Das ABC der Babynamen!

Babynamen von A bis Z: Über 500 schöne Vornamen für Jungen und Mädchen

Babynamen von A bis Z Über 500 schöne Vornamen für Jungen und Mädchen

Bild: © Ольга Тернавская / Adobe Stock

Die Suche nach dem perfekten Babynamen gehört zu den schönsten Momenten während einer Schwangerschaft. Viele Eltern stöbern dabei gezielt nach Babynamen nach Anfangsbuchstaben. Vielleicht gefällt euch ein bestimmter Klang besonders gut – oder ihr sucht einen Namen, der perfekt zum Nachnamen passt.

In dieser großen Übersicht findet ihr über 500 moderne Babynamen von A bis Z. Die Namen sind übersichtlich nach Buchstaben sortiert. Stöbert einfach mal durch unsere Tabellen! 🤗

Inhaltsverzeichnis

In diesem Beitrag findet ihr

  • über 500 Babynamen
  • Jungen- und Mädchennamen alphabetisch sortiert
  • Tipps zur Namenswahl
  • FAQ rund um Babynamen

Babynamen nach Buchstaben

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tipp: Sprecht eure Favoritennamen immer laut zusammen mit dem Nachnamen aus. So merkt ihr schnell, ob der Name wirklich harmonisch klingt.

Babynamen mit A

Namen mit A gehören zu den beliebtesten Babynamen überhaupt. Viele davon klingen modern und international.

JungenMädchen
AaronAlina
AdamAmelie
AdrianAnna
AlessioAva
AlexanderAmalia
AntonAurora
ArvidAlma
AidenAylin
AronAmara
AliAurelia

Babynamen mit B

JungenMädchen
BenBella
BenjaminBianca
BjarneBea
BrunoBonnie
BastianBria
BenediktBlanca
BorisBerenice
BelaBelina
BjörnBrina
BoBinta

Babynamen mit C

Namen mit C wirken oft modern, international und gleichzeitig elegant. Viele dieser Vornamen sind in Deutschland längst angekommen und klingen trotzdem nicht alltäglich.

JungenMädchen
CarlClara
CasparCeline
ChristianCarla
ConstantinCora
CalvinChiara
CemCatalina
CanChloe
ColinCassia
ConnorClea
CedricCamilla

Gut zu wissen: Gerade kurze C-Namen wie Carl, Cora oder Clea wirken oft modern, ohne künstlich trendy zu sein. Das macht sie für viele Eltern besonders interessant.

Babynamen mit D

Namen mit D klingen oft klar, markant und bodenständig. Gleichzeitig gibt es in diesem Bereich viele moderne und internationale Varianten.

JungenMädchen
DavidDaria
DanielDiana
DennisDelia
DominikDora
DarioDalia
DenizDaphne
DamianDanila
DeanDea
DiegoDariah
DylanDalina

Babynamen mit E

E ist bei Babynamen ein echter Lieblingsbuchstabe. Viele Namen mit E wirken weich, zeitlos und vertraut – und genau deshalb tauchen sie auf vielen Favoritenlisten auf.

JungenMädchen
EliasEmma
EmilEmily
EricElisa
EnnoEva
ElianElla
EmilioEmilia
ElioElina
ElijahEnya
EvanEleni
ErenEsma

Babynamen mit F

Von Finn bis Fiona: F-Namen wirken oft lebendig, freundlich und unkompliziert. Gerade deshalb sind sie bei vielen werdenden Eltern beliebt.

JungenMädchen
FelixFiona
FinnFrida
FlorianFreya
FabianFelicitas
FieteFrieda
FynnFinja
FabriceFarina
FarisFatima
FerdiFlora
FilipFilina

Namens-Tipp: Kurze Namen mit F wie Finn, Fynn oder Frida passen oft besonders gut zu längeren Nachnamen. Sie wirken modern und bleiben leicht im Kopf.

Babynamen mit G

G-Namen sind etwas seltener vertreten, wirken dadurch aber oft markant und individuell. Viele davon haben einen schönen, runden Klang.

JungenMädchen
GabrielGreta
GustavGina
GianGiulia
GeroGesa
GeorgeGloria
GideonGwen
GinoGianna
GökhanGizem
GiovanniGina-Marie
GerritGalia

Babynamen mit H

H-Namen reichen von modern bis klassisch. Viele davon wirken warm, freundlich und bodenständig, ohne altmodisch zu sein.

JungenMädchen
HannesHanna
HenryHelena
HugoHilda
HendrikHolly
HakanHedi
HarisHana
HadiHermine
HagenHaily
HectorHira
HarunHava

Babynamen mit I

Namen mit I sind oft weich, elegant und etwas seltener. Genau das macht sie für viele Eltern spannend, die etwas Besonderes suchen.

