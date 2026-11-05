Kurze Jungennamen: schöne Ideen und ihre Bedeutung

Bild: © Halfpoint / Adobe Stock

Von Ben und Finn bis Milo und Oskar: Kurze Jungennamen können ganz unterschiedlich klingen. Hier findet ihr 60 schöne Ideen mit Herkunft und Bedeutung – übersichtlich nach Klang und Stil sortiert, damit ihr eure Favoriten in Ruhe entdecken könnt.

Mögt ihr die knappe Form von Mats, das weiche Ende von Lino oder einen alten Namen wie Otto? Beim Stöbern könnt ihr euch vom Klang leiten lassen. Ein Klick auf den jeweiligen Namen führt euch zu seinem ausführlichen Porträt mit Geschichte, Aussprache und weiteren Namensformen.

Ihr möchtet einen bestimmten Namen nachschlagen oder nach Anfangsbuchstaben suchen? Dafür gibt es unsere Vornamensuche.

Vertraute kurze Jungennamen

Ben, Paul oder Noah: Vielleicht ist euch einer dieser Namen schon in der Familie, in einem Buch oder auf dem Spielplatz begegnet.

Einige stehen für sich, andere haben sich aus längeren Vornamen entwickelt. Bei Ben und Theo hängt die Bedeutung davon ab, welche Namensgeschichte ihr betrachtet.

Ben Eine kurze Form von Benjamin oder Benedikt, inzwischen auch ein eigenständiger Vorname. Die Bedeutung hängt von der Langform ab: etwa „Sohn des Südens“ oder „der Gesegnete“. Paul Kommt vom lateinischen Paulus und bedeutet „der Kleine“. Der Name hat eine Silbe; Paolo und Pablo gehören zur selben Namensfamilie. Leon Das griechische Wort für „Löwe“ steckt in diesem Namen. Leon hat zwei Silben und kann außerdem eine kurze Form von Leonhard sein. Noah Ein hebräischer Bibelname, meist mit „Ruhe“ oder „Rast“ erklärt. Gesprochen NO-a; bekannt aus der Geschichte von der Arche. Luca Die italienische Form von Lucas wird gewöhnlich mit „aus Lucanien stammend“ erklärt. Luca wird auch für Mädchen verwendet, zum Teil mit einer anderen Herkunft. Luis Gehört über Louis zur Namensfamilie von Ludwig. Die alten germanischen Bestandteile führen zur Bedeutung „berühmter Kämpfer“. Im Deutschen meist LU-is, mit zwei Silben. Emil Führt zum römischen Familiennamen Aemilius. Die verbreitete Deutung lautet „der Wetteifernde“; die ältere Wortherkunft ist nicht abschließend geklärt. Theo Kann unter anderem aus Theodor oder Theobald entstanden sein. Über Theodor gehört die Bedeutung „Geschenk Gottes“ dazu. Gesprochen TEE-o, das H bleibt stumm. Max Eine kurze Form von Maximilian oder Maxim. Über das lateinische Maximus führt die Bedeutung zu „der Größte“. Max kommt beim Sprechen mit einer Silbe aus. Tom Als kurze Form von Thomas führt Tom zu einem aramäischen Wort für „Zwilling“. Daneben gibt es eine eigenständige hebräische Namenslinie mit anderer Bedeutung. Leo Das lateinische Wort für „Löwe“ als Vorname. Leo kann außerdem aus längeren Namen wie Leonhard oder Leopold entstanden sein. Gesprochen LE-o, mit zwei Silben. Jonas Eine griechische Form des hebräischen Jona mit der Bedeutung „Taube“. Das S am Ende unterscheidet Jonas von der verwandten Form Jona.

Kurze Jungennamen mit weichem Klang

Milo, Lino oder Jona: Wenn ihr Namen mit weich ausklingenden Vokalen mögt, könntet ihr hier euren Favoriten finden.

Probiert die Namen beim Lesen einmal laut aus. Bei Henri, Noel oder Milo kann die Aussprache je nach Sprache unterschiedlich klingen.

