Vornamen mit der Bedeutung Stärke: 16 Ideen für Mädchen und Jungen

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Valentina bedeutet „die Starke“, Mildred steht für „sanfte Stärke“ und Ethan für Beständigkeit. In dieser Auswahl findet ihr 16 Vornamen rund um Stärke, Kraft und Mut. Acht davon sind Mädchennamen und acht sind Jungennamen. Zu jedem Namen gibt es eine Aussprachehilfe und ein ausführliches Namensporträt.

Vielleicht liegt euch ein alter Name aus der Familie am Herzen. Vielleicht möchtet ihr einen Namen, der ausdrückt, dass euer Kind seinen eigenen Weg finden darf. Mathilda, Richard und Leonhard klingen im Deutschen vertraut, während Audrey, Adira oder Ethan andere Sprachen und Klänge mitbringen. Auch innerhalb einer Sprache steckt in den Namen oft ein anderer Gedanke.

Mädchennamen mit der Bedeutung Stärke

Valentina und Mathilda sind ein guter Einstieg, wenn ihr vertraute Namen mögt. Bei Audrey und Mildred führt die Spur ins Altenglische. In beiden steckt dasselbe Wort für Stärke, doch Audrey verbindet es mit „edel“ und Mildred mit „sanft“.

Valentina Lateinisch. Die Wortfamilie um valens steht für „stark“, „kräftig“ und „gesund“. Die vier Silben enden offen auf A. Im Deutschen könnt ihr euch an Wa-len-TI-na orientieren. Mathilda Althochdeutsch. Die Namensglieder verbinden Macht und Kampf. Sinngemäß lässt sich der Name als „mächtige Kämpferin“ verstehen. Mathilda hat drei Silben, ungefähr Ma-TIL-da. Gertrud Althochdeutsch. In diesem alten deutschen Namen stecken die Wörter für „Speer“ und „Stärke“. Die Betonung liegt auf der ersten Silbe, etwa GER-truut. Am Ende hört ihr ein T. Gabriella Weibliche Form von Gabriel mit hebräischen Wurzeln, unter anderem im Italienischen gebräuchlich. Eine sinngemäße Deutung ist „Gott ist meine Stärke“. Die vier Silben klingen ungefähr ga-bri-EL-la. Audrey Englische Form eines altenglischen Namens mit der Bedeutung „edle Stärke“. Im Englischen hat Audrey zwei Silben. Als Lesehilfe passt ungefähr O-dri mit offenem O. Mildred Altenglisch für „sanfte Stärke“. Das Wort für Stärke ist dasselbe wie in Audreys älterer Namensform. Mildred hat zwei Silben und klingt ungefähr MIL-dred. Adira Hebräisch. Die weibliche Wortform lässt sich als „mächtig“ oder „erhaben“ erklären. Der Nachdruck liegt auf der letzten Silbe, etwa a-di-RA. Aziza Arabisch, weibliche Form von Aziz. „Mächtig“, „geachtet“ und „geliebt“ gehören zum Bedeutungsfeld. Als Lesehilfe passt a-SII-sa mit langem I und stimmhaftem S.

Wenn euch kurze Rufnamen gefallen, hört euch Gertrud und Audrey nebeneinander an. Beide haben zwei Silben, doch Gertrud endet fest auf T, während Audrey auf I ausklingt. Adira und Aziza haben je drei Silben und beide enden auf A. Bei Adira liegt die Betonung am Schluss, bei Aziza auf dem langen I in der Mitte.

Wenn ihr in eurer Familie nach einem Namen aus einer älteren Generation sucht, findet ihr in unserer Auswahl alter Mädchennamen weitere Ideen.

Jungennamen mit der Bedeutung Stärke

Bei Richard, Leonhard und Arnold steckt Stärke in alten Namensbildern, vom Herrscher bis zum Löwen. Valentin verbindet Stärke mit Gesundheit. Ethan und Ezechiel bringen zwei unterschiedliche Bedeutungen aus dem Hebräischen mit.

