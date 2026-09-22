3. Trimester: Entwicklung, Geburt & SSW 28–40

Im 3. Trimester wird aus dem ungeborenen Schatz Schritt für Schritt ein geburtsbereites Baby. Zwischen der 28. und 40. SSW reifen vor allem Lunge, Gehirn und Nervensystem weiter, während euer Körper immer deutlicher zeigt, was er seit Monaten leistet. Jetzt darf die Vorbereitung konkret werden – ohne dass Kinderzimmer und Kliniktasche perfekt sein müssen.
Die letzten Wochen können gleichzeitig sehr lang und erstaunlich kurz wirken. Der Bauch wird schwerer, Bewegungen verändern sich und der Geburtstermin rückt näher. In unserem Schwangerschafts-Hub findet ihr vertiefende Ratgeber; über den Schwangerschaftskalender gelangt ihr direkt zu eurer aktuellen SSW.
Das 3. Trimester auf einen Blick
- Bei unserer Einteilung umfasst es die 28. bis 40. SSW.
- Euer Baby legt deutlich an Gewicht zu; Gehirn, