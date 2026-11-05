Kurze Mädchennamen: schöne Ideen und ihre Bedeutung

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Mia, Liv oder Frida: Kurze Mädchennamen können weich, klar oder ein bisschen nostalgisch klingen. Hier findet ihr 60 schöne Ideen mit ihrer Herkunft und Bedeutung – von vertrauten Namen bis zu Vorschlägen, die ihr vielleicht erst noch für euch entdeckt.

Was gefällt euch beim Aussprechen: ein weicher Ausklang wie bei Mila, ein knappes Liv oder die zwei klaren Silben von Greta? Stöbert nach eurem Geschmack. In den verlinkten Namensporträts findet ihr mehr zur jeweiligen Geschichte, Aussprache und zu möglichen Namenstagen.

Wenn ihr eure Auswahl zusätzlich nach Geschlecht oder Anfangsbuchstaben eingrenzen möchtet, hilft euch unsere Vornamensuche.

Vertraute kurze Mädchennamen

Manche Namen fühlen sich schon beim ersten Lesen vertraut an. Vielleicht findet ihr euren Favoriten genau hier.

Mia Eine Kurzform von Maria, gesprochen MI-a. Die ursprüngliche Bedeutung von Maria ist ungeklärt. Emma Germanische Wurzeln und zwei klare Silben: EM-ma. Der Name wird gewöhnlich mit „die Allumfassende“ erklärt. Anna Über Hanna mit den Bedeutungen „Gnade“ und „Anmut“ verbunden. Anna lässt sich sogar vorwärts und rückwärts gleich lesen. Lea Ein biblischer Name mit zwei Silben: LEH-a. Seine genaue ursprüngliche Bedeutung kennt man nicht sicher; Leah ist eine verwandte Schreibweise. Lena Kann zu Helena oder Magdalena gehören. Je nach Namenslinie geht es um Licht oder um die Herkunft aus dem Ort Magdala. Lina Entstand unter anderem aus längeren Namen wie Carolina oder Paulina. Daneben gibt es eine arabische Namenslinie mit eigener Bedeutung. Ella Kann aus verschiedenen längeren Namen entstanden sein, etwa Eleonora. Außerdem gibt es eine ältere germanische Namenswurzel. Gesprochen EL-la, mit kurzem E. Mila Der slawische Namensbestandteil mil steht für „lieb“ oder „liebenswert“. Mila klingt MI-la und ist mit Namen wie Milena verwandt. Nora Kann aus Eleonora oder Honora entstanden sein. Über Honora gehört „Ehre“ zur Erklärung; die arabische Namenslinie über Nura führt zu „Licht“. Nina Eine Kurzform unter anderem von Antonina oder Giannina. Welche Bedeutung dahintersteckt, hängt vom jeweiligen längeren Namen ab. Lisa Eine kurze Form von Elisabeth mit hebräischen Wurzeln. Die Bedeutung führt zu „Mein Gott ist ein Eid“; im Deutschen klingt das S wie in „Rose“. Sara Bedeutet im Hebräischen „Fürstin“ oder „Herrin“. Sara und Sarah gehören zusammen und werden im Deutschen gleich ausgesprochen.

Kurze Mädchennamen mit weichem Klang

Mögt ihr Namen, die weich ausklingen? Dann hört euch diese Vorschläge einmal an.

Lia, Mira und Mina unterscheiden sich nur wenig in der Schreibweise. Beim lauten Lesen merkt ihr, welche Laute euch besonders gefallen.

