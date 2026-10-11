Simon: Bedeutung, hebräische Wurzeln und die verschiedenen Aussprachen

Simon gehört zu den biblischen Jungennamen. Über die griechische Form führt seine Herkunft zum hebräischen Schim’on und zum Wort für „hören“. Daneben wird auch ein eigenständiger griechischer Ursprung beschrieben, der eine andere Bedeutung hat.
Simon ist in vielen Ländern gebräuchlich, klingt aber nicht überall gleich. Im Deutschen hört Ihr meist ein langes i, im Englischen einen ei-Laut. Weitere Namen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Simon auf einen Blick
Für den biblischen Namen steht die Verbindung zum Hören im Mittelpunkt. Ähnlich geschriebene Namen müssen trotzdem nicht dieselbe Geschichte haben.
|Herkunft
|Biblische griechische Form eines hebräischen Namens; daneben griechische Herleitung
|Bedeutung
|Hebräisch: „hören“, „zuhören“; andere griechische Herleitung: „plattnasig“
|Verwendung
|Jungenname
|Deutsche Aussprache
|SII-mon, Betonung auf der ersten Silbe
|Verwandte Formen
|Shimon, Szymon, Simón, Simone
|Deutschland
|Etwa 26.700 erste Vornamen in den Geburtsjahrgängen 2010–2025
Was bedeutet der Name Simon?
Die biblische Namenslinie führt zum hebräischen Verb für Hören.
Behind the Name erklärt Simon als griechische Form des hebräischen Schim’on. Übersetzungen wie „der Hörende“ knüpfen an diese Wurzel an. Die häufige Erklärung „von Gott erhört“ ist eine weitergehende religiöse Deutung; das Wort für „Gott“ steht nicht als eigener Bestandteil in Simon.
Knud Bielefeld beschreibt daneben einen griechischen Namensursprung mit der Bedeutung „plattnasig“. Diese Erklärung gehört zu einer anderen sprachlichen Linie. Beide Herleitungen lassen sich deshalb nicht zu einer einzigen Bedeutung zusammenziehen.
Simon in verschiedenen Sprachen
Die vertraute Schreibweise kann ganz unterschiedliche Aussprachen haben.
Im Deutschen liegt die Betonung gewöhnlich auf der ersten Silbe. Der Anfang klingt ungefähr wie „Sii“. Im Englischen lautet die Aussprache eher „Sai-men“. Beim spanischen Simón zeigt der Akzent dagegen die Betonung am Ende an.
Verwandte Formen sind das hebräische Shimon und das polnische Szymon. Simone ist im Italienischen eine männliche Form; im Deutschen ist Simone als Mädchenname bekannt. Die Endung allein verrät somit nicht in jeder Sprache das Geschlecht.
Wie häufig ist Simon?
Simon wird in Deutschland regelmäßig als erster Vorname vergeben.
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nennt Bielefeld ungefähr 26.700 Vergaben. Seine Auswertung zählt hier die Schreibweise Simon als ersten Vornamen. Andere Formen und weitere Vornamen eines Kindes sind damit nicht automatisch eingeschlossen.
Die biblische Überlieferung und die internationale Verwendung gehören beide zur Geschichte des Namens. Eine bekannte biblische Person ist der Apostel Simon, der auch Petrus genannt wird.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: biblischer Name Simon
- Knud Bielefeld: unterschiedliche Herleitungen von Simon
- Behind the Name: Simón und verwandte Formen
- Knud Bielefeld: Vergaben 2010–2025
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026. Statistiken beziehen sich auf den jeweils genannten Zeitraum.
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