JungenMädchen
IanIda
IljaIris
IliasIna
ImranIlona
IvoIsabella
IsmailIsabel
IbrahimIvy
IlanIndira
IvanoInes
IsaIvana

Interessant: Gerade bei Mädchennamen wirken kurze I-Namen wie Ida, Ina oder Ivy oft modern und klar. Bei Jungennamen zählen Ian und Ilias zu den eingängigeren Varianten.

Babynamen mit J

J-Namen gehören in Deutschland seit Jahren zu den Klassikern unter den modernen Vornamen. Viele davon klingen vertraut und trotzdem frisch.

JungenMädchen
JakobJulia
JonasJohanna
JanJana
JannisJolina
JasperJette
JulianJasmin
JoelJule
JuriJuna
JaronJara
JadenJoy

Babynamen mit K

Von Kai bis Klara: K-Namen decken viele Stilrichtungen ab. Manche wirken klar und modern, andere weich und klassisch.

JungenMädchen
KarlKlara
KevinKira
KilianKatharina
KonradKarla
KaiKaya
KenanKim
KianKiana
KenoKenza
KasperKalina
KiranKlea

Babynamen mit L

L ist einer der beliebtesten Anfangsbuchstaben überhaupt. Viele Namen mit L wirken weich, freundlich und modern – genau das, was viele Eltern suchen.

JungenMädchen
LeonLena
LucaLea
LiamLina
LeviLara
LuisLilly
LeoLotta
LennardLiv
LeandroLuna
LaurinLilia
LasseLivia

Sehr gefragt: Gerade L-Namen wie Leo, Luca, Lilly, Lina oder Luna gehören seit Jahren zu den Vornamen, die Eltern immer wieder auf ihre Favoritenliste setzen.

Babynamen mit M

M-Namen klingen oft melodisch, modern und gleichzeitig vertraut. Viele davon gehören seit Jahren zu den beliebtesten Babynamen in Deutschland.

JungenMädchen
MaxMia
MatteoMila
MatsMarie
MoritzMelina
MilanMira
MikaMalia
MalteMarla
MarvinMarlene
MohamedMalin
MauroMinna

Babynamen mit N

N ist ein starker Buchstabe für moderne Vornamen. Gerade kurze Namen mit N wirken oft klar, frisch und angenehm unkompliziert.

JungenMädchen
NoahNora
NickNina
NiklasNele
NicoNatalie
NatanNaomi
NelsonNola
NuriNahla
NathanNadine
NeoNika
NinoNia

Babynamen mit O

O-Namen sind im Vergleich eher selten. Genau deshalb wirken viele davon besonders spannend für Eltern, die etwas Individuelles suchen.

JungenMädchen
OskarOlivia
OmarOphelia
OwenOda
OrlandoOona
OttoOlga
OnurOrnella
OsmanOdilia
OrhanOtilia
OlegOriana
OmidOcéane

Für Eltern, die etwas Besonderes suchen: Namen wie Oskar, Oona oder Olivia sind gut wiedererkennbar, wirken aber dennoch nicht überlaufen.

Babynamen mit P

P-Namen wirken oft freundlich, unkompliziert und bodenständig. Viele davon funktionieren sowohl als klassische als auch moderne Wahl.

JungenMädchen
PaulPaula
PhilippPia
PatrickPauline
PepePalina
PietPenny
PedroPerla
PascalPetra
PhileasPhilina
PabloPatricia
ParsaPolina

Babynamen mit Q

Q-Namen sind in Deutschland eher selten. Gerade deshalb wirken sie oft besonders außergewöhnlich und bleiben schnell im Gedächtnis.

JungenMädchen
QuentinQuinn
QuirinQueenie
QasimQiana
QuadeQira
QuintusQuella
QaniQamar
QuinterQuana
QaisQadira

Wichtig: Seltene Namen können toll sein – entscheidend ist aber, dass sie sich im Alltag gut aussprechen und schreiben lassen.

Babynamen mit R

R-Namen haben oft einen starken und klaren Klang. Gleichzeitig gibt es viele weiche Varianten, die modern und freundlich wirken.

JungenMädchen
RobinRomy
RafaelRosa
RichardRebecca
RubenRonja
RayanRania
RicoRike
RamonRita
RenéRahel
RamiRuna
RomeoRaya

Babynamen mit S

S ist bei Vornamen ein echter Dauerbrenner. Viele S-Namen wirken weich, modern und trotzdem sehr vertraut.

JungenMädchen
SamuelSophia
SimonSophie
SilasSarah
SvenSina
SamiSara
SandroSelina
StefanSaskia
SaidSila
SerkanSira
SebastianSoraya

Babynamen mit T

Viele T-Namen sind kurz, klar und angenehm unkompliziert. Genau das macht sie für viele Eltern besonders alltagstauglich.

