Sophia: Bedeutung „Weisheit“, Herkunft und die Schreibweise Sofia

Sophia bedeutet „Weisheit“ und stammt aus dem Griechischen. Der Mädchenname hat eine lange Geschichte und gehört zugleich zu den besonders häufig gewählten Babynamen in Deutschland. Auch die Schreibweise Sofia geht auf denselben Ursprung zurück.
Der Name klingt vertraut, trägt aber ein großes Wort in sich: Sophia ist nicht nur ein Vorname, sondern auch das griechische Wort für Weisheit. Weitere Namen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Sophia auf einen Blick
Sophia und Sofia sind Schreibvarianten derselben Namensfamilie. Die verwandte Form Sophie hat die gleiche Bedeutung.
|Herkunft
|Griechisch
|Bedeutung
|„Weisheit“
|Verwendung
|Mädchenname
|Schreibvarianten
|Sophia und Sofia
|Verwandte Form
|Sophie
|Beliebtheit
|Sophia/Sofia gemeinsam Platz 1 der Mädchen-Erstnamen, GfdS-Auswertung 2025
Woher kommt der Name Sophia?
Sophia hat seine Wurzel in einem griechischen Begriff.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache erklärt den Namen mit dem Wort sophia für „Weisheit“. Derselbe Wortbestandteil begegnet Euch in „Philosophie“, das als Liebe zur Weisheit erklärt wird. Die Namensbedeutung hat also einen direkten sprachlichen Bezug.
In Deutschland werden Sophia und Sophie bereits seit dem Mittelalter vergeben. Die Verehrung von Heiligen spielte bei ihrer Verbreitung eine Rolle. Später gehörte der Name auch in Herrscherhäusern und schließlich in vielen anderen Familien zum Namensschatz.
Sophia oder Sofia?
Das ph und das f führen zur gleichen Bedeutung.
Sophia bewahrt das ph in der schriftlichen Form; Sofia schreibt den entsprechenden Laut mit f. Beide Varianten werden auch in Deutschland verwendet. Wer den Namen auswählt, entscheidet sich damit für ein bestimmtes Schriftbild innerhalb derselben Namensfamilie.
Sophie ist ebenfalls verwandt, endet aber anders. Weitere sprachliche Formen sind beispielsweise das polnische Zofia und das spanische Sofía. Bei Sofía gehört der Akzent zur spanischen Schreibweise.
Wie beliebt ist Sophia?
In der deutschen Erstnamenliste für 2025 steht die Namensgruppe Sophia/Sofia ganz oben.
Die GfdS fasst lautgleiche Schreibvarianten zusammen. Sophia/Sofia erreicht in ihrer Auswertung 1,33 Prozent der vergebenen Mädchen-Erstnamen. Die Zahl bezieht sich also auf beide Schreibweisen gemeinsam, nicht allein auf Sophia.
Sophie wird als andere Namensform betrachtet und gehört nicht zu diesem Sophia/Sofia-Wert. Auch Erstnamen und weitere Vornamen eines Kindes werden in den Listen unterschieden. Für den Vergleich ist deshalb entscheidend, welche Form und welche Namensposition eine Statistik erfasst.
Quellen und Datenstand
- GfdS: Herkunft von Sophie und Sophia
- GfdS: Erstnamen-Auswertung 2025
- Behind the Name: Namensbestandteil Sophia und sprachliche Formen
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026. Statistiken beziehen sich auf den jeweils genannten Zeitraum.
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