Valentin Lateinisch. Der Name führt über Valentinus zu Valens und trägt die Bedeutungen „stark“, „kräftig“ und „gesund“. Eine deutsche Lesehilfe ist WA-len-tin. Leonhard Alte Namensbildung mit dem Löwen und einem Wort für „stark“ oder „mutig“. Daher kommt die Deutung „starker Löwe“. Im Deutschen etwa LE-on-hart, mit drei Silben. Richard Germanisch. Die Namensglieder stehen für Macht und Stärke. Zusammen lassen sie sich als „starker Herrscher“ verstehen. Im Deutschen etwa RI-chart, mit CH wie in „ich“ und einem T am Ende. Arnold Germanisch. Die alten Wörter für „Adler“ und „Macht“ oder „Herrschaft“ bilden den Namen. Arnold klingt ungefähr AR-nolt. Arno ist eine Kurzform. Meinrad Althochdeutsch. Der erste Bestandteil steht für „Kraft“ oder „Macht“, der zweite für „Rat“. Der Name ist mit Einsiedeln in der Schweiz verbunden und klingt etwa MEIN-raat. Gabriel Hebräisch. Eine verbreitete Deutung ist „Gott ist meine Stärke“. Weitere Lesarten sind „Mann Gottes“ und „Gottes Held“. Auf Deutsch meist GAA-bri-el, mit drei Silben. Ezechiel Hebräisch. Der Name bedeutet „Gott stärkt“ oder „Gott möge stärken“. Je nach Bibelausgabe begegnet euch auch Hesekiel. Ezechiel lässt sich im Deutschen etwa e-tse-chi-el lesen. Ethan Hebräische Wurzeln, heute vor allem in dieser englischen Namensform bekannt. Ethan bedeutet „fest“ oder „beständig“. Im Englischen ungefähr II-thən mit stimmlosem TH wie in think.

Leonhard und Arnold sind eine gute Gegenüberstellung, wenn euch das Tierbild gefällt. Bei Leonhard steht der Löwe zusammen mit einem Wort für Stärke oder Mut, bei Arnold gehört der Adler zu Macht oder Herrschaft. Meinrad kommt ohne Tierbild aus. Der Name verbindet Kraft mit Rat und hat eine lange Geschichte in der Deutschschweiz.

Für weitere vertraute Formen aus dem deutschen Sprachraum könnt ihr auch bei unseren alten Jungennamen stöbern.

Warum Menschen Stärke in Vornamen ausdrücken

Ein Vorname sagt, wen ihr meint. Er kann auch etwas darüber erzählen, was einer Familie wichtig ist. Nach der Darstellung der Universität Hamburg konnte ein Rufname im frühen Mittelalter einen guten Wunsch für ein Kind ausdrücken oder zeigen, zu welcher Familie oder Gruppe es gehörte.

Beides konnte zusammenkommen. Familien gaben einen Rufnamen weiter oder übernahmen einen Teil daraus und verbanden ihn mit einem anderen. So ließ sich an eine vertraute Person anknüpfen, während das Kind einen eigenen Namen bekam. Wer einen Namen wie Gertrud in einer Urkunde findet, kann die alten Wörter für Speer und Stärke erklären. Für die Gründe der Namenswahl braucht es weitere Hinweise. Vielleicht dachte die Familie an diese Wörter, vielleicht wollte sie eine Verwandte ehren.

Vielleicht mögt ihr heute Mathilda wegen seines Klangs und entdeckt die alte Bedeutung erst danach. Vielleicht habt ihr zuerst nach Namen gesucht, die Kraft ausdrücken. Auch wer den Rufnamen einer Großmutter weitergibt, kann über seine Bedeutung etwas Neues an ihm entdecken.

Wie Familien alte Namensbestandteile weitergaben

Viele germanische Rufnamen bestanden aus zwei Namensgliedern. Das waren wiederkehrende Bestandteile, die sich mit anderen verbinden ließen. So führt Gertrud mit seinem ersten Glied zu demselben alten Wort für Speer wie Gerhard. Das zweite Glied gibt jedem Namen seine eigene Geschichte.

Ein überliefertes Beispiel steht im Hildebrandslied aus dem frühen Mittelalter. Dort tragen Großvater, Vater und Sohn die Namen Heribrant, Hiltibrand und Hadubrand. Der erste Teil wechselt, während der zweite für eine Klinge oder ein Schwert steht. Die drei Namen gehören hörbar zusammen und bleiben im Gespräch unterscheidbar. Bei Namen in Urkunden kann ein solcher Gleichklang ein Hinweis auf Verwandtschaft sein. Für einen Nachweis braucht es weitere Belege.

Wie aus zwei Wörtern eine Namensbedeutung wird Die Namensglieder von Mathilda stehen für Macht und Kampf. „Mächtige Kämpferin“ verbindet sie zu einem Bild, das wir heute gut verstehen. Das Wort „Kämpferin“ gehört bereits zu dieser sinngemäßen Übersetzung. Bei alten Namen lassen sich die einzelnen Wörter oft genauer bestimmen als die Beziehung zwischen ihnen.

