Elsa – Bedeutung, Herkunft und Besonderheiten des Vornamens

Elsa ist vielen Kindern als Name der Eiskönigin vertraut. Der Mädchenname ist aber viel älter als der Disney-Film. Er entstand als Kurzform von Elisabeth und verbindet eine lange biblische Namensgeschichte mit nur vier Buchstaben.
Wer kurze Namen aus der Familie von Elisabeth sucht, findet neben Elsa auch Elisa und Elise. Unsere Babynamen-Liste von A bis Z hilft dabei, ihre Herkunft und die unterschiedlichen Formen zu vergleichen.
Elsa auf einen Blick
Herkunft, Bedeutung und Aussprache im Überblick.
|Vorname
|Elsa
|Geschlecht
|Mädchenname
|Herkunft
|Kurzform von Elisabeth; hebräische Wurzeln
|Bedeutung
|Über Elisabeth: Mein Gott ist ein Eid
|Aussprache
|EL-sa
Was bedeutet Elsa?
Die Bedeutung kommt vom langen Ausgangsnamen Elisabeth.
Elisabeth führt auf das hebräische Elisheva zurück. Eine gebräuchliche sprachwissenschaftliche Erklärung lautet „Mein Gott ist ein Eid“. Gemeint ist eine Verbindung von Gott und Eid beziehungsweise Schwur.
Ein kurzer Name mit langer Geschichte
Auch die Operngeschichte kennt den Namen Elsa.
Die Kurzform von Elisabeth wurde im deutschen und skandinavischen Sprachraum gebräuchlich. Auch in Richard Wagners Oper Lohengrin, die 1850 uraufgeführt wurde, heißt eine Hauptfigur Elsa von Brabant. Wer den Namen auswählt, kann deshalb ganz unterschiedliche kulturelle Verbindungen dazu haben – oder schlicht seinen Klang mögen.
Elsa und die Eiskönigin
Der Disney-Film hat dem alten Namen eine neue, sehr bekannte Verbindung gegeben.
Seit Frozen von 2013 denken viele zuerst an Königin Elsa und ihre Schwester Anna. Die Figuren und Elsas Eiskräfte sind vielen Kindern vertraut. Wer den Namen heute auswählt, wird dieser Verbindung deshalb wahrscheinlich begegnen.
Aussprache und Häufigkeit
Elsa wird im Deutschen gewöhnlich EL-sa gesprochen.
Der Name hat zwei Silben und wird vorn betont. Für Deutschland nennt die Vornamenauswertung von Knud Bielefeld zwischen 2010 und 2025 ungefähr 4.600 Vergaben als ersten Vornamen. Das ist eine gerundete Hochrechnung aus seiner Datensammlung und keine vollständige amtliche Zählung.
Quellen und Datenstand
Behind the Name: Elsa – Kurzform und Kulturgeschichte. Behind the Name: Elizabeth – hebräische Wortbestandteile. Disney: Frozen – Filmstart und Figuren. Beliebte Vornamen: Elsa – Vergaben 2010–2025. Recherche und Abruf: 25. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf den jeweils angegebenen Zeitraum.
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