Milo In der slawischen Namenslinie mit „lieb“ oder „liebenswürdig“ verbunden. Daneben gibt es weitere Herkunftswege. Im Deutschen meist MI-lo, im Englischen ungefähr MAI-lo. Nino In Italien eine Kurzform etwa von Giannino oder Antonino. Welche Bedeutung dahintersteht, hängt vom längeren Namen ab. Im Georgischen gibt es auch den Mädchennamen Nino. Levi Ein hebräischer Bibelname, traditionell mit „verbunden“ oder „zugetan“ erklärt. Im Deutschen meist LE-wi; die englische Aussprache klingt anders. Lino Eine romanische Form von Linus, deren Wurzeln zum griechischen Linos führen. Die ursprüngliche Bedeutung ist unsicher; eine Erklärung verbindet den Namen mit „Flachs“. Jona Bedeutet in der hebräischen biblischen Namenslinie „Taube“. Gesprochen JO-na, mit langem O. Jona wird überwiegend für Jungen, aber auch für Mädchen verwendet. Noel Kommt über das französische Noël aus dem Lateinischen und bezieht sich auf Weihnachten. Französisch klingt der Name ungefähr no-EL. Noel wird auch für Mädchen verwendet. Henri Die französische Form von Heinrich wird sinngemäß mit „Herrscher des Hauses“ erklärt. Deutsch meist HEN-ri; im Französischen bleibt das H stumm und der Anfang klingt nasal. Enno Ein friesischer und niederdeutscher Name mit germanischen Wurzeln. Ein alter Namensbestandteil bedeutet „Schwertspitze“. Enno klingt EN-no, mit kurzem E. Liam Eine irische kurze Form aus der Familie von William und Wilhelm. In der ursprünglichen Zusammensetzung stecken die Wörter für „Wille“ und „Helm“ beziehungsweise Schutz. Timo Kann eine kurze Form von Timotheus sein und bedeutet auf diesem Weg „Gott ehrend“. Es gibt auch eine germanische Namenslinie. Gesprochen TI-mo. Miro Eine slawische Kurzform, etwa von Miroslav. Der Namensbestandteil mir kann „Frieden“ oder „Welt“ bedeuten. Miro klingt MI-ro, mit Betonung am Anfang. Yuma Die japanischen Schriftzeichen können etwa „Beständigkeit“ und „Echtheit“ bedeuten; andere Zeichen führen zu anderen Erklärungen. Yūma und Yuuma zeigen das lange U. Auch für Mädchen verwendet.

Wie fühlt sich der Name beim Sprechen an? Sagt euren Favoriten einmal so, als würdet ihr jemanden begrüßen: „Hallo, Milo!“ Oder stellt euch vor, wie ihr den Namen auf dem Spielplatz ruft. Das hilft euch zu merken, welcher Name sich für euch vertraut und passend anfühlt.

Kurz und markant: Namen mit einem klaren Klang

Finn, Mats und Nils klingen kurz und klar. Alle Namen in dieser Gruppe kommen mit einer Silbe aus.

Bei Gian ist die italienische Aussprache gemeint. Kai und Bo werden auch für Mädchen verwendet; ihre Herkunft und Bedeutung hängen vom jeweiligen Sprachraum ab.

Finn Hat eine nordische und eine gälische Herkunftslinie. Im Nordischen führt er zu einer alten Volksbezeichnung, im Gälischen zu „weiß“, „hell“ oder „blond“. Mats Eine schwedische und norwegische kurze Form von Matthias mit der Bedeutung „Gabe Gottes“. Mats wird in einer Silbe gesprochen; Mads ist eine verwandte Schreibweise. Jan Gehört zur Johannes-Familie und bedeutet „Gott ist gnädig“. Im Deutschen klingt Jan mit langem A. Tim Häufig eine Kurzform von Timotheus und damit mit „Gott ehrend“ verbunden. Tim kann daneben aus deutschen Namen entstanden sein. Im Deutschen mit kurzem I gesprochen. Nick Eine kurze Form von Nikolaus beziehungsweise Nicholas. Die griechischen Namensbestandteile bedeuten „Sieg“ und „Volk“. Nick hat eine Silbe und ein kurzes I. Jens Eine dänische Form aus der Johannes-Familie mit der Bedeutung „Gott ist gnädig“. Jens klingt im Deutschen einsilbig, mit kurzem E. Lars Eine skandinavische Form von Laurentius. Ursprünglich bezeichnet der Name jemanden aus Laurentum; der Ortsname wird mit dem lateinischen Wort für „Lorbeer“ verbunden. Kai Als friesischer Name hat Kai eine nicht sicher geklärte Bedeutung. Im Hawaiianischen bedeutet kai „Meer“. Der Name wird auch für Mädchen verwendet und klingt im Deutschen einsilbig. Nils Eine skandinavische Form von Nikolaus mit der Bedeutung „Sieg des Volkes“. Niels ist eine verwandte Form. Im Deutschen hat Nils eine Silbe. Bo Der nordische Herkunftsweg führt zu Búi, sinngemäß „der Sesshafte“. In anderen Sprachen gibt es weitere Herleitungen. Im Deutschen meist mit langem O gesprochen. Sven Ein altnordischer Name mit der Bedeutung „Junge“ oder „Jüngling“. Sven hat eine Silbe und im Deutschen ein kurzes E. Svein und Svend sind verwandte Formen. Gian Eine italienische und schweizerische Kurzform aus der Johannes-Familie: „Gott ist gnädig“. Italienisch klingt Gian ungefähr DSCHAN und hat nur eine Silbe.

