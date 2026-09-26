Benedikt: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Als Joseph Ratzinger 2005 den Papstnamen Benedikt annahm, nannten plötzlich deutlich mehr Eltern ihren Sohn so. Die Aufmerksamkeit hielt allerdings nicht als dauerhafter Trend an. Wer Benedikt heute entdeckt, trifft auf einen Namen, dessen Geschichte viel früher beginnt – bei einem Mönch und einem lateinischen Segenswort.
Falls ihr auch Ben in unserer Namensliste entdeckt habt: Bei Benedikt steht die ursprüngliche Bedeutung fest. Beim kurzen Ben kommt es dagegen darauf an, ob er zu Benedikt, Benjamin oder als eigenständiger Name gewählt wird.
Benedikt auf einen Blick
Benedikt ist eine deutsche Form des lateinischen Benedictus: „der Gesegnete“. Ben ist eine mögliche kurze Anrede, lässt für sich allein aber auch andere Namensgeschichten zu.
|Herkunft
|Lateinisch Benedictus; deutsche Form Benedikt
|Bedeutung
|„Der Gesegnete“
|Aussprache
|Be-ne-dikt, meist drei Silben
|Kurzformen und Varianten
|Ben, Bene; Benedict, Benoît, Benedetto und Bento
|Namenstag
|11. Juli, Gedenktag Benedikts von Nursia
Was bedeutet Benedikt genau?
Das lateinische benedictus lässt sich als „gesegnet“ übersetzen und hängt mit benedicere, „Gutes sagen“ beziehungsweise „segnen“, zusammen. In Benedikt steckt damit ein guter Wunsch, den man dem Kind mitgeben kann, ohne ihm irgendeine Eigenschaft zuzuschreiben.
Benedict mit c und Benedikt mit k gehören zu derselben Namensfamilie. In Frankreich begegnet euch Benoît, in Italien Benedetto und in Portugal Bento. Alle Formen gehen auf denselben lateinischen Namen zurück – und klingen doch jeweils deutlich nach ihrer eigenen Sprache.
Ben und Bene eignen sich als kurze Anreden zu Benedikt. Ben kann aber ebenso von Benjamin kommen oder unmittelbar als Ben eingetragen sein. Die lateinische Bedeutung gehört zu Ben deshalb nur dann, wenn tatsächlich die Benedikt-Linie gemeint ist. Wer die Herkunft auf dem Papier sichtbar machen will, findet sie im vollständigen Namen.
Ein Mönch und sein Regelbuch
Benedikt von Nursia lebte im frühen Mittelalter und gründete auf dem Monte Cassino eine Klostergemeinschaft. Seine Regel ordnete das gemeinsame Leben der Mönche: Gebet, Lesen, Arbeit und Rücksicht im Zusammenleben gehörten dazu. Von ihm leiten die Benediktiner ihren Namen ab.
Der 11. Juli ist im katholischen Kalender sein Gedenktag und wird deshalb als Namenstag für Benedikt genannt. Daneben nennen historische Darstellungen den 21. März als seinen Todestag. Der Namenstag im Juli und das überlieferte Todesdatum im März meinen damit nicht dasselbe Ereignis.
Im Jahr 1964 wurde der Heilige zum Patron Europas erklärt. Seine Klosterregel prägte Gemeinschaften weit über den Ort hinaus, an dem er selbst lebte.
Was geschah nach der Papstwahl 2005?
Joseph Ratzinger wählte 2005 den Papstnamen Benedikt XVI. Noch im selben Jahr wurde Benedikt in einer deutschen Erhebung mehr als doppelt so oft vergeben wie 2004 und stieg dort von Rang 50 auf 37. Dass der neue Papstname dabei eine Rolle spielte, liegt nahe.
Wer nur auf 2005 schaut, sieht einen klaren Ausschlag. Betrachtet man hingegen viele Jahre, ist durch die Papstwahl kein dauerhafter Aufstieg zu erkennen. Beides kann stimmen: Eltern griffen kurzzeitig häufiger zu Benedikt, ohne dass er danach zum Modenamen wurde.
Für 2010 bis 2025 werden rund 13.100 Vergaben von Benedikt als erstem Vornamen geschätzt. Die seltenere Schreibung Benedict kommt in derselben Datensammlung auf rund 1.200. Sie zählt die Eintragungen getrennt; ebenso wenig werden alle im Alltag Ben gerufenen Kinder automatisch als Benedikts erfasst.
Benedikt, Benedict oder Ben?
In Bayern begegnet Benedikt unter Neugeborenen besonders oft. In anderen Regionen hört man ihn seltener. Seine Bekanntheit hat der Name also nicht nur den Schlagzeilen rund um die Papstwahl zu verdanken.
Gesprochen wird die Form üblicherweise in drei Silben, „Be-ne-dikt“. Bei der deutschen Form steht am Ende ein k; Benedict mit c ist eine eigene Schreibweise derselben Namensfamilie. Ein einziger Buchstabe ändert damit die Form auf der Geburtsurkunde, aber nicht die lateinische Herkunft.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Benedictus, Etymologie und Varianten
- Beliebte Vornamen: regionale Verteilung, Geschichte und Varianten
- Vatikan: Leben Benedikts von Nursia, Klosterregel und Europas Patron
- GfdS: Entwicklung des Namens im Jahr 2005
- Knud Bielefeld: Benedikt als Erstname 2010–2025
- Knud Bielefeld: Schreibweise Benedict 2010–2025
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