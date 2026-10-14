Josephine: Bedeutung, Herkunft und die Form mit ph

Josephine verbindet eine hebräische Namenswurzel mit einer französischen Form. Der Mädchenname ist auch im Deutschen und Englischen vertraut. Seine Bedeutung wird meist mit „Gott möge hinzufügen“ wiedergegeben. Zu Josephine gehören kurze Formen wie Jo und Josie.
Josephine auf einen Blick
Josephine ist die Schreibweise mit ph. Sie gehört zur gleichen Namensfamilie wie Josefine.
|Bedeutung
|„Gott möge hinzufügen“
|Herkunft
|Über das französische Joséphine aus Josef; hebräische Wurzel
|Geschlecht
|Mädchenname
|Deutsche Aussprache
|Jo-se-FI-ne; vier Silben
|Verwandte Formen
|Josefine, Joséphine, Josephina, Josefien
|Kurzformen
|Zum Beispiel Jo und Josie
Was bedeutet Josephine?
Der Name führt zum biblischen Josef zurück. In seiner Bedeutung steckt eine Bitte um Zuwachs.
Die hebräische Namensform Yosef liegt auch den Schreibweisen Josef und Joseph zugrunde. Die Gesellschaft für deutsche Sprache deutet sie als Bitte, Gott möge noch einen Sohn dazugeben. Die heute geläufige Kurzfassung lässt diesen biblischen Zusammenhang weg.
Josephine ist eine weibliche Weiterentwicklung dieses Namens. Die französische Form heißt Joséphine. Von dort gelangte die Schreibweise ohne Akzent unter anderem ins Deutsche, Englische und Niederländische.
Josephine und Josefine: Was ist der Unterschied?
Der Unterschied liegt in der Schreibweise. Das ph wird im Deutschen wie ein f gesprochen.
Josefine mit f hat dieselbe Namenswurzel. Josephine mit ph ist keine Zusammensetzung aus zwei Namen. Auch der Akzent in Joséphine verändert die Herkunft nicht. Er gehört zur französischen Schreibweise.
Wie wird Josephine ausgesprochen?
Im Deutschen hört ihr meist vier Silben: Jo-se-FI-ne. Die Betonung liegt auf „fi“.
Im Englischen klingt der Name deutlich anders. Das J beginnt dort wie in „Dschungel“, und das letzte e wird nicht gesprochen. Die englische Aussprache hat dadurch drei Silben. Die Schreibweise allein verrät also noch nicht, welche Aussprache eine Namensträgerin verwendet.
Wie häufig wird Josephine vergeben?
Josephine wird in Deutschland weiterhin regelmäßig als erster Vorname gewählt.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nennt die Auswertung von Knud Bielefeld rund 11.700 Vergaben. Gezählt wird die Schreibweise Josephine. Josefine und Josephin sind darin nicht enthalten.
Diese Zahl ist eine Schätzung und keine vollständige amtliche Erfassung. Auch eine Rangliste kann anders aussehen, wenn ähnliche Schreibweisen zusammengezählt werden. Für den Vergleich der Formen ist deshalb wichtig, welche Schreibweisen eine Statistik erfasst.
Welche Kurzformen gehören zu Josephine?
Jo und Josie sind bekannte englische Kurzformen. Im Niederländischen finden sich außerdem Fien und Fiene.
Die verschiedenen Formen zeigen, wie unterschiedlich derselbe Name in mehreren Sprachen weiterlebt. Josephina ist eine längere Variante. Josefien und Jozefien gehören zum niederländischen Namensgebrauch. Es handelt sich jeweils um eigene Schreibweisen innerhalb derselben Namensfamilie.
Josephine in Geschichte und Kultur
Zu den bekannten Namensträgerinnen gehören Joséphine de Beauharnais und Joséphine Baker.
Joséphine de Beauharnais war Napoleons erste Ehefrau. Die Künstlerin Joséphine Baker machte den Namen auf Bühnen und im Film bekannt. Sie engagierte sich außerdem in der französischen Résistance und gegen Rassismus. Frankreich ehrte sie am 30. November 2021 im Pariser Panthéon.
Der Vorname begleitet damit sehr unterschiedliche Lebensgeschichten. Die französische Schreibweise mit Akzent begegnet euch besonders häufig in historischen und kulturellen Zusammenhängen.
Quellen und Datenstand
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Josefines und Josephines Namenswurzel
- Behind the Name: Josephine – Sprachformen, Aussprache und Kurzformen
- Beliebte Vornamen: Josephine – Vergaben 2010 bis 2025
- Centre des monuments nationaux: Joséphine Baker
Quellen geprüft am 14. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf erste Vornamen und sind Schätzungen.
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