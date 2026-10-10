Hugo: Bedeutung, alte Wurzeln und ein Name in vielen Sprachen

Vier Buchstaben, zwei Silben und eine alte Bedeutung: Hugo führt zu „Geist“, „Gedanke“ und „Verstand“. Der Name hat germanische Wurzeln, wird aber auch in Frankreich, Spanien und Portugal verwendet. Je nach Sprache klingt derselbe kleine Name erstaunlich anders.
Wenn Euch kurze Jungennamen mit o am Ende gefallen, könnte auch Bruno interessant sein. Hugo und viele weitere Ideen findet Ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Hugo auf einen Blick
Hugo ist ein alter männlicher Vorname, der in mehreren Sprachen dieselbe Schreibweise hat.
|Herkunft
|Germanisch, alter deutscher Name
|Bedeutung
|„Geist“, „Gedanke“ oder „Verstand“
|Deutsche Aussprache
|HU-go, langes u und Betonung auf der ersten Silbe
|Verwandte Formen
|Hugh, Hugues, Ugo und Hauke
|Besonderheit
|Hugo kommt auch als Familienname vor
|Vergabe in Deutschland
|Rund 7.200 erste Vornamen 2010–2025 nach Knud Bielefeld
Was das alte Wort hinter Hugo bedeutet
Hugo geht auf einen Wortbereich rund um Denken und Geist zurück.
Die alten Formen hugi und hugu stehen für „Geist“, „Gedanke“ oder „Sinn“. Daraus lassen sich die gebräuchlichen Bedeutungsangaben für Hugo erklären. „Der Kluge“ ist eine freiere Deutung; die direkte sprachliche Grundlage ist das alte Wort selbst.
Aus derselben Namensfamilie stammen Hugh im Englischen und Hugues im Französischen. Im Italienischen findet Ihr Ugo ohne h. Auch der friesische Name Hauke ist verwandt. Bei diesen Formen hat sich der Klang verändert, die alte Wurzel blieb erhalten.
Hugo auf Deutsch, Französisch und Spanisch
Das h und der erste Vokal machen den größten Unterschied.
Im Deutschen sprecht Ihr Hugo ungefähr HU-go, mit einem langen u und der Betonung am Anfang. Die französische Aussprache beginnt dagegen mit einem ü-Laut; das h wird dort nicht gesprochen. So wird aus demselben Schriftbild ungefähr ü-GO.
Im Spanischen bleibt das h ebenfalls stumm, der Anfang klingt aber nach u statt ü. Die Betonung liegt dort auf der ersten Silbe. Hugo ist also international gut wiederzuerkennen, hat jedoch keine überall identische Aussprache.
Warum bei Hugo oft ein Schriftsteller in den Sinn kommt
Bei Victor Hugo ist Hugo der Nachname.
Der französische Autor lebte von 1802 bis 1885. Zu seinen bekanntesten Büchern gehören „Der Glöckner von Notre-Dame“, erschienen 1831, und „Les Misérables“ aus dem Jahr 1862. Sein eigener Vorname war Victor. Wenn Ihr bei der Namenssuche auf ihn stoßt, begegnet Euch Hugo deshalb als Familienname.
Die Maisons Victor Hugo in Paris und auf Guernsey bewahren Erinnerungen an sein Leben und Schreiben. Der literarische Bezug ist eine bekannte Verbindung zum Namen Hugo, auch wenn der Autor selbst kein Vorname-Hugo war.
Hugo als heutiger Babyname
In Deutschland wird Hugo regelmäßig vergeben, aber deutlich seltener als die Spitzenreiter.
Knud Bielefeld nennt für 2010 bis 2025 rund 7.200 Kinder mit Hugo als erstem Vornamen. Das ist eine Schätzung aus seiner Namenssammlung für diese Geburtsjahrgänge. Andere Formen wie Ugo werden dabei nicht einfach hinzugerechnet.
Wer Hugo wählt, verbindet eine kurze Schreibweise mit einer langen Namensgeschichte. Für die deutsche Aussprache braucht es keine englische oder französische Lesart: Das vertraute HU-go gehört ebenso zu diesem international verwendeten Namen.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: deutscher Ursprung und internationale Aussprachen
- Behind the Name: hugi/hugu und verwandte Namen
- Maisons Victor Hugo: Lebensdaten und Veröffentlichungen
- Knud Bielefeld: Hugo als erster Vorname 2010–2025
Quellen geprüft am 10. Oktober 2026.
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