Geburtsplan erstellen: kostenlose Vorlage als PDF

Ein Geburtsplan hilft dir, deine Wünsche für die Geburt in Worte zu fassen. Wer soll bei dir sein? Was gibt dir Ruhe? Und wie möchtest du informiert werden, wenn eine Entscheidung ansteht? Unsere kostenlose Geburtsplan-Vorlage kannst du direkt am Bildschirm ausfüllen oder ausdrucken. Sie gibt deinen Gedanken Platz, ohne aus der Geburt einen starren Ablaufplan zu machen.
Gerade im dritten Trimester rücken solche Fragen näher. Vielleicht weißt du schon sehr genau, was du möchtest. Vielleicht merkst du erst beim Lesen, dass du zu manchen Dingen noch mit deiner Hebamme sprechen willst. Beides ist völlig in Ordnung. Die Vorlage soll dir dabei helfen, herauszufinden, was dir wichtig ist.
Der Geburtsplan auf einen Blick
- Du notierst Wünsche zur Begleitung, zur Atmosphäre, zur Schmerzlinderung und zur ersten Zeit mit deinem Baby.
- Unser PDF umfasst drei Seiten mit anklickbaren Kästchen und ausfüllbaren Textfeldern.
- Du kannst deine Wünsche mit der Begleitperson, Hebamme oder Geburtsklinik besprechen und später ändern.
Kostenlose Geburtsplan-Vorlage als PDF herunterladen
Mit unserer Vorlage musst du nicht vor einem leeren Blatt anfangen. Kreuze an, was sich für dich richtig anfühlt, und ergänze deine eigenen Worte.
Dein Geburtsplan zum Mitnehmen
Das dreiseitige PDF ist kostenlos und lässt sich ausdrucken oder in einem PDF-Programm digital ausfüllen. Für handschriftliche Ergänzungen haben wir bewusst viel Platz gelassen.
Wenn du digital schreibst, lade die Datei am besten zuerst herunter und speichere sie nach dem Ausfüllen erneut. So bleiben deine Einträge auch dann erhalten, wenn ein Browser PDF-Formulare nur eingeschränkt unterstützt.
Was ist ein Geburtsplan – und wozu ist er gut?
Ein Geburtsplan ist eine Sammlung deiner Wünsche und Fragen für die Geburt. Er hilft dir, vorab mit den Menschen zu sprechen, die dich begleiten.
Es geht dabei weniger darum, jede Phase vorherzusagen. Oft ist schon die Vorbereitung wertvoll: Du überlegst, wer dir Sicherheit gibt, ob du dir eher Ruhe oder Zuspruch wünschst und welche Entscheidungen du besser vorher verstehen möchtest. Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit empfiehlt, diese Wünsche auch mit der Begleitperson und dem Geburtsteam zu besprechen.
Gut zu wissen: Du musst keinen Geburtsplan mitbringen. Und wenn du einen schreibst, darfst du deine Meinung während der Geburt jederzeit ändern. Ein Kreuzchen im PDF ist keine Entscheidung für alle Eventualitäten.
Was gehört in deinen Geburtsplan?
Beginne mit den Dingen, die deinen Alltag im Kreißsaal wirklich verändern würden: Menschen, Umgebung, Unterstützung und Kommunikation. Medizinische Fragen kannst du als Gesprächswunsch notieren.
Diese Themen findest du auch in unserer PDF-Vorlage:
- Begleitung: Wer soll dabei sein? Was kann diese Person für dich tun – und wann brauchst du vielleicht Ruhe?
- Atmosphäre: Hilft dir gedämpftes Licht, Musik, Bewegung oder eine möglichst ruhige Umgebung?
- Während der Wehen: Möchtest du Positionen ausprobieren, eine Dusche oder Wanne nutzen, Berührung oder Massage – sofern es die Situation zulässt?
- Schmerzlinderung: Welche Möglichkeiten möchtest du kennenlernen? Soll eine PDA mit dir besprochen werden oder möchtest du erst im Moment entscheiden?
- Kommunikation: Was brauchst du, wenn das Team eine Maßnahme empfiehlt oder sich der Verlauf ändert?
