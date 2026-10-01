David: Bedeutung, Herkunft und die Geschichte des Vornamens

Ein Junge mit einer Steinschleuder tritt gegen einen riesigen Gegner an — die Geschichte von David und Goliath kennen viele schon aus der Kindheit. David steckt aber auch hinter einer berühmten Marmorskulptur. Und wahrscheinlich heißt jemand in eurem Freundeskreis so.
Der Name kommt aus dem Hebräischen und wird oft als „der Geliebte“ oder „Liebling“ erklärt. Seine genaue ursprüngliche Bedeutung ist allerdings nicht sicher geklärt. Weitere biblische und internationale Namen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
David auf einen Blick
Ein hebräischer Jungenname, der in vielen Ländern vertraut ist.
|Herkunft
|Hebräisch; biblischer Vorname
|Mögliche Bedeutung
|„Geliebter“, „Liebling“ oder „Liebender“; auch „Vatersbruder“ wird erwogen
|Aussprache
|Deutsch etwa DAA-wit, mit zwei Silben
|Verwandte Formen
|Davide, Dawid, Davut, Daoud, Dafydd; Kurzformen Dave und Davy
|Namenstage
|Unter anderem 1. März, 26. Juni, 11. und 29. Dezember
Vom Hirtenjungen zum König
In der Bibel ist David der junge Mann, der Goliath mit einer Steinschleuder besiegt.
Später wird er König von Israel. Die Erzählungen zeigen ihn aber auch von seiner dunklen Seite: David begehrt Bathseba, die Frau des Soldaten Uria. Er lässt ihren Mann an einer besonders gefährlichen Stelle im Kampf einsetzen, damit dieser stirbt. Neben Mut und Erfolg gehören also auch Schuld und Reue zu dieser biblischen Figur.
Der Vorname selbst wird meist mit „Geliebter“ verbunden. Daneben erwägt die Namensforschung unter anderem „Vatersbruder“, also den Bruder des Vaters. Warum der alte Name ursprünglich vergeben wurde, lässt sich nicht eindeutig beantworten.
Michelangelos David hatte einen schwierigen Start
Der Marmorblock war schon bearbeitet worden, als Michelangelo ihn bekam.
Agostino di Duccio hatte 1464 damit begonnen, daraus eine große Figur für den Florentiner Dom zu schaffen. Ein späterer Versuch von Antonio Rossellino brachte das Werk ebenfalls nicht zum Abschluss. 1501 übernahm Michelangelo den Block.
Bis 1504 arbeitete er an seinem David. Die Statue wurde vor dem Palazzo Vecchio aufgestellt; erst 1873 zog das Original zum Schutz in die Accademia um. Heute steht es dort in Florenz — eine der bekanntesten Figuren der Kunstgeschichte.
David klingt nicht überall gleich
Deutsch DAA-wit, englisch etwa DEI-wid: Schon bei derselben Schreibweise hört ihr einen Unterschied.
In Italien heißt der Name Davide, in Polen Dawid und in der Türkei Davut. Im Arabischen gibt es Daoud, in Wales Dafydd. Dave und Davy sind kurze englische Formen.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 schätzt Knud Bielefeld rund 43.300 Vergaben von David als erstem Vornamen in Deutschland. Zweite und dritte Vornamen sind darin nicht enthalten. Die Angabe stammt aus seiner Namenssammlung, nicht aus einer vollständigen amtlichen Zählung.
Warum David mehrere Namenstage hat
Die Termine erinnern an verschiedene Menschen mit diesem Namen.
Der 29. Dezember gehört im katholischen Kalender zum biblischen König. Am 1. März wird David von Menevia gefeiert, der Patron von Wales. Der 26. Juni erinnert an einen Einsiedler bei Thessaloniki und der 11. Dezember an David von Himmerod. Dieser Mönch half dabei, die Abtei Himmerod in der Eifel zu gründen.
Quellen und Datenstand
- Gesellschaft für deutsche Sprache: David, mögliche Bedeutungen und internationale Formen
- Knud Bielefeld: Herkunftserklärungen, Kurzformen und Schreibvarianten
- Knud Bielefeld: erste Vornamen in Deutschland, Geburtsjahrgänge 2010–2025; abgerufen am 30. September 2026
- Wiktionary: deutsche und englische Aussprache; ergänzender Wörterbuchvergleich
- Italienisches Kulturministerium: Michelangelos David und die Geschichte des Marmorblocks
- Katholischer Heiligenkalender: David, biblische Erzählung und Namenstage
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