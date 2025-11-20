Die schönsten Babynamen für das Sternzeichen Fische

Torsten Esser Profil Autorenbild-150x150Geschrieben vonVornamen
Babynamen für das Sternzeichen Fische

Bild: © Torsten Esser / 1-2-family.de

Dein Baby wird im Sternzeichen Fische geboren (19. Februar bis 20. März) und du suchst nach einem Vornamen, der zu seiner sensiblen, fantasievollen Art passt? Fische-Kinder gelten als empathisch, träumerisch und sehr liebevoll. In diesem Artikel findest du 25 Mädchennamen und 25 Jungennamen, deren Bedeutung und Klang besonders gut zum Sternzeichen Fische passen.

Inhaltsverzeichnis

Sternzeichen Fische – so ticken kleine Fische-Kinder

Kinder mit dem Sternzeichen Fische gelten oft als besonders feinfühlig. Sie spüren Stimmungen in ihrem Umfeld sehr genau, haben eine lebhafte Fantasie und lieben es, in Geschichten, Musik, oder in kreative Spiele einzutauchen. Viele Fische-Kinder sind eher leise, aber unglaublich herzlich und hilfsbereit.

LESETIPPS: Wenn du mehr über die ganz typischen Eigenschaften von Fischen erfahren möchtest, dann lies dich gerne hier ein . Dich interessiert das aktuelle Tageshoroskop der Fische, dann geht es hier entlang.

So kannst du einen Vornamen passend für dein Fische-Baby auswählen

Hand aufs Herz: Es ist ehrlich nicht leicht, sich für einen Namen zu entscheiden. Immerhin entscheidet man ihn für ein ganzes Leben. Da hilft es sehr, wenn man sich ein paar Punkte festlegt, an denen man sich bei der Suche orientiert.

Wenn man also speziell nach einem Vornamen für das Sternzeichen Fische sucht, überlegt man sich, wofür dieses Sternzeichen eigentlich steht. Fische sind eher sensibel, umsichtig und oft sehr klug. Man assoziiert sie mit dem Meer, Licht, Liebe, Hoffnung und Schutz.

In diesem Fall suchen wir also vorwiegend nach weichen und melodischen Klängen im Namen. Das gilt für die Schreibweise und die Aussprache.

Worauf wir bei unseren Kindern dann noch penibel geachtet haben, waren mögliche Spitznamen, die vielleicht nicht so nett und wohlwollend ausfallen könnten. Kam uns da irgendwas komisches in den Sinn, wurde der zugehörige Name von der Liste gestrichen. Auch der Nachname muss natürlich gut zum Vornamen passen, denn beide Namen werden ja künftig zusammen ausgesprochen. Da ist es doch schön, wenn sich die Kombination angenehm “singt”.

Mädchennamen für Fische-Babys

Diese Mädchennamen haben entweder eine sanfte, poetische Bedeutung, oder einen weichen Klang, der gut zur sensiblen und fantasievollen Seite des Sternzeichens Fische passt.

Mädchen NamenBedeutung / AssoziationWarum passt er zum Sternzeichen Fische?
LunaMond, verbunden mit Nacht & TräumenFische lieben Fantasie und träumerische Bilder.
Miraoft mit “Wunder” oder “bewundern” verbundenPasst zur feinfühligen, besonderen Art der Fische.
Elinaklingt weich, wird oft mit “Licht” assoziiertSanfter, heller Klang – ideal für sensible Kinder.
AmelieVariante von Amalia, “die Tüchtige”Vereinigt Sanftheit im Klang mit innerer Stärke.
Alina“die Strahlende” (Interpretation)Strahlender, freundlicher Name, sehr melodisch.
Melinaweich, oft mit “Honig/gelblich” verbundenSanfter, warmer Klang – passt zu liebevollen Fischen.
Marisvom Meer (lat. “mare”)Direkter Bezug zum Element Wasser.
Marina“vom Meer”Perfekt für ein Wasserzeichen wie Fische.
Yaramoderner, weicher NameKlingt zart und fantasievoll, gut für kreative Fische.
Junajugendlich, modernSanft und kurz, leicht für sensible, stille Kinder.
Nelekurzer, freundlicher KlangWirkt offen, herzlich, zugewandt.
Selinamelodischer, sanfter NamePasst zu romantischen, verträumten Fische-Kindern.
Clara“die Helle, die Kluge”Klarheit & Empathie – schöner Kontrast für Fische.
Liviaweicher, eleganter KlangEdel und gleichzeitig sanft – ideal für Fische.
EleniVariante von Helena, mit Licht verbundenLicht & Wärme – starke Bilder für Fische.
Sophia“Weisheit”Fische gelten als intuitiv und “weise” im Gefühl.
Julekurz, fröhlich, verspieltLeichter, liebevoller Name für unkomplizierte Fische.
Tabeawird oft mit “Freundlichkeit” verbundenUnterstützt die soziale, hilfsbereite Seite.
Sinakurzer, sanfter KlangWirkt ruhig, zart, unaufdringlich – typisch Fische.
Elaramoderner, himmlischer KlangKlingt wie eine Figur aus einer Traumwelt.
Lea“die Löwin”Starke Bedeutung, aber sehr weicher Klang.
Jaraweicher Naturname/AssoziationNaturverbunden, sanft – passt gut zu Fische.
Fionaoft mit “weiß/hell” verbundenHeller, freundlicher Name für sensible Kinder
Leniliebevoll, verspieltKlingt wie ein weicher Spitzname, sehr kindernah.
Emiliapopulärer, weicher NameEmotional, warm – gut für empathische Fische.