Kurze Jungennamen mit einem Hauch Nostalgie

Otto, Kurt oder Fritz erinnern vielleicht an einen Großvater oder eine andere vertraute Person. Hier findet ihr kurze Namen mit einer langen Geschichte.

Auch Anton und Oskar gehören dazu: Beide haben zwei Silben und klingen trotz ihrer etwas längeren Schreibweise kurz.

Otto Ein germanischer Name, dessen Wurzel mit Besitz oder Reichtum verbunden ist. Gesprochen OT-to, mit kurzem O. Otto liest sich vorwärts und rückwärts gleich. Hugo Die germanische Namenswurzel steht für „Geist“, „Gedanke“ oder „Verstand“. Im Deutschen HU-go, mit langem U. Ugo ist eine verwandte italienische Form. Anton Entstand aus dem römischen Familiennamen Antonius. Seine ursprüngliche Bedeutung ist ungeklärt. Im Deutschen klingt der Name AN-ton und hat zwei Silben. Oskar Wahrscheinlich irischer Herkunft und häufig als „Hirschfreund“ erklärt. Die Herleitung ist nicht in allen Quellen gleich. Oscar ist eine andere Schreibweise. Erik Ein altnordischer Name mit den Deutungen „der allein Herrschende“ oder „der immer Herrschende“. Eric und Erich gehören zu den verwandten Formen. Kurt Eine Kurzform von Konrad mit der Bedeutung „kühner Ratgeber“. Kurt hat eine Silbe; die alte Namensgeschichte führt ins Althochdeutsche. Arne Der nordische Herkunftsweg führt zur Bedeutung „Adler“. Im Deutschen kann Arne auch aus Arnold entstanden sein. Gesprochen AR-ne, mit zwei Silben. Fritz Eine kurze Form von Friedrich. Über diesen Namen gehören „Frieden“ und „Herrscher“ zur Bedeutung. Fritz klingt einsilbig: FRITS. Ole Ein skandinavischer Name mit der Bedeutung „Nachkomme des Vorfahren“ oder „Erbe der Ahnen“. Olaf und Olav gehören zur selben Namensfamilie. Piet Eine niederländische Kurzform von Pieter. Über Petrus und das griechische Petros führt die Bedeutung zu „Stein“ oder „Fels“. Piet klingt einsilbig, mit langem I. Till Geht auf die mittelalterliche Kurzform Tielo zurück. Ein älterer Namensbestandteil bedeutet „Volk“. Till hat eine Silbe und ein kurzes I. Karl Ein germanischer Name, häufig als „Mann“ oder „freier Mann“ erklärt; daneben gibt es eine andere Herkunftstheorie. Carl ist die vertraute Schreibvariante mit C.

Noch mehr kurze Jungennamen zum Entdecken

Von Ivo bis Neo: In dieser Gruppe begegnen euch Namen aus unterschiedlichen Sprachen und mit ganz verschiedenen Geschichten.

Ein Name kann dabei mehrere Wurzeln haben. Bei Mika, Nuri oder Neo gehört auch die Verwendung für Mädchen zur Geschichte.

Ivo Kann auf einen alten germanischen Namensbestandteil für „Eibe“ zurückgehen. Als slawische Kurzform von Ivan führt Ivo dagegen zur Johannes-Familie und „Gott ist gnädig“. Juri In der slawischen Namenslinie gehört Juri zur Familie von Georg: „Bauer“ oder „Landarbeiter“. Daneben gibt es einen arabischen Mädchennamen mit derselben deutschen Schreibweise. Ilja Eine Form aus der Elias-Familie mit der Bedeutung „Mein Gott ist Jahwe“. Die russische Aussprache betont die zweite Silbe: ungefähr il-JA, mit weichem L. Mika Als finnische kurze Form von Mikael gehört Mika zu Michael und bedeutet „Wer ist wie Gott?“. Daneben gibt es einen japanischen Mädchennamen mit unterschiedlichen Schriftzeichen. Elio Hat unter anderem italienische und griechische Namenswurzeln. Über Helios gehört die Bedeutung „Sonne“ dazu. Die ältere römische Herleitung über Aelius ist unsicher. Jaro Eine tschechische und slowakische Kurzform, etwa von Jaroslav oder Jaromír. Der erste Namensbestandteil wird mit Kraft und Eifer verbunden; die Langform bestimmt die weitere Bedeutung. Ilan Das hebräische Wort für „Baum“ als Vorname. In der hebräischen Aussprache wird die zweite Silbe betont: i-LAN. Ilan ist auch für Mädchen belegt. Ares Der Name des griechischen Kriegsgottes ist auch als Jungenname gebräuchlich. Die ursprüngliche Wortbedeutung ist ungeklärt. Im Deutschen meist A-res, mit zwei Silben. Eren Ein türkischer Name, der etwa „heilige Person“ oder „geistig Vollendeter“ bedeutet. Türkisch wird die zweite Silbe betont: e-REN. Auch eine weibliche Verwendung ist belegt. Kian Als Form des irischen Cian mit „alt“, „beständig“ oder „fortdauernd“ verbunden. Im persischen Herkunftsweg unter anderem mit „König“ erklärt. Im Deutschen meist KI-an gesprochen. Nuri Kommt vom arabischen Wort nur für „Licht“ und bedeutet „mein Licht“. Auch im Türkischen gebräuchlich. Nuri wird für Jungen und Mädchen verwendet. Neo Im Tswana bedeutet Neo „Geschenk“ und wird für beide Geschlechter verwendet. Daneben gibt es eine männliche Form mit Bezug zum griechischen neos für „neu“.

