Babynamen von A bis Z: Über 500 schöne Vornamen für Jungen und Mädchen

Die Suche nach dem perfekten Babynamen gehört zu den schönsten Momenten während einer Schwangerschaft. Viele Eltern stöbern dabei gezielt nach Babynamen nach Anfangsbuchstaben. Vielleicht gefällt euch ein bestimmter Klang besonders gut – oder ihr sucht einen Namen, der perfekt zum Nachnamen passt.
In dieser großen Übersicht findet ihr über 500 moderne Babynamen von A bis Z. Die Namen sind übersichtlich nach Buchstaben sortiert. Stöbert einfach mal durch unsere Tabellen! 🤗
In diesem Beitrag findet ihr
- über 500 Babynamen
- Jungen- und Mädchennamen alphabetisch sortiert
- Tipps zur Namenswahl
- FAQ rund um Babynamen
Babynamen nach Buchstaben
Tipp: Sprecht eure Favoritennamen immer laut zusammen mit dem Nachnamen aus. So merkt ihr schnell, ob der Name wirklich harmonisch klingt.
Babynamen mit A
Namen mit A gehören zu den beliebtesten Babynamen überhaupt. Viele davon klingen modern und international.
|Jungen
|Mädchen
|Aaron
|Alina
|Adam
|Amelie
|Adrian
|Anna
|Alessio
|Ava
|Alexander
|Amalia
|Anton
|Aurora
|Arvid
|Alma
|Aiden
|Aylin
|Aron
|Amara
|Ali
|Aurelia
Babynamen mit B
|Jungen
|Mädchen
|Ben
|Bella
|Benjamin
|Bianca
|Bjarne
|Bea
|Bruno
|Bonnie
|Bastian
|Bria
|Benedikt
|Blanca
|Boris
|Berenice
|Bela
|Belina
|Björn
|Brina
|Bo
|Binta
Babynamen mit C
Namen mit C wirken oft modern, international und gleichzeitig elegant. Viele dieser Vornamen sind in Deutschland längst angekommen und klingen trotzdem nicht alltäglich.
|Jungen
|Mädchen
|Carl
|Clara
|Caspar
|Celine
|Christian
|Carla
|Constantin
|Cora
|Calvin
|Chiara
|Cem
|Catalina
|Can
|Chloe
|Colin
|Cassia
|Connor
|Clea
|Cedric
|Camilla
Gut zu wissen: Gerade kurze C-Namen wie Carl, Cora oder Clea wirken oft modern, ohne künstlich trendy zu sein. Das macht sie für viele Eltern besonders interessant.
Babynamen mit D
Namen mit D klingen oft klar, markant und bodenständig. Gleichzeitig gibt es in diesem Bereich viele moderne und internationale Varianten.
|Jungen
|Mädchen
|David
|Daria
|Daniel
|Diana
|Dennis
|Delia
|Dominik
|Dora
|Dario
|Dalia
|Deniz
|Daphne
|Damian
|Danila
|Dean
|Dea
|Diego
|Dariah
|Dylan
|Dalina
Babynamen mit E
E ist bei Babynamen ein echter Lieblingsbuchstabe. Viele Namen mit E wirken weich, zeitlos und vertraut – und genau deshalb tauchen sie auf vielen Favoritenlisten auf.
|Jungen
|Mädchen
|Elias
|Emma
|Emil
|Emily
|Eric
|Elisa
|Enno
|Eva
|Elian
|Ella
|Emilio
|Emilia
|Elio
|Elina
|Elijah
|Enya
|Evan
|Eleni
|Eren
|Esma
Babynamen mit F
Von Finn bis Fiona: F-Namen wirken oft lebendig, freundlich und unkompliziert. Gerade deshalb sind sie bei vielen werdenden Eltern beliebt.
|Jungen
|Mädchen
|Felix
|Fiona
|Finn
|Frida
|Florian
|Freya
|Fabian
|Felicitas
|Fiete
|Frieda
|Fynn
|Finja
|Fabrice
|Farina
|Faris
|Fatima
|Ferdi
|Flora
|Filip
|Filina
Namens-Tipp: Kurze Namen mit F wie Finn, Fynn oder Frida passen oft besonders gut zu längeren Nachnamen. Sie wirken modern und bleiben leicht im Kopf.
