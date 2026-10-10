Hannes: Bedeutung, Herkunft und ein kurzer Name mit langer Geschichte

Hannes klingt nach einem vollständigen Namen – und ist doch aus Johannes entstanden. Die beiden teilen eine hebräische Bedeutung: „Gott ist gnädig“. Während Johannes seine drei Silben behalten hat, bringt Hannes dieselbe alte Namensgeschichte mit zwei Silben auf den Punkt.
Auch Gian gehört zur Familie von Johannes. Weitere kurze Formen und klassische Jungennamen findet Ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Hannes auf einen Blick
Hannes ist eine Kurzform, die längst als eigener Vorname vergeben wird.
|Herkunft
|Kurzform von Johannes; hebräischer Ursprung
|Bedeutung
|„Gott ist gnädig“
|Verwendung
|Männlicher Vorname
|Aussprache
|HAN-nes, Betonung auf der ersten Silbe
|Verwandte Namen
|Johannes, Johann, Hans, Jan und Gian
|Vergabe in Deutschland
|Rund 27.400 erste Vornamen in den Geburtsjahrgängen 2010–2025 nach Knud Bielefeld
Warum Hannes zu Johannes gehört
Beim Kürzen blieb das Ende des längeren Namens erhalten.
Johannes geht auf das hebräische Jochanan zurück. Der erste Teil verweist auf Gott, der zweite auf Gnade oder Güte. Über die griechische und lateinische Namensform kam Johannes in viele europäische Sprachen. Hannes übernimmt die Bedeutung dieses Ursprungsnamens.
Eine Kurzform muss heute kein Rufname für einen längeren Vornamen sein. Ihr könnt Hannes als eigenen Namen wählen, ohne Euer Kind Johannes zu nennen. Die Herkunft erklärt seine Geschichte, sie schreibt die amtliche Langform nicht vor.
Hannes hat Verwandte in vielen Sprachen
Hans, Jan und Giovanni sind mit Hannes verwandt, obwohl sie unterschiedlich klingen.
Zur selben Namensfamilie gehören unter anderem Johann im Deutschen und Giovanni im Italienischen. Hannes selbst wird auch in Schweden, Finnland, Island, Estland und den Niederlanden verwendet. Er ist deshalb kein Name, der nur in einer deutschen Region vorkommt.
Im Deutschen liegt die Betonung am Anfang: HAN-nes. Das a bleibt kurz, und das Ende wird unbetont gesprochen. Zwei n gehören zur üblichen Schreibweise. Hennes ist eine andere kurze Form aus derselben Familie, die besonders im Rheinland begegnet.
Ein Name mit vielen regionalen Formen
Aus Johannes sind im Rheinland sogar Schäng und Hänneschen geworden.
Das LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte zeigt, wie stark sich ein Name im örtlichen Sprachgebrauch verändern kann. Neben Hennes nennt es Verkleinerungsformen wie Hänneschen, Hännesje und Hännske. Schäng wiederum führt über das französische Jean zu Johannes zurück.
Hannes ist gegenüber solchen regionalen Formen leicht wiederzuerkennen. Wer kurze Namen mag, findet hier also einen Namen mit überschaubarer Schreibweise und einer erstaunlich weit verzweigten Familie.
Wie häufig wird Hannes vergeben?
Hannes wird in Deutschland regelmäßig als erster Vorname gewählt.
Knud Bielefeld schätzt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 rund 27.400 Vergaben. In seiner geschlechterübergreifenden Jahresauswertung lag Hannes während dieses Zeitraums zwischen Platz 64 und Platz 103. Die Zahl stammt aus seiner Namenssammlung; sie ist keine vollständige amtliche Zählung.
Johannes und Hans werden als andere Schreibformen beziehungsweise Namen getrennt erfasst. Die Zahlen für Hannes beschreiben daher die kurze Form selbst und nicht die ganze Namensfamilie.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Kurzform, Aussprache und Verwendung
- Behind the Name: hebräischer Ursprung der Johannes-Familie
- LVR-Institut: regionale Formen von Johannes
- Knud Bielefeld: Hannes, erste Vornamen 2010–2025
Quellen geprüft am 10. Oktober 2026.
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