Lia Als Form von Lea und als Kurzform verschiedener längerer Namen belegt. Gesprochen Li-a; die Bedeutung richtet sich nach der jeweiligen Herkunft. Juna Die genaue Herkunft ist offen. Zu den möglichen Verbindungen gehören die römischen Namen Junia und Juno sowie der japanische Name Yūna. Mira In der slawischen Namenslinie mit „Frieden“ verbunden, in einer indischen mit „Meer“ oder „Ozean“. Gesprochen MI-ra. Luna Das lateinische Wort für „Mond“ und zugleich der Name der römischen Mondgöttin. Im Deutschen meist LU-na, mit langem U. Yara Ein Herkunftsweg führt zum persischen Wort für Freund oder Helfer. Die brasilianische Form über Iara wird mit „Herrin des Wassers“ erklärt. Mara Im biblischen Hebräisch bedeutet Mara „bitter“. Daneben ist der Name als europäische Form von Maria oder Marija belegt. Mina Kann etwa eine Kurzform von Wilhelmine oder Hermine sein. Im Persischen und in indischen Sprachen gibt es weitere Namen mit derselben Schreibweise. Mona Unter anderem eine Kurzform von Monika oder Ramona. In anderen Herkunftslinien begegnen die Bedeutungen „edel“ sowie „Wünsche“ oder „Sehnsüchte“. Nia Die walisische Form von Niamh führt zur Bedeutung „hell“. Im Swahili steht nia für „Absicht“ oder „Ziel“. Lana Kann zu Svetlana oder Alana gehören. Die Verbindung mit Svetlana erklärt den Lichtbezug, den ihr bei Lana häufig findet. Leni Aus der Koseform von Lena wurde ein eigenständiger Vorname. Über Helena oder Magdalena führen die Wurzeln zu Licht beziehungsweise zum Ort Magdala. Liva Eine dänische Form von Liv. Die ältere nordische Wurzel bedeutet „Schutz“; heute klingt auch das skandinavische Wort für „Leben“ mit.

Gebt euren Favoriten ein bisschen Zeit Notiert euch erst einmal die Namen, die euch spontan gefallen. Schaut am nächsten Tag noch einmal auf eure kleine Liste. Vielleicht bleibt ein Name besonders im Kopf, während ein anderer schon wieder nach hinten rutscht.

Kurz und markant: Namen, die im Ohr bleiben

Auch ein sehr kurzer Name kann einen ganz eigenen Klang haben. Hier findet ihr unter anderem einsilbige Namen und Namen aus dem Englischen.

Bei Joy, Ivy und Ruby hilft die Aussprache beim Kennenlernen. Kim und Lou werden für Mädchen und Jungen verwendet; auch bei einigen weiteren Namen hängt die Verwendung vom Sprachraum ab.

Liv Ein nordischer Mädchenname mit der älteren Bedeutung „Schutz“. Liv hat eine Silbe; im Englischen gibt es außerdem eine Kurzform von Olivia. Kim Für Mädchen und Jungen belegt, unter anderem als Kurzform von Kimberly. Im Deutschen klingt Kim wie „Kimm“, mit kurzem I und einer Silbe. Lou Für Mädchen und Jungen gebräuchlich und mit Louis oder Louise verwandt. Die Aussprache ist LUU; über Ludwig führt die Bedeutung zu „berühmt im Kampf“. Cleo Eine kurze Form griechischer Namen, etwa Cleopatra. Bei Cleopatra lautet die Bedeutung „Ruhm des Vaters“. Cleo wird auch für Jungen verwendet. Kira Hat unter anderem russische Wurzeln. Eine andere Namenslinie führt über die irische Ciara zur Bedeutung „die Dunkle“. Joy Das englische Wort für „Freude“ als Vorname. Gesprochen ungefähr DSCHOI, mit nur einer Silbe. Ivy Englisch für „Efeu“ und damit ein Pflanzenname. Die Aussprache EI-wi bringt zwei Silben mit, obwohl Ivy so kurz geschrieben wird. Iris Bedeutet auf Griechisch „Regenbogen“. Iris ist außerdem der Name einer antiken Götterbotin und einer Blume. Vera Im Russischen mit „Glaube“ verbunden, daneben mit weiteren sprachlichen Wurzeln. Im Deutschen wird das V gewöhnlich wie ein W gesprochen. Nika Je nach Sprache eine kurze Form von Veronika, Nikola oder anderen Namen. Mehrere Herleitungen führen zu „Sieg“. Nika wird auch für Jungen verwendet. Ruby Das englische Wort für „Rubin“. Der Edelsteinname wird ungefähr RUU-bi gesprochen, mit langem U. Zoe Bedeutet auf Griechisch „Leben“ und hat zwei Silben: Zo-e. Zoé und Zoë sind verwandte Schreibweisen.