Babynamen mit G
G-Namen sind etwas seltener vertreten, wirken dadurch aber oft markant und individuell. Viele davon haben einen schönen, runden Klang.
|Jungen
|Mädchen
|Gabriel
|Greta
|Gustav
|Gina
|Gian
|Giulia
|Gero
|Gesa
|George
|Gloria
|Gideon
|Gwen
|Gino
|Gianna
|Gökhan
|Gizem
|Giovanni
|Gina-Marie
|Gerrit
|Galia
Babynamen mit H
H-Namen reichen von modern bis klassisch. Viele davon wirken warm, freundlich und bodenständig, ohne altmodisch zu sein.
|Jungen
|Mädchen
|Hannes
|Hanna
|Henry
|Helena
|Hugo
|Hilda
|Hendrik
|Holly
|Hakan
|Hedi
|Haris
|Hana
|Hadi
|Hermine
|Hagen
|Haily
|Hector
|Hira
|Harun
|Hava
Babynamen mit I
Namen mit I sind oft weich, elegant und etwas seltener. Genau das macht sie für viele Eltern spannend, die etwas Besonderes suchen.
|Jungen
|Mädchen
|Ian
|Ida
|Ilja
|Iris
|Ilias
|Ina
|Imran
|Ilona
|Ivo
|Isabella
|Ismail
|Isabel
|Ibrahim
|Ivy
|Ilan
|Indira
|Ivano
|Ines
|Isa
|Ivana
Interessant: Gerade bei Mädchennamen wirken kurze I-Namen wie Ida, Ina oder Ivy oft modern und klar. Bei Jungennamen zählen Ian und Ilias zu den eingängigeren Varianten.
Babynamen mit J
J-Namen gehören in Deutschland seit Jahren zu den Klassikern unter den modernen Vornamen. Viele davon klingen vertraut und trotzdem frisch.
|Jungen
|Mädchen
|Jakob
|Julia
|Jonas
|Johanna
|Jan
|Jana
|Jannis
|Jolina
|Jasper
|Jette
|Julian
|Jasmin
|Joel
|Jule
|Juri
|Juna
|Jaron
|Jara
|Jaden
|Joy
Babynamen mit K
Von Kai bis Klara: K-Namen decken viele Stilrichtungen ab. Manche wirken klar und modern, andere weich und klassisch.
|Jungen
|Mädchen
|Karl
|Klara
|Kevin
|Kira
|Kilian
|Katharina
|Konrad
|Karla
|Kai
|Kaya
|Kenan
|Kim
|Kian
|Kiana
|Keno
|Kenza
|Kasper
|Kalina
|Kiran
|Klea
Babynamen mit L
L ist einer der beliebtesten Anfangsbuchstaben überhaupt. Viele Namen mit L wirken weich, freundlich und modern – genau das, was viele Eltern suchen.
|Jungen
|Mädchen
|Leon
|Lena
|Luca
|Lea
|Liam
|Lina
|Levi
|Lara
|Luis
|Lilly
|Leo
|Lotta
|Lennard
|Liv
|Leandro
|Luna
|Laurin
|Lilia
|Lasse
|Livia
Sehr gefragt: Gerade L-Namen wie Leo, Luca, Lilly, Lina oder Luna gehören seit Jahren zu den Vornamen, die Eltern immer wieder auf ihre Favoritenliste setzen.
Babynamen mit M
M-Namen klingen oft melodisch, modern und gleichzeitig vertraut. Viele davon gehören seit Jahren zu den beliebtesten Babynamen in Deutschland.
|Jungen
|Mädchen
|Max
|Mia
|Matteo
|Mila
|Mats
|Marie
|Moritz
|Melina
|Milan
|Mira
|Mika
|Malia
|Malte
|Marla
|Marvin
|Marlene
|Mohamed
|Malin
|Mauro
|Minna
Babynamen mit N
N ist ein starker Buchstabe für moderne Vornamen. Gerade kurze Namen mit N wirken oft klar, frisch und angenehm unkompliziert.