JungenMädchen
TomTara
TimTessa
TobiasTilda
TimoTheresa
TarekTalina
ToniTabea
TilThalia
TitusTamara
TarikTea
TinoTina

Alltagstauglich und beliebt: Gerade kurze Namen wie Tom, Tim, Tara oder Tilda werden oft gewählt, weil sie unkompliziert, modern und leicht merkbar sind.

Babynamen mit U

Namen mit U sind eher selten. Wer nach einem ungewöhnlicheren Vornamen sucht, findet hier einige spannende Ideen.

JungenMädchen
UmutUma
UrianUriela
UgurUrsina
UrbanUljana
UlasUmay
UmitUmika
UralUlya
UzayUlina

Babynamen mit V

V-Namen klingen oft elegant und international. Viele davon wirken modern, ohne nur ein kurzer Trend zu sein.

JungenMädchen
VincentValentina
ValentinValerie
ViktorVera
VitoViola
VinceVanessa
VedadVivien
VedatViktoria
VascoVida
VianVanja
ViggoVeda

Babynamen mit W

W-Namen kommen in Deutschland seltener vor, wirken aber oft charakterstark und besonders. Genau das macht sie für manche Eltern attraktiv.

JungenMädchen
WilliamWilma
WesleyWanda
WalidWiebke
WarrenWenja
WahidWilla
WanjaWera
WinstonWendy
WillemWinona
WiktorWina
WarinWioletta

Babynamen mit X

Mit X beginnen nur wenige Vornamen. Gerade deshalb wirken viele davon modern, auffällig und international.

JungenMädchen
XavierXenia
XaverXena
XandroXara
XimoXimena
XenioXandra
XianXylia
XenoXaviera
XilanXia

Babynamen mit Y

Y-Namen wirken oft modern, international und ein wenig besonders. Trotzdem gibt es viele Varianten, die in Deutschland gut funktionieren.

JungenMädchen
YasinYara
YannikYasmin
YusufYuna
YaronYlva
YuriYvonne
YannisYelda
YigitYola
YounesYlena
YanikYuma
YaredYolaine

Moderner Klang: Namen wie Yara, Yuna, Ylva oder Yannik fallen auf, ohne zwangsläufig zu exotisch zu wirken. Genau diese Mischung suchen viele Eltern.

Babynamen mit Z

Namen mit Z haben oft einen markanten und modernen Klang. Gerade kurze Z-Namen fallen schnell ins Auge und bleiben im Kopf.

JungenMädchen
ZaynZara
ZaidZoé
ZenoZina
ZekiZelia
ZiadZora
ZlatanZehra
ZoranZoya
ZahirZlata
ZaidanZinaida
ZianZenia

So findet ihr den passenden Babynamen

So findet ihr den passenden Babynamen
Bild: © LIGHTFIELD STUDIOS / Adobe Stock

Bei der Suche nach einem Babynamen geht es nicht nur darum, welcher Name gerade im Trend liegt. Viel wichtiger ist, dass der Vorname zu euch als Familie passt und sich auch langfristig richtig anfühlt. Ein schöner Name sollte nicht nur heute gefallen, sondern auch noch in der Kita, in der Schule und später im Erwachsenenleben gut funktionieren.

Hilfreich ist es oft, Namen laut auszusprechen, sie zusammen mit dem Nachnamen zu testen und eine kleine Favoritenliste anzulegen. So merkt ihr schnell, welche Vornamen wirklich bleiben – und welche zwar nett klingen, aber nicht ganz zu euch passen.

Unsere Tipps für die Namenssuche

  • Den Vornamen immer zusammen mit dem Nachnamen laut aussprechen
  • Auch mögliche Spitznamen mit bedenken
  • Lieber fünf echte Favoriten sammeln, als hundert lose Ideen
  • Darauf achten, ob der Name in jedem Alter gut passt
  • Nicht nur Trends folgen, sondern auf das eigene Bauchgefühl hören

Häufige Fragen zu Babynamen

Fazit: Babynamen von A bis Z bieten jede Menge Inspiration

Ob kurz, modern, weich klingend oder eher markant: In unserer großen Übersicht mit Babynamen von A bis Z findet ihr viele Ideen für Jungen und Mädchen. Vielleicht war euer Lieblingsname schon dabei – oder ihr habt gemerkt, welche Richtung euch besonders anspricht.

Gerade die Suche nach einem Vornamen mit Hilfe der Anfangsbuchstaben, kann die riesige Auswahl etwas eingrenzen. Und manchmal wartet der perfekte Name genau unter dem Buchstaben, den ihr zuerst gar nicht auf dem Schirm hattet.

Noch mehr Babynamen findet ihr in unserem eigens dafür eingerichteten Bereich im Magazin. Schaut mal rein! 🤗

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
