römischen Antike. Auch für Deutschland lässt sich eine längere Geschichte nachzeichnen – mit einem deutlichen Anstieg in jüngerer Zeit.
In unserer Namensliste von A bis Z steht Aurelia neben Aurora. Die beiden klingen ähnlich, doch gerade bei der Bedeutung lohnt es sich, sie auseinanderzuhalten.
Aurelia auf einen Blick
Aurelia gehört zur lateinischen Namensfamilie von Aurelius. Die Deutung „die Goldene“ folgt ihrer Wortgeschichte.
|Herkunft
|Lateinisch; weibliche Form von Aurelius
|Bedeutung
|Etwa „die Goldene“
|Aussprache
|Im Deutschen meist Au-re-li-a, vier Silben
|Formen
|Französisch Aurélie; männlich Aurelius oder Aurel
|Namenstag
|13. oder 15. Oktober, je nach Namenspatronin
Das Gold in Aurelia
Aurelia ist die weibliche Form des lateinischen Namens Aurelius.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache verbindet die Namensdeutung mit lateinisch aureolus – „aus Gold gemacht“. Daraus entsteht die sinngemäße Bedeutung „die Goldene“. Das ist eine sprachliche Herkunft, keine Aussage über Aussehen oder Eigenschaften eines Kindes.
Ein Name aus der Antike mit neuer Beliebtheit
Schon in der römischen Geschichte begegnet Aurelia als Vorname.
Die Mutter Gaius Julius Cäsars hieß Aurelia. In Deutschland ist der Name laut GfdS seit dem späten Mittelalter nachgewiesen, blieb lange recht selten und wurde erst seit den 2000er-Jahren deutlich häufiger vergeben. 2024 lag er nach der GfdS innerhalb der 70 beliebtesten Mädchennamen ihrer Erhebung.
Was sagen Zahlen und Nachnamen?
Knud Bielefeld schätzt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 rund 10.000 Vergaben als ersten Vornamen.
Das ist keine vollständige amtliche Zählung. Mit vier Silben wirkt Aurelia anders als die kürzere Form Aurel oder die französische Variante Aurélie. Wenn euer Nachname ebenfalls lang ist, sprecht beide einmal zusammen aus; das ist eine Geschmacksfrage, keine feste Regel.
Aurora ist kein anderer Name für Aurelia
Die Nähe im Klang kann leicht täuschen.
Aurora bedeutet Morgenröte und hat eine andere lateinische Wortwurzel. Aurelia gehört zu Aurelius und zur Gold-Deutung. Eine mögliche familiäre Kurzform wie Auri kann entstehen, sollte aber nicht als allgemein übliche Form behauptet werden. Auch hier sind Verwechslungen wahrscheinlicher als ein belegtes festes Schimpfwort.
Quellen und Datenstand
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Aurelia – Herkunft und Geschichte.
- Knud Bielefeld: Aurelia – Erstnamen-Schätzung 2010–2025, abgerufen im September 2026.
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