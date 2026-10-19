Miriam: Bedeutung, biblische Herkunft und die Verbindung zu Mirjam

Miriam ist ein biblischer Mädchenname und eine Schreibform von Mirjam. Seine ursprüngliche Bedeutung ist nicht sicher geklärt. Zu den Deutungen gehören „die Geliebte“ und „die Widerspenstige“. Gut belegt ist dagegen seine Verbindung zur großen Namensfamilie um Maria.
Wenn euch Miriam gefällt, lohnt sich auch ein Blick auf Marie. Die Namen sehen unterschiedlich aus, teilen aber eine alte Namenswurzel. Weitere Anregungen findet ihr in unserem Vornamenverzeichnis von A bis Z.
Miriam auf einen Blick
Die biblische Überlieferung ist eindeutig, die sprachliche Herleitung bleibt offen.
|Geschlecht
|Weiblich
|Herkunft
|Hebräisch-biblisch; möglicherweise ältere ägyptische Wurzeln
|Bedeutung
|Unsicher; unter anderem als „die Geliebte“ oder „die Widerspenstige“ gedeutet
|Worttrennung
|Mi-ri-am; im Deutschen oft zusammengezogen wie „Mirjam“ gesprochen
|Verwandte Formen
|Mirjam, Myriam, Miryam, Maria
|Kurzform
|Miri
|Namenstag
|26. August in Österreich
Was bedeutet der Name Miriam?
Eine einzige gesicherte Übersetzung lässt sich nicht angeben.
Eine mögliche Erklärung führt zu ägyptischen Wörtern für „geliebt“ oder „Liebe“. Auch eine Verbindung mit dem Gottesnamen Amun wird diskutiert. Daneben gibt es eine hebräische Deutung im Sinne von „widerspenstig“. Welche Herleitung zutrifft, ist offen.
Miriam und Mirjam in der Bibel
Im Alten Testament begegnet Mirjam als Prophetin und als Schwester Aarons und Moses.
Besonders bekannt ist die Szene nach dem Durchzug durch das Meer: Mirjam nimmt eine Handpauke, die Frauen folgen ihr mit Musik und Tanz. Ihre Geschichte gehört zur jüdischen und christlichen Überlieferung. Miriam und Mirjam bezeichnen dabei denselben biblischen Namen in unterschiedlichen Schreibweisen.
Über die griechische und lateinische Überlieferung gehört auch Maria zu dieser Familie. Marie ist wiederum eine Form von Maria. So verbindet Miriam eine lange Tradition mit einem Schriftbild, das sich von den Maria-Formen deutlich unterscheidet.
Wie spricht man Miriam aus?
Im Deutschen liegt die Betonung gewöhnlich am Anfang.
Der Duden trennt den geschriebenen Namen Mi-ri-am. Beim Sprechen wird die Folge -riam im Deutschen häufig zusammengezogen, sodass Miriam ungefähr wie „MIR-jam“ klingt. In anderen Sprachen können die Silben deutlicher getrennt oder anders betont werden.
Mirjam und Myriam sind verwandte Schreibweisen. Miri ist als Kurzform belegt. Welche Anrede im Familienalltag entsteht, kann sich natürlich auch erst mit der Zeit entwickeln.
Wie verbreitet ist Miriam?
Miriam ist in Deutschland ein vertrauter Vorname.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 schätzt Knud Bielefeld rund 10.300 Vergaben als ersten Vornamen. Die Angabe bezieht sich auf seine Namenssammlung und den gesamten Zeitraum. Sie ist keine vollständige amtliche Zählung und keine Zahl für ein einzelnes Jahr.
Quellen und Datenstand
Biblischer Hintergrund: 2. Mose 15,20–21. Namensgeschichte und unsichere Etymologie: Ursula Rapp im WiBiLex der Deutschen Bibelgesellschaft. Bedeutungsansätze: Nordic Names und Gesellschaft für deutsche Sprache. Aussprache, Namensformen und österreichischer Namenstag: Behind the Name. Worttrennung: Duden. Vergaben 2010–2025: Knud Bielefelds Babynamenverzeichnis. Recherche: 19. Oktober 2026.
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