|Jungen
|Mädchen
|Noah
|Nora
|Nick
|Nina
|Niklas
|Nele
|Nico
|Natalie
|Natan
|Naomi
|Nelson
|Nola
|Nuri
|Nahla
|Nathan
|Nadine
|Neo
|Nika
|Nino
|Nia
Babynamen mit O
O-Namen sind im Vergleich eher selten. Genau deshalb wirken viele davon besonders spannend für Eltern, die etwas Individuelles suchen.
|Jungen
|Mädchen
|Oskar
|Olivia
|Omar
|Ophelia
|Owen
|Oda
|Orlando
|Oona
|Otto
|Olga
|Onur
|Ornella
|Osman
|Odilia
|Orhan
|Otilia
|Oleg
|Oriana
|Omid
|Océane
Für Eltern, die etwas Besonderes suchen: Namen wie Oskar, Oona oder Olivia sind gut wiedererkennbar, wirken aber dennoch nicht überlaufen.
Babynamen mit P
P-Namen wirken oft freundlich, unkompliziert und bodenständig. Viele davon funktionieren sowohl als klassische als auch moderne Wahl.
|Jungen
|Mädchen
|Paul
|Paula
|Philipp
|Pia
|Patrick
|Pauline
|Pepe
|Palina
|Piet
|Penny
|Pedro
|Perla
|Pascal
|Petra
|Phileas
|Philina
|Pablo
|Patricia
|Parsa
|Polina
Babynamen mit Q
Q-Namen sind in Deutschland eher selten. Gerade deshalb wirken sie oft besonders außergewöhnlich und bleiben schnell im Gedächtnis.
|Jungen
|Mädchen
|Quentin
|Quinn
|Quirin
|Queenie
|Qasim
|Qiana
|Quade
|Qira
|Quintus
|Quella
|Qani
|Qamar
|Quinter
|Quana
|Qais
|Qadira
Wichtig: Seltene Namen können toll sein – entscheidend ist aber, dass sie sich im Alltag gut aussprechen und schreiben lassen.
Babynamen mit R
R-Namen haben oft einen starken und klaren Klang. Gleichzeitig gibt es viele weiche Varianten, die modern und freundlich wirken.
|Jungen
|Mädchen
|Robin
|Romy
|Rafael
|Rosa
|Richard
|Rebecca
|Ruben
|Ronja
|Rayan
|Rania
|Rico
|Rike
|Ramon
|Rita
|René
|Rahel
|Rami
|Runa
|Romeo
|Raya
Babynamen mit S
S ist bei Vornamen ein echter Dauerbrenner. Viele S-Namen wirken weich, modern und trotzdem sehr vertraut.
|Jungen
|Mädchen
|Samuel
|Sophia
|Simon
|Sophie
|Silas
|Sarah
|Sven
|Sina
|Sami
|Sara
|Sandro
|Selina
|Stefan
|Saskia
|Said
|Sila
|Serkan
|Sira
|Sebastian
|Soraya
Babynamen mit T
Viele T-Namen sind kurz, klar und angenehm unkompliziert. Genau das macht sie für viele Eltern besonders alltagstauglich.
|Jungen
|Mädchen
|Tom
|Tara
|Tim
|Tessa
|Tobias
|Tilda
|Timo
|Theresa
|Tarek
|Talina
|Toni
|Tabea
|Til
|Thalia
|Titus
|Tamara
|Tarik
|Tea
|Tino
|Tina
Alltagstauglich und beliebt: Gerade kurze Namen wie Tom, Tim, Tara oder Tilda werden oft gewählt, weil sie unkompliziert, modern und leicht merkbar sind.
Babynamen mit U
Namen mit U sind eher selten. Wer nach einem ungewöhnlicheren Vornamen sucht, findet hier einige spannende Ideen.
|Jungen
|Mädchen
|Umut
|Uma
|Urian
|Uriela
|Ugur
|Ursina
|Urban
|Uljana
|Ulas
|Umay
|Umit
|Umika
|Ural
|Ulya
|Uzay
|Ulina
Babynamen mit V
V-Namen klingen oft elegant und international. Viele davon wirken modern, ohne nur ein kurzer Trend zu sein.