Ein- oder zweisilbig: Welche Kürze gefällt euch?

Ben, Finn, Mats und Piet haben eine Silbe. Leo, Theo und Noah werden dagegen in zwei Silben gesprochen.

Ein Name kann also sehr kurz geschrieben sein und beim Aussprechen trotzdem etwas mehr Raum haben. Sprecht einmal Tim und Timo nacheinander aus: Hört ihr lieber die knappe Form oder das zusätzliche O am Ende? Wenn ihr nach einem besonders kurzen Rufnamen sucht, schaut euch die Gruppe „Kurz und markant“ an.

Kurze Jungennamen mit einem Zweitnamen verbinden

Zu einem kurzen Vornamen kann ein längerer Zweitname schön klingen. Hier sind vier eigene Ideen unserer Redaktion zum Ausprobieren.

Vier Kombinationen für eure Liste Ben Alexander · Milo Valentin · Finn Sebastian · Otto Gabriel Sprecht beide Vornamen mit eurem Nachnamen aus. Achtet besonders auf den Übergang: Treffen gleiche Laute aufeinander, mögt ihr den Rhythmus, lässt sich die Kombination gut rufen? Vielleicht soll der zweite Name auch an einen Menschen aus eurer Familie erinnern.

Kurzform oder längerer Vorname: Was passt zu euch?

Bei Max, Theo oder Fritz könnt ihr euch zwischen einer kurzen und einer längeren Form entscheiden. Viele kurze Namen werden auch eigenständig vergeben.

Überlegt, wie ihr den Namen im Alltag verwenden möchtet. Gefällt euch vor allem Max, kann genau diese Form auf eurer Liste stehen. Mögt ihr auch Maximilian, habt ihr eine längere Variante zum Vergleichen.

Weitere Namen für eure Favoritenliste

Ihr habt eine Richtung gefunden und möchtet weiterstöbern? Unser Verzeichnis und die große A–Z-Liste bieten euch weitere Namensideen.

Falls ihr auch Namen für ein Mädchen sammelt, findet ihr in unserer Auswahl kurzer Mädchennamen ebenfalls Ideen nach Klang und Stil.

Häufige Fragen zu kurzen Jungennamen

Was zählt als kurzer Jungenname? Für unsere Auswahl zählen der Klang und eine überschaubare Schreibweise. Eine feste Buchstabengrenze verwenden wir nicht. Deshalb stehen hier neben Ben und Leo auch Anton, Oskar und Henri. Welche kurzen Jungennamen haben nur eine Silbe? Zum Beispiel Ben, Finn, Mats, Max, Tom, Jan, Tim, Nils und Piet. Auch Fritz und Karl werden im Deutschen einsilbig gesprochen. Leo und Theo haben dagegen zwei Silben. Haben kurze Jungennamen eine eigene Bedeutung? Das hängt von der Herkunft ab. Paul bedeutet über das lateinische Paulus „der Kleine“, Leo auf Lateinisch „Löwe“. Bei Kurzformen wie Ben oder Theo richtet sich die Erklärung dagegen nach dem längeren Ausgangsnamen. Manche Namen haben mehrere unterschiedliche Herkunftswege. Passen kurze Jungennamen zu einem langen Nachnamen? Ein kurzer Vorname kann zusammen mit einem langen Nachnamen gut klingen. Entscheidend ist der ganze Name: Sprecht ihn laut aus und achtet darauf, ob sich die Laute gut verbinden. Probiert auch aus, ob ihr den Vornamen allein oder mit einem Zweitnamen lieber mögt.

Welcher kurze Jungenname gefällt euch besonders? Erzählt uns gerne in den Kommentaren, welche Namen ihr euch für euren Sohn vorstellen könnt – oder welcher Name in eurer Familie schon eine Geschichte hat.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