Kurze Mädchennamen mit einem Hauch Nostalgie

Vielleicht mögt ihr Namen, die an frühere Generationen erinnern. Diese Auswahl verbindet kurze Formen mit langen Namensgeschichten.

Mit Frida und Greta gehören auch Namen dazu, die etwas länger geschrieben werden und trotzdem kurz klingen. Wenn euch dieser Stil gefällt, könnt ihr anschließend unsere Auswahl alter Mädchennamen durchstöbern.

Alma Hat mehrere mögliche Wurzeln. Eine lateinische Erklärung führt zu „nährend“ oder „Segen spendend“; das spanische Wort alma bedeutet „Seele“. Ida Ein alter Name mit germanischen Wurzeln, meist mit „Arbeit“ und „Fleiß“ erklärt. Gesprochen IE-da, mit Betonung am Anfang. Rosa Führt zum lateinischen Wort für „Rose“. Im Deutschen klingt der Name ROO-sa, mit langem O und einem S wie in „Rose“. Elsa Eine Kurzform von Elisabeth mit der Bedeutung „Mein Gott ist ein Eid“. Viele Kinder kennen Elsa auch aus „Die Eiskönigin“. Anni Gehört zur Namensfamilie von Anna und wird mit „Gnade“ oder „Anmut“ verbunden. Der Name klingt AN-ni, mit kurzem A. Frida In der deutschen Namenslinie mit „Frieden“ verbunden. Eine nordische Herleitung führt zu „schön“ oder „geliebt“. Gesprochen meist FRIE-da. Thea Kann aus Dorothea oder Theodora entstanden sein; beide bedeuten „Geschenk Gottes“. Gesprochen TEE-a, das H bleibt stumm. Greta Die kurze Form von Margareta oder Margarete bewahrt deren Bedeutung „Perle“. Im Deutschen klingt Greta GREE-ta, mit langem E. Ines Gehört zur Familie von Agnes und wird traditionell mit „die Reine“ oder „die Keusche“ erklärt. Im Deutschen liegt die Betonung meist am Anfang. Dora Steckt in Dorothea und Theodora. Über diese beiden griechischen Namen führt die Bedeutung zu „Geschenk Gottes“. Gesa Eine niederdeutsche und friesische Kurzform, besonders von Gertrud. Dessen alte Namensbestandteile bedeuten „Speer“ und „Kraft“. Hedi Im Deutschen eine kurze Form von Hedwig. Dahinter stehen alte germanische Wörter für Kampf beziehungsweise Streit und Krieg.

Noch mehr kurze Mädchennamen zum Entdecken

Habt ihr euren Lieblingsnamen noch nicht gefunden? Hier kommen weitere kurze Namen aus unterschiedlichen Sprachen.