Welche Bilder alte Namen für Stärke fanden

Stärke bekam in alten Namen ganz unterschiedliche Bilder. Ein Speer war eine Waffe, der Adler ein Tier, und Herrschaft beschrieb die Macht, die ein Mensch über andere ausübte. Gerade bei Namen mit Waffen oder Tieren konnten solche Wörter auch einen Wunsch ausdrücken. Die Familie verband mit dem Namen eine Eigenschaft, die sie sich für das Kind erhoffte.

Bei Richard liegen „mächtig“ und „stark“ in zwei verschiedenen Bestandteilen. Die heute übliche Deutung als „starker Herrscher“ bringt sie zusammen. Das alte Wort, das in Richard für „hart“ oder „stark“ steht, begegnet euch in ähnlicher Form auch in Leonhard. Bei Leonhard tritt es mit dem Löwen zusammen. Ein gleiches Namensglied kann also sehr verschiedene Vorstellungen hervorrufen, je nachdem, welches Wort danebensteht.

Eine weitere Vorstellung von Stärke steckt in Meinrad. Der Name verbindet Kraft oder Macht mit Rat. „Kraftvoller Rat“ ist eine mögliche Annäherung. Rat zu geben heißt, eine Lage einzuschätzen und eine Entscheidung vorzubereiten. Im Historischen Lexikon der Schweiz findet ihr auch die ältere Namensform Meginrat. So hieß der Mönch und Einsiedler, an dessen früherem Wohnort später das Kloster Einsiedeln entstand.

In Gertrud steckt der Speer, in Mathilda der Kampf. Beide wurden als weibliche Rufnamen überliefert. Damit gehören Speer und Kampf auch zur Geschichte alter Mädchennamen.

Was sanfte und edle Stärke im Altenglischen meinten

Mildred und Audrey zeigen, wie das gleiche Wort für Stärke in zwei Namen unterschiedliche Akzente setzt. Bei Mildred steht es neben „sanft“, bei Audrey neben „edel“. Im altenglischen Namen konnte „edel“ auch auf Herkunft oder Rang verweisen. Das heutige Verständnis von Großzügigkeit oder Anstand ist nur eine mögliche persönliche Lesart.

Bei Mildred ist der erste Teil für Menschen, die Englisch oder Deutsch sprechen, noch vergleichsweise leicht zu erkennen. Das Wort für Stärke sieht man in der heutigen Schreibung kaum noch. Bei Audrey ist selbst der erste Teil stark verändert. Die heutige Form geht über Zwischenstufen auf den längeren altenglischen Namen Æthelthryth zurück. In lateinischer Form begegnet er euch als Etheldreda.

An der Kathedrale von Ely erinnert dieser Name an eine Klostergründerin aus dem siebten Jahrhundert. Die Abtei Minster auf der Insel Thanet erinnert ihrerseits an die heilige Mildred. In Ely gehört der 23. Juni bis heute zum Gedenken an Etheldreda. Wer einen solchen Namen aus dem Heiligenkalender wählte, konnte damit an eine bestimmte Person anknüpfen, auch wenn ihm die alten Wörter im Namen längst fremd waren.

Was Gesundheit mit Valentin und Valentina zu tun hat

Bei Valentin und Valentina führt die Geschichte zu einem lateinischen Wort, das mehrere Dinge zugleich beschreiben kann. Die Gesellschaft für deutsche Sprache nennt für valens unter anderem „kräftig“, „gesund“ und „mächtig“. In dieser Wortfamilie gehören körperliche Verfassung und Kraft eng zusammen.

Valentin kommt über Valentinus vom römischen Beinamen Valens. Der lateinische Beiname konnte eine Person mit einer Eigenschaft kennzeichnen. Von dort führt der Weg über mehrere Formen zum heutigen Vornamen. Auch Valentina gehört in diese Namensfamilie. Wenn ihr mit einem der beiden Namen vor allem den Wunsch nach Gesundheit verbindet, liegt ihr damit nah am alten Wort.

Im Alltag denken viele bei Valentin zuerst an den Valentinstag. Die Verbindung zu den Liebenden kam über die Überlieferung zum heiligen Valentin hinzu. Der Gedenktag am 14. Februar lässt einen Namen, der ursprünglich Kraft und Gesundheit ausdrückte, heute auch an Zuneigung denken.

Stärke als Zuspruch, Eigenschaft und Beständigkeit

Ezechiel lässt sich lesen wie ein kurzer Wunsch. Die Deutsche Bibelgesellschaft gibt den Namen sinngemäß mit „Gott möge kräftigen“ wieder. In dieser Lesart geht es um Kraft, die einem Menschen zuteilwerden soll. Der Name nennt zugleich, von wem sie erhofft wird.

