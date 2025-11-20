Die schönsten Babynamen für das Sternzeichen Fische

Dein Baby wird im Sternzeichen Fische geboren (19. Februar bis 20. März) und du suchst nach einem Vornamen, der zu seiner sensiblen, fantasievollen Art passt? Fische-Kinder gelten als empathisch, träumerisch und sehr liebevoll. In diesem Artikel findest du 25 Mädchennamen und 25 Jungennamen, deren Bedeutung und Klang besonders gut zum Sternzeichen Fische passen.
Sternzeichen Fische – so ticken kleine Fische-Kinder
Kinder mit dem Sternzeichen Fische gelten oft als besonders feinfühlig. Sie spüren Stimmungen in ihrem Umfeld sehr genau, haben eine lebhafte Fantasie und lieben es, in Geschichten, Musik, oder in kreative Spiele einzutauchen. Viele Fische-Kinder sind eher leise, aber unglaublich herzlich und hilfsbereit.
So kannst du einen Vornamen passend für dein Fische-Baby auswählen
Hand aufs Herz: Es ist ehrlich nicht leicht, sich für einen Namen zu entscheiden. Immerhin entscheidet man ihn für ein ganzes Leben. Da hilft es sehr, wenn man sich ein paar Punkte festlegt, an denen man sich bei der Suche orientiert.
Wenn man also speziell nach einem Vornamen für das Sternzeichen Fische sucht, überlegt man sich, wofür dieses Sternzeichen eigentlich steht. Fische sind eher sensibel, umsichtig und oft sehr klug. Man assoziiert sie mit dem Meer, Licht, Liebe, Hoffnung und Schutz.
In diesem Fall suchen wir also vorwiegend nach weichen und melodischen Klängen im Namen. Das gilt für die Schreibweise und die Aussprache.
Worauf wir bei unseren Kindern dann noch penibel geachtet haben, waren mögliche Spitznamen, die vielleicht nicht so nett und wohlwollend ausfallen könnten. Kam uns da irgendwas komisches in den Sinn, wurde der zugehörige Name von der Liste gestrichen. Auch der Nachname muss natürlich gut zum Vornamen passen, denn beide Namen werden ja künftig zusammen ausgesprochen. Da ist es doch schön, wenn sich die Kombination angenehm “singt”.
Mädchennamen für Fische-Babys
Diese Mädchennamen haben entweder eine sanfte, poetische Bedeutung, oder einen weichen Klang, der gut zur sensiblen und fantasievollen Seite des Sternzeichens Fische passt.
|Mädchen Namen
|Bedeutung / Assoziation
|Warum passt er zum Sternzeichen Fische?
|Luna
|Mond, verbunden mit Nacht & Träumen
|Fische lieben Fantasie und träumerische Bilder.
|Mira
|oft mit “Wunder” oder “bewundern” verbunden
|Passt zur feinfühligen, besonderen Art der Fische.
|Elina
|klingt weich, wird oft mit “Licht” assoziiert
|Sanfter, heller Klang – ideal für sensible Kinder.
|Amelie
|Variante von Amalia, “die Tüchtige”
|Vereinigt Sanftheit im Klang mit innerer Stärke.
|Alina
|“die Strahlende” (Interpretation)
|Strahlender, freundlicher Name, sehr melodisch.
|Melina
|weich, oft mit “Honig/gelblich” verbunden
|Sanfter, warmer Klang – passt zu liebevollen Fischen.
|Maris
|vom Meer (lat. “mare”)
|Direkter Bezug zum Element Wasser.
|Marina
|“vom Meer”
|Perfekt für ein Wasserzeichen wie Fische.
|Yara
|moderner, weicher Name
|Klingt zart und fantasievoll, gut für kreative Fische.
|Juna
|jugendlich, modern
|Sanft und kurz, leicht für sensible, stille Kinder.
|Nele
|kurzer, freundlicher Klang
|Wirkt offen, herzlich, zugewandt.
|Selina
|melodischer, sanfter Name
|Passt zu romantischen, verträumten Fische-Kindern.
|Clara
|“die Helle, die Kluge”
|Klarheit & Empathie – schöner Kontrast für Fische.
|Livia
|weicher, eleganter Klang
|Edel und gleichzeitig sanft – ideal für Fische.
|Eleni
|Variante von Helena, mit Licht verbunden
|Licht & Wärme – starke Bilder für Fische.
|Sophia
|“Weisheit”
|Fische gelten als intuitiv und “weise” im Gefühl.
