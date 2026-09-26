Alma: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Alma ist kurz, aber bei ihrer Bedeutung gibt es gleich mehrere Wege. Eine lateinische Spur führt zu „nährend“ und „Segen spendend“, andere Sprachen verbinden dieselbe Buchstabenfolge mit ganz anderen Wörtern. Genau deshalb verdient dieser Name mehr als eine einzige Übersetzung.
Zwischen den A-Namen unserer Babynamenübersicht fällt Alma durch seine knappe Form auf. Die Geschichte dahinter lässt sich am besten erzählen, wenn man die einzelnen sprachlichen Herleitungen getrennt betrachtet.
Alma auf einen Blick
Bei Alma treffen verschiedene sprachliche Spuren aufeinander. Die häufigste Herleitung führt zu lateinisch „nährend“.
|Herkunft
|Vor allem italienisch/lateinisch; weitere eigenständige Herleitungen möglich
|Bedeutung
|Lateinisch „nährend, Segen spendend“; je nach Sprache auch andere Deutungen
|Aussprache
|Al-ma, zwei Silben
|Formen
|Teils Kurzform von Namen mit Amal-; keine einheitliche Namensfamilie
|Namenstag
|Je nach Herleitung und Kalender unterschiedlich
Warum bedeutet Alma nicht immer dasselbe?
Die GfdS nennt zuerst eine italienische Herkunft aus lateinisch almus.
Dieses Wort wird mit „nährend“ oder „Segen spendend“ wiedergegeben. Daneben kann Alma eine Kurzform älterer Namen mit Amal- sein, deren Bestandteil „tüchtig, tapfer“ bedeutet. Im Neuhebräischen und im Spanischen beziehungsweise Portugiesischen bestehen weitere Wortbezüge. Diese Ursprünge ergänzen einander nicht zu einer einzigen Gesamtbedeutung.
Von Goethe bis in heutige Namenslisten
Alma wird in Deutschland seit dem frühen 19. Jahrhundert vergeben.
Laut GfdS wählte auch Goethe den Namen für seine Enkelin. Nach einer langen Geschichte gewann der Vorname in den vergangenen Jahren wieder an Beliebtheit. 2023 lag er in der GfdS-Erhebung bei Erstnamen für Mädchen auf Platz 61; das ist ein konkreter Jahrgang, kein dauerhafter Rang.
Die Zahlen zu Alma
Knud Bielefeld schätzt rund 10.600 Erstnamen-Vergaben in Deutschland für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025.
Die Zahl stammt aus seiner eigenen Sammlung und ist keine amtliche Vollzählung. Vergleiche mit Amalia oder Amelie wären irreführend, wenn die Schreibweisen einfach zusammengezählt würden. Alma hat ein eigenes Profil und eine deutlich kürzere Form.
Klang, Kurzformen und Alltag
Alma lässt sich in zwei Silben rufen und benötigt nicht unbedingt eine Abkürzung.
Almi wäre als familiärer Kosename denkbar, muss dem Kind aber natürlich gefallen. Beim Diktieren kann die Verbindung mit den ähnlich beginnenden Namen Amalia oder Alina zu Rückfragen führen. Eine feststehende Hänselei lässt sich aus dem Namen nicht seriös ableiten.
Quellen und Datenstand
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Alma – Herkunft und Geschichte.
- Knud Bielefeld: Alma – Erstnamen-Schätzung 2010–2025, abgerufen im September 2026.
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