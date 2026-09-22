1. Trimester: Entwicklung, Beschwerden & SSW 1–13

Im 1. Trimester beginnt im Körper eine Entwicklung, die von außen oft noch niemand sieht: Aus wenigen Zellen entsteht ein winziger Mensch, während Hormone, Kreislauf und Gefühle manchmal schon kräftig durcheinanderwirbeln. Hier bekommt ihr einen verständlichen Überblick über die 1. bis 13. Schwangerschaftswoche – und könnt direkt in jede einzelne SSW springen.
Vielleicht haltet ihr gerade einen positiven Test in der Hand. Vielleicht fühlt sich die Schwangerschaft längst sehr real an, obwohl noch kein Bauch zu sehen ist. Beides passt zum ersten Trimester. Diese frühe Phase ist medizinisch besonders wichtig, emotional aber oft eine Mischung aus Vorfreude, Müdigkeit und vielen neuen Fragen. In unserem Schwangerschaftsbereich findet ihr vertiefende Ratgeber; der Schwangerschaftskalender begleitet euch zusätzlich Woche für Woche.
Das 1. Trimester auf einen Blick
- Bei unserer Einteilung umfasst es die 1. bis 13. SSW.
- Befruchtung und Einnistung finden rechnerisch erst nach Beginn der Schwangerschaft statt.
- Die grundlegenden Organanlagen entstehen, die Plazenta übernimmt immer mehr Versorgung.
- Müdigkeit, Übelkeit und empfindliche Brüste sind häufig – aber kein Pflichtprogramm.
- Jetzt starten meist Vorsorge, Mutterpass und die ersten wichtigen Entscheidungen.
Wann beginnt und endet das 1. Trimester?
Das erste Trimester reicht in unserer Schwangerschaftsserie von der 1. bis zum Ende der 13. SSW. Die ersten beiden Wochen werden mitgezählt, obwohl die Befruchtung zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht stattgefunden hat.
Ärztinnen und Ärzte berechnen eine Schwangerschaft ab dem ersten Tag der letzten Periode. Das ist praktischer, weil sich der genaue Tag von Eisprung und Befruchtung oft nicht sicher bestimmen lässt. Darum ist eine Schwangerschaft rechnerisch etwa zwei Wochen älter als der Embryo. Wenn ihr euren voraussichtlichen Termin, eure aktuelle Woche und das Trimester bestimmen möchtet, hilft euch unser Geburtstermin- und SSW-Rechner.
Gut zu wissen: Bei den Grenzen der Trimester begegnen euch unterschiedliche Zählweisen. Manche Quellen lassen das zweite Trimester bereits nach der 12. SSW beginnen. Für unsere Navigation verwenden wir durchgängig die Einteilung 1.–13., 14.–27. und 28.–40. SSW. Die Entwicklung eures Babys kennt natürlich keine harte Kalendergrenze.
Was im 1. Trimester bei eurem Baby passiert
Aus einer befruchteten Eizelle wird in wenigen Wochen ein Fötus, bei dem die wichtigsten Körperstrukturen bereits angelegt sind. Keine spätere Phase verändert die Grundgestalt so rasant.
Nach der Befruchtung teilt sich die Eizelle immer weiter und wandert zur Gebärmutter. Dort nistet sie sich in die Schleimhaut ein. Fruchtblase, Nabelschnur und Plazenta entwickeln sich; über die Plazenta werden Sauerstoff und Nährstoffe ausgetauscht. Der mütterliche und der kindliche Blutkreislauf vermischen sich dabei nicht einfach, sondern bleiben getrennte Systeme mit einer gemeinsamen Versorgungsstelle.