- Erste Zeit mit dem Baby: Was ist dir für Hautkontakt, Begleitung und Ernährung wichtig, sobald es euch beiden gut genug dafür geht?
Du musst nicht zu jedem Punkt eine fertige Antwort haben. Ein „Ich möchte die Möglichkeiten erklärt bekommen“ ist ebenfalls ein hilfreicher Eintrag. Bei Schmerzlinderung gibt es mehrere Wege; was sich angenehm anfühlt und was medizinisch infrage kommt, unterscheidet sich von Geburt zu Geburt. Einen verständlichen Überblick bietet auch familienplanung.de zur Schmerzlinderung bei der Geburt.
So füllst du die Vorlage aus, ohne dich unter Druck zu setzen
Nimm dir für den Geburtsplan einen ruhigen Moment. Er soll ein Gespräch eröffnen, keine weitere Aufgabe auf deiner perfekten Baby-To-do-Liste werden.
- Schreib zuerst auf, was dir Sicherheit gibt. Vielleicht ist es eine vertraute Person, vielleicht eine klare Erklärung vor Entscheidungen.
- Markiere nur echte Wünsche. Wenn du etwas noch nicht weißt, lass das Feld frei oder notiere eine Frage.
- Besprich wichtige Punkte. Deine Hebamme oder das Team am Geburtsort kann erklären, was dort möglich ist und was zu deiner Situation passt.
- Teile den Plan mit deiner Begleitung. Sie kann deine Wünsche kennen, auch wenn du während einer Wehe gerade nicht viel sprechen möchtest.
Viele beschäftigen sich damit in den letzten Schwangerschaftswochen. In unserem Beitrag zur 35. SSW und Geburtsvorbereitung findest du weitere Orientierung für diese Phase. Wenn die Geburt näher rückt, darf die Liste kurz bleiben: Ein gut lesbarer Plan mit deinen wichtigsten Wünschen hilft oft mehr als viele starre Vorgaben.
Und wenn die Geburt anders verläuft?
Ein anderer Verlauf macht deine Vorbereitung nicht wertlos. Gerade dann kann das Geburtsteam wissen, was dir in schwierigen Momenten hilft.
Du kannst zum Beispiel notieren, dass du möglichst klare Erklärungen möchtest oder deine Begleitperson nach Möglichkeit informiert werden soll. Wenn ein Kaiserschnitt zum Thema wird, sind solche Wünsche weiterhin wichtig. Welche Schritte tatsächlich möglich sind, hängt jedoch von der medizinischen Situation ab. Sprich bei besonderen Risiken oder einer geplanten Geburtseinleitung vorab persönlich mit dem behandelnden Team.
Vielleicht änderst du unter der Geburt auch selbst deine Meinung: Eine Massage fühlt sich plötzlich unangenehm an, oder du möchtest doch über eine PDA sprechen. Beides darfst du sagen. Für die Zeit kurz vor dem Termin beschreibt unser Artikel zur 39. SSW, warum ein ausbleibender Geburtsbeginn noch kein Zeichen ist, dass dein Körper hinter einem Plan zurückliegt.
Denk auch an die erste Zeit mit deinem Baby
Der Geburtsplan darf über die Geburt hinausreichen. Auch deine Wünsche für die ersten gemeinsamen Stunden haben darin Platz.
Vielleicht möchtest du Hautkontakt, sobald es möglich ist. Vielleicht ist dir wichtig, dass deine Begleitperson bei eurem Baby bleibt, falls ihr vorübergehend getrennt werden müsst. Auch beim Stillen oder einer anderen Form der Ernährung darfst du einen Wunsch oder ein Fragezeichen eintragen. Wenn du dich bereits auf die Zeit danach einstellen möchtest, erklärt unser Ratgeber zum Wochenfluss und Wochenbett, was dein Körper nach der Geburt leistet.
Dein Geburtsplan muss nicht perfekt sein. Wenn er dir und deinem Geburtsteam hilft, miteinander ins Gespräch zu kommen, hat er seinen wichtigsten Zweck schon erfüllt.
Häufige Fragen zum Geburtsplan
Ein paar praktische Fragen tauchen beim Ausfüllen fast immer auf. Hier sind die wichtigsten Antworten.
Quellen und weiterführende Informationen
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