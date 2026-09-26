Amalia: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Amalia ist die längere Namensverwandte von Amelie – mit einer eigenen Geschichte und eigener Beliebtheit. Der Name reicht bis zu gotischen Namensbestandteilen zurück und wurde später auch durch Literatur und historische Persönlichkeiten bekannt.
Amalia steht zusammen mit vielen anderen A-Namen in unserer Babynamenliste. Für die Wahl zwischen Amalia und Amelie hilft ein Blick auf Klang, Schreibweise und darauf, welche Formen Statistiken getrennt zählen.
Amalia auf einen Blick
Amalia geht auf alte Namen mit Amal- zurück. Amelie gehört zur selben Namensfamilie, ist aber eine eigene Form.
|Herkunft
|Romanisierte Kurzform älterer gotischer Namen mit Amal-
|Bedeutung
|Über gotisch amals „tüchtig, tapfer“
|Aussprache
|A-ma-li-a, meist vier Silben
|Formen
|Amalie; verwandt: Amelie und Amélie
|Namenstag
|8. Juli oder 10. Juli, je nach Namenspatronin
Die Geschichte hinter Amal-
Amalia entstand aus älteren Namen wie Amalgund oder Amalinde.
Die GfdS führt ihren ersten Bestandteil auf das gotische amals zurück. Daher kommt die Deutung „die Tüchtige“ oder „die Tapfere“. Das ist eine sprachhistorische Bedeutung, keine Erwartung, die ein Mädchen erfüllen müsste. Der Bestandteil begegnet auch in der Geschichte des ostgotischen Geschlechts der Amaler.
Amalia in Literatur und Geschichte
Der Vorname war weit vor heutigen Babynamenlisten bekannt.
Eine wichtige Namensträgerin war Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel, die im 18. Jahrhundert die Weimarer Bibliothek ausbaute. In Friedrich Schillers Drama „Die Räuber“ heißt eine Figur Amalia. Solche Bezüge können für manche Familien reizvoll sein, sollten aber nicht darüber entscheiden, ob euch der Name selbst gefällt.
Ein Aufwärtstrend mit eigenem Profil
Amalia wurde in den vergangenen Jahren in Deutschland häufiger vergeben.
Nach Angaben der GfdS gehörte die genaue Form 2024 zu den 40 häufigsten Mädchennamen ihrer Erhebung. Knud Bielefeld schätzt rund 14.100 Erstnamen-Vergaben von 2010 bis 2025. Auch hier gilt: Seine Schätzung ist keine vollständige amtliche Geburtenzählung. Amalie und Amelie bleiben bei dieser konkreten Zahl separate Schreibweisen.
Amalia oder Amelie im Familienalltag?
Amalia bietet mit vier Silben mehr Raum für familiäre Kurzformen.
Malia, Lia oder Mali wären denkbare Kosenamen, aber ihre Verwendung ist keine feste Regel. Beide Namen sind verwandt, klingen und wirken beim Rufen jedoch unterschiedlich. Weil Amalia in manchen Ohren Amelie ähnelt, ist eher mit solchen Verwechslungen als mit einer feststehenden Hänselei zu rechnen.
Quellen und Datenstand
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Amalia – Herkunft und Geschichte.
- Knud Bielefeld: Amalia – Erstnamen-Schätzung 2010–2025, abgerufen im September 2026.
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