In der Embryonalzeit entstehen unter anderem die Anlagen von Gehirn, Rückenmark, Herz, Armen, Beinen und inneren Organen. Ab der 11. SSW wird das ungeborene Kind medizinisch Fötus genannt. Es bewegt sich bereits, auch wenn ihr diese kleinen Bewegungen noch nicht spüren könnt. Gegen Ende des Trimesters sind Gesichtszüge, Finger und Zehen deutlich weiter ausgebildet – euer kleines Pünktchen hat in erstaunlich kurzer Zeit einen gewaltigen Entwicklungssprung geschafft.
Diese Übersicht bleibt absichtlich grob. Wie sich Herz, Gehirn, Gesicht und Gliedmaßen in einer bestimmten Woche entwickeln, erfahrt ihr ausführlich in den verlinkten SSW-Beiträgen weiter unten.
Euer Körper arbeitet längst auf Hochtouren
Dass der Bauch noch klein ist, sagt nichts über die Arbeit aus, die euer Körper gerade leistet. Hormone, Blutkreislauf und Stoffwechsel stellen sich in kurzer Zeit auf die Schwangerschaft ein.
Viele Schwangere sind plötzlich ungewöhnlich müde. Die Brüste können spannen, Gerüche intensiver wirken und die Blase meldet sich häufiger. Übelkeit kann morgens, abends oder über den ganzen Tag auftreten. Andere fühlen sich fast wie immer und fragen sich ausgerechnet deshalb, ob alles in Ordnung ist. Auch das kann völlig normal sein: Die Stärke von Beschwerden ist kein verlässlicher Maßstab dafür, wie gut sich eine Schwangerschaft entwickelt.
|Häufige Veränderung
|Was oft dahintersteckt
|Müdigkeit
|Hormonumstellung und zusätzliche Kreislaufarbeit
|Übelkeit oder Geruchsempfindlichkeit
|veränderte Hormonlage und empfindlichere Reizverarbeitung
|Brustspannen
|Vorbereitung des Brustgewebes auf die spätere Milchbildung
|Häufiger Harndrang
|stärkere Durchblutung und die wachsende Gebärmutter
Versucht nicht, jede Veränderung mit anderen Schwangerschaften zu vergleichen. Kleine Mahlzeiten, regelmäßiges Trinken, Pausen und frische Luft können guttun. Wenn ihr kaum Flüssigkeit behalten könnt, deutlich abnehmt oder euch kreislaufmäßig sehr schlecht fühlt, braucht ihr ärztliche Unterstützung – starke Schwangerschaftsübelkeit ist mehr als ein lästiges Alltagsproblem.
Erste Vorsorge: Was jetzt geklärt wird
Mit der bestätigten Schwangerschaft beginnt die regelmäßige Vorsorge. Dabei geht es nicht nur um Ultraschallbilder, sondern auch um eure Gesundheit, Blutwerte, Vorgeschichte und offene Fragen.
Zu Beginn werden unter anderem Blutgruppe und Rhesusfaktor bestimmt, Blut und Urin untersucht und der voraussichtliche Geburtstermin berechnet. Befunde und Vorsorgetermine werden im Mutterpass dokumentiert. Im regulären Vorsorgeprogramm sind drei Basis-Ultraschalluntersuchungen vorgesehen. Was dabei jeweils untersucht wird, erklären wir in unserem Ratgeber zum Ultraschall in der Schwangerschaft.
Vielleicht begegnen euch nun auch Begriffe wie Ersttrimester-Screening oder NIPT. Solche Untersuchungen können Wahrscheinlichkeiten oder bestimmte genetische Veränderungen erfassen, beantworten aber nicht automatisch alle Fragen über die Gesundheit eines Kindes. Lasst euch vor einer Entscheidung in Ruhe erklären, was ein Test erkennen kann, was er nicht erkennt und welche nächsten Schritte ein auffälliges Ergebnis nach sich ziehen könnte.
Essen, Medikamente und Alltag: Die wichtigsten Leitplanken
Ihr müsst euren Alltag nicht in ein perfektes Schwangerschaftsprojekt verwandeln. Einige klare Regeln sind jetzt aber wirklich wichtig.