Dua Hat zwei unterschiedliche Herkunftswege: Albanisch wird der Name mit „ich liebe“ verbunden, arabisch mit einem Bittgebet. Esma Ein Mädchenname mit arabischen Wurzeln, unter anderem im Türkischen und Bosnischen gebräuchlich. Je nach Herleitung wird er mit „Namen“ oder „die Erhabene“ erklärt. Runa Ein nordischer Name zum alten Wort rún. Es bedeutet unter anderem „Geheimnis“, „geheimes Wissen“ und „Rune“. Svea Ein schwedischer Mädchenname mit Bezug zu den Svear, einer älteren Bezeichnung für die Schweden. Svea wurde auch als weibliche Verkörperung Schwedens verwendet. Elin Eine skandinavische und walisische Form aus der Helene-Familie. Traditionell wird sie mit „die Leuchtende“ oder „die Strahlende“ verbunden. Alva Als skandinavischer Mädchenname gehört Alva zu Alf und zur Bedeutung „Elfe“. Es gibt auch eine männliche Form mit anderer Herkunft. Enna Eine eigenständig gewordene Kurzform aus der niederdeutsch-friesischen Namenstradition. Die Bedeutung richtet sich nach dem längeren Ausgangsnamen. Ayla Im Türkischen mit „Mondschein“ oder dem Lichtkranz um den Mond verbunden. Daneben gibt es eine eigenständige hebräische Namenslinie. Enya Eine englisch angepasste Form des irischen Namens Eithne. Als mögliche Bedeutung werden „Kern“ oder „Korn“ genannt; gesprochen etwa EN-ja. Nola Ein zweisilbiger Mädchenname, dessen genaue Herkunft ungeklärt ist. Ein möglicher Weg führt zur englischen Kurzform Noll. Uma Ein Name aus dem Sanskrit und ein Name der hinduistischen Göttin Parvati. Eine sprachliche Erklärung verbindet Uma mit „Flachs“. Hiba Ein arabischer Mädchenname mit der Bedeutung „Geschenk“ oder „Gabe“. Der Name wird in zwei Silben gesprochen.

Soll der Name auch beim Sprechen ganz kurz sein?

Liv, Lou, Kim und Joy werden jeweils in einer Silbe gesprochen. Mia und Zoe sind dagegen zweisilbig.

Zum Vergleichen könnt ihr die Namen nacheinander aussprechen: Liv, Lou, Kim und Joy. Bei Ivy hört ihr dagegen zwei Silben: EI-wi. So findet ihr heraus, ob euch vor allem eine kurze Schreibweise oder ein knapper Klang wichtig ist.

Kurze Mädchennamen mit einem Zweitnamen kombinieren

Ein längerer Zweitname kann euren kurzen Favoriten schön ergänzen. Diese Kombinationen sind unsere eigenen Ideen zum Ausprobieren.

Vier Kombinationen zum Anhören Mia Elisabeth · Liv Marlene · Rosa Josephine · Juna Charlotte Sprecht die Kombination jeweils mit eurem Nachnamen. Ihr könnt dabei auch überlegen, ob ihr beide Vornamen im Alltag verwenden oder den zweiten eher für besondere Momente behalten möchtet.

Noch mehr Namen für eure Auswahl

Ihr möchtet weiterstöbern oder eure bisherigen Favoriten vergleichen? In unserem Verzeichnis findet ihr die ausführlichen Namensporträts und weitere Vorschläge.

Häufige Fragen zu kurzen Mädchennamen

Wie lang ist ein kurzer Mädchenname? Eine feste Grenze gibt es im Alltag nicht. Viele kurze Mädchennamen haben eine oder zwei Silben. Deshalb passen auch Frida oder Greta in eine solche Auswahl, obwohl sie mehr Buchstaben haben als Mia oder Liv. Sind kurze Mädchennamen immer Kurzformen längerer Namen? Einige sind aus längeren Namen entstanden, etwa Lisa aus Elisabeth. Andere führen unmittelbar zu einem Wort: Luna zum lateinischen Wort für „Mond“, Joy zum englischen Wort für „Freude“. Die Herkunftsgeschichten sind also unterschiedlich. Passen kurze Mädchennamen zu langen Nachnamen? Ein kurzer Vorname kann einen schönen Ausgleich zu einem langen Nachnamen bilden. Entscheidend ist der gemeinsame Klang: Sprecht eure Favoriten mit dem Nachnamen aus und achtet auf Betonung und Übergänge.

Welche kurzen Mädchennamen stehen auf eurer Liste? Erzählt uns gerne in den Kommentaren, welche Namen euch gefallen – und was ihr an ihnen mögt.

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