|Jule
|kurz, fröhlich, verspielt
|Leichter, liebevoller Name für unkomplizierte Fische.
|Tabea
|wird oft mit “Freundlichkeit” verbunden
|Unterstützt die soziale, hilfsbereite Seite.
|Sina
|kurzer, sanfter Klang
|Wirkt ruhig, zart, unaufdringlich – typisch Fische.
|Elara
|moderner, himmlischer Klang
|Klingt wie eine Figur aus einer Traumwelt.
|Lea
|“die Löwin”
|Starke Bedeutung, aber sehr weicher Klang.
|Jara
|weicher Naturname/Assoziation
|Naturverbunden, sanft – passt gut zu Fische.
|Fiona
|oft mit “weiß/hell” verbunden
|Heller, freundlicher Name für sensible Kinder
|Leni
|liebevoll, verspielt
|Klingt wie ein weicher Spitzname, sehr kindernah.
|Emilia
|populärer, weicher Name
|Emotional, warm – gut für empathische Fische.
Jungennamen für Fische-Babys
Auch bei Jungennamen passen weiche Klänge und liebevolle Bedeutungen besonders gut zu Fische-Kindern. Hier findest du Vornamen, die sensibel, kreativ und empathisch wirken – ohne dabei an Stärke zu verlieren.
|Jungen Namen
|Bedeutung / Assoziation
|Warum passt er zum Sternzeichen Fische?
|Noah
|biblischer Name, wird mit “Ruhe/Trost” verbunden
|Sanfter Klang, ruhige Ausstrahlung – ideal für Fische
|Elias
|biblisch, sehr beliebt
|Weich, melodisch, wirkt sensibel und liebevoll.
|Finn
|kurz, freundlich
|Leicht, modern, passt zu unkomplizierten Fische-Kindern.
|Jonah
|erinnert an “Jona”, mit “Taube” verbunden
|Sanft, friedlich – typische Fische-Qualitäten.
|Luca
|modern, weich
|Klanglich sehr sanft, empathische Ausstrahlung.
|Emil
|klassisch, ruhig
|Zarter Klang, oft mit Sensibilität verbunden.
|Milo
|weich, modern, verspielt
|Klingt freundlich und sensibel.
|Lenny
|jugendlich, weich
|Fröhlich, zugänglich, harmoniert mit Fische-Wesen.
|Samuel
|biblisch, vertraut
|Ruhig, nachdenklich, wirkt empathisch.
|Linus
|heller, klarer Klang
|Intelligent, aber nicht hart – passend zu Fische.
|Nils
|nordischer, weicher Name
|Meer-Assoziation durch nordische Herkunft.
|Joris
|moderner, weicher Klang
|Klingt kreativ und fantasievoll.
|Malte
|norddeutsch, freundlich
|Erdend, aber mit weichem Klang – guter Gegenpol.
|Ruben
|biblisch, emotional
|Weich, herzlicher Klang, passt zu empathischen Kindern.
|Aaron
|biblisch, vertraut
|Ruhiger, weicher Name, nicht zu dominant.
|Joel
|kurz, melodisch
|Klingt musikalisch und sensibel.
|Matteo
|Variante von Matthäus
|Weich, südlich, emotional – passt zu Fische.
|Silas
|moderner, weicher Name
|Leicht geheimnisvoll, gut für fantasievolle Kinder.
|Adrian
|mit Adria/Meer assoziierbar
|Meer-Bezug – ideal für Wasserzeichen.
|Jonas
|biblisch, vertraut
|Sanft, sehr verbreitet, wirkt bodenständig & sensibel.
|Leander
|“Mann des Volkes” (Interpretation)
|Poetischer Klang, leicht mystisch.
|Marlon
|weich, modern
|Klingt ruhig, nicht hart oder “kantig”.
|Nico
|kurz, freundlich
|Locker, empathisch wirkender Name.
|Eliaso
|kreative Variante von Elias
|Exotischer, noch melodischer – für kreative Eltern.
|Simon
|klassisch, weicher Name
|Ruhig, unaufdringlich – gut für sensible Fische.
Tipps, wie ihr euch als Eltern auf einen Namen einigt
- Listen machen, Favoriten markieren
- Laut vorlesen & in Alltagssituationen testen (“XY, kommst du bitte?”)
- Name mit Nachnamen zusammen aussprechen
- Bedenken der Partnerin / des Partners ernst nehmen
- Notfalls eine Top 3 bis zur Geburt offen lassen