Jungennamen für Fische-Babys

Auch bei Jungennamen passen weiche Klänge und liebevolle Bedeutungen besonders gut zu Fische-Kindern. Hier findest du Vornamen, die sensibel, kreativ und empathisch wirken – ohne dabei an Stärke zu verlieren.

Jungen NamenBedeutung / AssoziationWarum passt er zum Sternzeichen Fische?
Noahbiblischer Name, wird mit “Ruhe/Trost” verbundenSanfter Klang, ruhige Ausstrahlung – ideal für Fische
Eliasbiblisch, sehr beliebtWeich, melodisch, wirkt sensibel und liebevoll.
Finnkurz, freundlichLeicht, modern, passt zu unkomplizierten Fische-Kindern.
Jonaherinnert an “Jona”, mit “Taube” verbundenSanft, friedlich – typische Fische-Qualitäten.
Lucamodern, weichKlanglich sehr sanft, empathische Ausstrahlung.
Emilklassisch, ruhigZarter Klang, oft mit Sensibilität verbunden.
Miloweich, modern, verspieltKlingt freundlich und sensibel.
Lennyjugendlich, weichFröhlich, zugänglich, harmoniert mit Fische-Wesen.
Samuelbiblisch, vertrautRuhig, nachdenklich, wirkt empathisch.
Linusheller, klarer KlangIntelligent, aber nicht hart – passend zu Fische.
Nilsnordischer, weicher NameMeer-Assoziation durch nordische Herkunft.
Jorismoderner, weicher KlangKlingt kreativ und fantasievoll.
Maltenorddeutsch, freundlichErdend, aber mit weichem Klang – guter Gegenpol.
Rubenbiblisch, emotionalWeich, herzlicher Klang, passt zu empathischen Kindern.
Aaronbiblisch, vertrautRuhiger, weicher Name, nicht zu dominant.
Joelkurz, melodischKlingt musikalisch und sensibel.
MatteoVariante von MatthäusWeich, südlich, emotional – passt zu Fische.
Silasmoderner, weicher NameLeicht geheimnisvoll, gut für fantasievolle Kinder.
Adrianmit Adria/Meer assoziierbarMeer-Bezug – ideal für Wasserzeichen.
Jonasbiblisch, vertrautSanft, sehr verbreitet, wirkt bodenständig & sensibel.
Leander“Mann des Volkes” (Interpretation)Poetischer Klang, leicht mystisch.
Marlonweich, modernKlingt ruhig, nicht hart oder “kantig”.
Nicokurz, freundlichLocker, empathisch wirkender Name.
Eliasokreative Variante von EliasExotischer, noch melodischer – für kreative Eltern.
Simonklassisch, weicher NameRuhig, unaufdringlich – gut für sensible Fische.

Tipps, wie ihr euch als Eltern auf einen Namen einigt

  • Listen machen, Favoriten markieren
  • Laut vorlesen & in Alltagssituationen testen (“XY, kommst du bitte?”)
  • Name mit Nachnamen zusammen aussprechen
  • Bedenken der Partnerin / des Partners ernst nehmen
  • Notfalls eine Top 3 bis zur Geburt offen lassen

FAQ – Babynamen & Vornamen für Sternzeichen Fische

Hallo Newsletter! 🥰

Trage dich gerne in unseren Newsletter ein, um regelmäßig tolle Inhalte, Neuigkeiten zu Gewinnspielen und Besonderheiten, in deinen Posteingang zu bekommen.

Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook , Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

Ähnliche Themen:

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Text eingeben, um eine Suche zu starten. + "Enter dücken"

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
Nach oben scrollen