|Jungen
|Mädchen
|Vincent
|Valentina
|Valentin
|Valerie
|Viktor
|Vera
|Vito
|Viola
|Vince
|Vanessa
|Vedad
|Vivien
|Vedat
|Viktoria
|Vasco
|Vida
|Vian
|Vanja
|Viggo
|Veda
Babynamen mit W
W-Namen kommen in Deutschland seltener vor, wirken aber oft charakterstark und besonders. Genau das macht sie für manche Eltern attraktiv.
|Jungen
|Mädchen
|William
|Wilma
|Wesley
|Wanda
|Walid
|Wiebke
|Warren
|Wenja
|Wahid
|Willa
|Wanja
|Wera
|Winston
|Wendy
|Willem
|Winona
|Wiktor
|Wina
|Warin
|Wioletta
Babynamen mit X
Mit X beginnen nur wenige Vornamen. Gerade deshalb wirken viele davon modern, auffällig und international.
|Jungen
|Mädchen
|Xavier
|Xenia
|Xaver
|Xena
|Xandro
|Xara
|Ximo
|Ximena
|Xenio
|Xandra
|Xian
|Xylia
|Xeno
|Xaviera
|Xilan
|Xia
Babynamen mit Y
Y-Namen wirken oft modern, international und ein wenig besonders. Trotzdem gibt es viele Varianten, die in Deutschland gut funktionieren.
|Jungen
|Mädchen
|Yasin
|Yara
|Yannik
|Yasmin
|Yusuf
|Yuna
|Yaron
|Ylva
|Yuri
|Yvonne
|Yannis
|Yelda
|Yigit
|Yola
|Younes
|Ylena
|Yanik
|Yuma
|Yared
|Yolaine
Moderner Klang: Namen wie Yara, Yuna, Ylva oder Yannik fallen auf, ohne zwangsläufig zu exotisch zu wirken. Genau diese Mischung suchen viele Eltern.
Babynamen mit Z
Namen mit Z haben oft einen markanten und modernen Klang. Gerade kurze Z-Namen fallen schnell ins Auge und bleiben im Kopf.
|Jungen
|Mädchen
|Zayn
|Zara
|Zaid
|Zoé
|Zeno
|Zina
|Zeki
|Zelia
|Ziad
|Zora
|Zlatan
|Zehra
|Zoran
|Zoya
|Zahir
|Zlata
|Zaidan
|Zinaida
|Zian
|Zenia
So findet ihr den passenden Babynamen
Bei der Suche nach einem Babynamen geht es nicht nur darum, welcher Name gerade im Trend liegt. Viel wichtiger ist, dass der Vorname zu euch als Familie passt und sich auch langfristig richtig anfühlt. Ein schöner Name sollte nicht nur heute gefallen, sondern auch noch in der Kita, in der Schule und später im Erwachsenenleben gut funktionieren.
Hilfreich ist es oft, Namen laut auszusprechen, sie zusammen mit dem Nachnamen zu testen und eine kleine Favoritenliste anzulegen. So merkt ihr schnell, welche Vornamen wirklich bleiben – und welche zwar nett klingen, aber nicht ganz zu euch passen.
Unsere Tipps für die Namenssuche
- Den Vornamen immer zusammen mit dem Nachnamen laut aussprechen
- Auch mögliche Spitznamen mit bedenken
- Lieber fünf echte Favoriten sammeln, als hundert lose Ideen
- Darauf achten, ob der Name in jedem Alter gut passt
- Nicht nur Trends folgen, sondern auf das eigene Bauchgefühl hören
Häufige Fragen zu Babynamen
Fazit: Babynamen von A bis Z bieten jede Menge Inspiration
Ob kurz, modern, weich klingend oder eher markant: In unserer großen Übersicht mit Babynamen von A bis Z findet ihr viele Ideen für Jungen und Mädchen. Vielleicht war euer Lieblingsname schon dabei – oder ihr habt gemerkt, welche Richtung euch besonders anspricht.
Gerade die Suche nach einem Vornamen mit Hilfe der Anfangsbuchstaben, kann die riesige Auswahl etwas eingrenzen. Und manchmal wartet der perfekte Name genau unter dem Buchstaben, den ihr zuerst gar nicht auf dem Schirm hattet.
Noch mehr Babynamen findet ihr in unserem eigens dafür eingerichteten Bereich im Magazin. Schaut mal rein! 🤗
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