- Folsäure: Sie ist besonders rund um die Empfängnis und im ersten Schwangerschaftsdrittel wichtig. Dosierung und weitere Supplemente besprecht ihr am besten mit der Praxis.
- Alkohol und Nikotin: In der Schwangerschaft gilt: lieber vollständig darauf verzichten.
- Lebensmittelhygiene: Rohes Fleisch, rohe tierische Produkte und Rohmilch können Infektionsrisiken bergen. Unser Beitrag über Toxoplasmose in der Schwangerschaft erklärt einen wichtigen Hintergrund dazu.
- Medikamente: Nichts eigenmächtig absetzen oder neu einnehmen. Auch frei verkäufliche und pflanzliche Mittel gehören vorher geprüft.
- Bewegung: Bei einer unkomplizierten Schwangerschaft ist angepasste Aktivität meist willkommen. Unser Ratgeber zeigt, was bei Sport in der Schwangerschaft zu beachten ist.
Bei Getränken, Kräutern und vermeintlich besonders gesunden Produkten lohnt ein genauer Blick. Unser Überblick zu Tee in der Schwangerschaft hilft euch beim Einordnen. Und falls ihr euch fragt, ob Nähe dem Baby schadet: Bei einer unauffälligen Schwangerschaft ist Sex in der Schwangerschaft normalerweise erlaubt. Individuelle Einschränkungen bespricht die ärztliche Betreuung mit euch.
Wann ihr Beschwerden abklären lassen solltet
Viele Beschwerden sind harmlos. Starke, neue oder beunruhigende Symptome solltet ihr trotzdem nicht allein zu Hause beurteilen.
Bitte zeitnah medizinisch abklären
- stärkere Blutungen oder Blutungen zusammen mit Schmerzen,
- starke, einseitige oder zunehmende Unterbauchschmerzen,
- Ohnmacht, ausgeprägter Schwindel oder Kreislaufzusammenbruch,
- Fieber oder deutliches Krankheitsgefühl,
- anhaltendes Erbrechen, kaum Flüssigkeitsaufnahme oder Zeichen der Austrocknung.
Wendet euch an eure gynäkologische Praxis, den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117 oder – bei einer akuten Notfallsituation – an 112.
Alle Schwangerschaftswochen im 1. Trimester
Von der rechnerischen 1. SSW bis zum Abschluss der frühen Organentwicklung: Wählt eure aktuelle Woche und lest dort die Details, die genau jetzt zählen.
1. bis 13. Schwangerschaftswoche
Was euch im 2. Trimester erwartet
Mit der 14. SSW beginnt in unserer Serie das zweite Trimester. Für viele wird der Alltag dann etwas leichter, während Bauch und Babybewegungen die Schwangerschaft sichtbarer und fühlbarer machen.
Das ist kein Versprechen, dass Übelkeit und Sorgen pünktlich verschwinden. Jede Schwangerschaft hat ihr eigenes Tempo. In unserem Beitrag zum 2. Trimester lest ihr, wie euer Baby wächst, wann erste Bewegungen möglich sind und welche Vorsorgethemen nun wichtig werden.
Das erste Trimester verlangt euch oft viel ab, lange bevor andere etwas sehen. Ihr müsst diese Wochen nicht perfekt meistern: Gute Begleitung, verlässliche Informationen und ein freundlicher Umgang mit dem eigenen Tempo sind schon eine starke Grundlage.
Medizinische Quellen und weiterführende Informationen
- BIÖG: Trimenon / Trimester
- BIÖG: 1. bis 4. Schwangerschaftswoche
- BIÖG: 9. bis 12. Schwangerschaftswoche
- Gemeinsamer Bundesausschuss: Mutterschafts-Richtlinie
- Netzwerk Gesund ins Leben: Folsäure in der Schwangerschaft
Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine persönliche Untersuchung oder Beratung.
Häufige Fragen zum 1. Trimester
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