Bei Gabriel zeigt sich, wie unterschiedlich sich eine alte Namensform in unsere Sprache übertragen lässt. Die Namenberatungsstelle der Universität Leipzig nennt unter anderem die Deutung „Gott hat sich stark gezeigt“. Daneben sind „Mann Gottes“ und „Gott ist meine Stärke“ geläufig. Gabriella übernimmt als weibliche Form dieselbe Namensgeschichte. Bei Ezechiel liegt der Akzent auf dem Stärken selbst. Bei Gabriel hängt die Übersetzung davon ab, wie die alten Namensglieder gelesen werden.

Die hebräischen Wurzeln von Ethan und Adira zeigen zwei andere Seiten. Ethan gehört zu einem Wort für das, was fest ist oder andauert. Adira beruht auf der weiblichen Form eines Adjektivs für „mächtig“ oder „groß“. Der eine Name stellt Beständigkeit in den Vordergrund, der andere lässt sich als Beschreibung von Größe oder Macht lesen.

Auch bei Aziza hängt viel von der Übersetzung ab. Das arabische Wort hinter dem Namen kann Macht bezeichnen und zugleich ausdrücken, dass jemand geachtet oder einem anderen Menschen lieb ist. Mit „mächtig“ fällt im Deutschen zuerst die Wirkung einer Person auf. Mit „die Geliebte“ rückt die Beziehung zu anderen in den Vordergrund. Beide Bedeutungen gehören zu derselben arabischen Wortfamilie.

Warum ein alter Name wieder vertraut klingen kann

Mathilda und Gertrud stammen aus einer ähnlichen Namenstradition und sind im heutigen Deutschland sehr unterschiedlich präsent. Die Gesellschaft für deutsche Sprache beschreibt, dass Mathilda und Matilda nach einer Phase seltener Vergabe wieder beliebter wurden. Gertrud war zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland verbreitet. In der Erhebung von Knud Bielefeld taucht der Name bei den Geburtsjahrgängen 2010 bis 2025 nur noch vereinzelt auf. Das Alter eines Namens sagt also wenig darüber aus, ob er euch heute auf dem Spielplatz begegnet.

Wenn ihr einen früheren Rufnamen aus eurer Familie aufgreifen möchtet, könnt ihr auch nach seinen Kurzformen suchen. Vielleicht soll auf der Geburtskarte ausdrücklich Gertrud stehen, weil ihr an eine bestimmte Person erinnern möchtet. Vielleicht passt zu euch die friesische Kurzform Gesa besser. In diesem Fall bleibt ein Bezug über die Namensgeschichte bestehen, und ihr könnt später erzählen, weshalb ihr gerade diese Form gewählt habt.

Was soll Stärke in eurem Wunschnamen ausdrücken?

Für manche Familien bedeutet Stärke vor allem Mut. Andere denken an Ausdauer, Sanftheit oder die Kraft, die ihnen ihr Glaube gibt. In der Liste könnt ihr von dem Gedanken ausgehen, der euch am nächsten ist.

Bei Gabriel und Gabriella gehört Gott zur Deutung der gemeinsamen Namensfamilie. Ezechiel führt denselben Gedanken über ein anderes hebräisches Wort weiter. Bei Ethan liegt der Schwerpunkt darauf, dass etwas fest bleibt und Bestand hat. Wenn euch vor allem die Bedeutung wichtig ist, hilft es, sie in einem Satz in euren eigenen Worten aufzuschreiben.

Zwei Favoriten laut ausprobieren Sagt beide Namen einzeln und danach mit eurem Nachnamen. Wenn ihr einen Zweitnamen plant, probiert auch die vollständige Kombination. Bei Ezechiel Paul folgt auf den längeren Rufnamen eine einzige Silbe. Bei Audrey Luise schließt an den kurzen Rufnamen ein längerer Zweitname an. Hört darauf, welche Folge sich für euch beim Sprechen natürlich anfühlt.

Wenn euch ein anderer Wunsch für euer Kind anspricht, könnt ihr auch nach Glück oder Licht im Namen suchen. Zu Glück findet ihr bei uns je eine Auswahl für Mädchennamen mit Glücksbedeutung und Jungennamen mit Glücksbedeutung. Beim Thema Licht könnt ihr ebenfalls zwischen Mädchennamen mit Lichtbedeutung und Jungennamen mit Lichtbedeutung stöbern.

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