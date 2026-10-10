Greta: Bedeutung, Herkunft und die kleine Schwester von Margarete

Eine Perle steckt hinter Greta – zumindest in der Bedeutung des Namens. Die kurze Form gehört zur großen Familie von Margarete und Margareta. Sie hat sich längst als eigener Mädchenname etabliert und begegnet Euch sowohl in Skandinavien als auch im Deutschen und Italienischen.
Zu Greta passen in einer Namensauswahl auch kurze Klassiker wie Anna oder Frieda. In unserer Babynamenliste von A bis Z könnt Ihr diese und viele weitere Namen nebeneinander entdecken.
Greta auf einen Blick
Greta ist kurz, ihre Namensfamilie dagegen ausgesprochen groß.
|Herkunft
|Kurzform von Margareta beziehungsweise Margarete
|Bedeutung
|„Perle“; über den griechischen Ursprungsnamen
|Verwendung
|Weiblicher Vorname
|Aussprache
|Im Deutschen GREE-ta, mit langem e
|Verwandte Formen
|Grete, Gretel, Margareta, Margarete und Margot
|Bekannte Namensträgerin
|Die schwedische Schauspielerin Greta Garbo
Wie wurde aus Margarete der Name Greta?
Greta bewahrt den auffälligen Mittelteil des längeren Namens.
Margarete und Margareta gehen auf einen griechischen Namen zurück, der mit „Perle“ erklärt wird. Bei der Kurzform bleiben die Laute aus „-greta“ beziehungsweise „-grete“ erhalten. Greta trägt deshalb dieselbe Grundbedeutung, obwohl der Name wesentlich kürzer ist.
Euer Kind muss dafür nicht Margareta heißen. Eine Kurzform kann als vollständiger Vorname vergeben werden. Bei Greta ist die Verbindung zum langen Namen heute eher eine interessante Herkunftsgeschichte als eine Erklärung, die Ihr ständig mitliefern müsst.
Greta, Grete und Gretel
Ein anderer Schlusslaut macht aus vertrauten Buchstaben einen anderen Namen.
Greta endet offen auf a, Grete auf ein unbetontes e. Im Deutschen wird bei beiden Formen meist die erste Silbe betont. Gretel ist eine weitere Verkleinerungsform aus derselben Namensfamilie; auch Margot gehört dazu.
Greta wird in verschiedenen europäischen Sprachen verwendet. Das Deutsche und Schwedische kennen am Anfang ein langes e, während die englische Aussprache eher ein kurzes „Gre“ hören lässt. Die Schreibweise kann also gleich bleiben und trotzdem etwas anders klingen.
Wie häufig ist Greta in Deutschland?
Greta erlebte eine starke Beliebtheitsphase, doch die Entwicklung blieb nicht gleichmäßig.
Knud Bielefeld nennt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 ungefähr 25.800 Vergaben als ersten Vornamen in Deutschland. Das zeigt, dass Greta in dieser Zeit von vielen Familien gewählt wurde. Die Zahl stammt aus seiner Namenssammlung und ist keine vollständige amtliche Zählung.
Auf seiner Herkunftsseite beschreibt Bielefeld außerdem einen deutlichen Rückgang im Jahr 2020, als Greta die Top 200 seiner Mädchenliste verließ. Eine große Gesamtzahl über mehrere Jahre bedeutet deshalb nicht automatisch, dass ein Name in jedem einzelnen Jahr gleich beliebt war.
Greta auf der Kinoleinwand
Die Schauspielerin Greta Garbo machte den Namen international bekannt.
Garbo kam aus Schweden und wurde zu einer berühmten Filmschauspielerin. Die amerikanische Filmakademie würdigte ihre Leinwandauftritte mit einem Ehrenoscar. Ihr Vorname gehört damit auch zur Geschichte des klassischen Kinos.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Kurzform, Aussprache, verwandte Namen und Greta Garbo
- Knud Bielefeld: Bedeutung und Entwicklung der Beliebtheit
- Knud Bielefeld: ungefähr 25.800 erste Vornamen, Geburtsjahrgänge 2010–2025
- Academy of Motion Picture Arts and Sciences: Ehrenoscar für Greta Garbo
Quellen abgerufen am 10. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf die jeweils genannte Auswertung und deren Erhebungszeitraum.
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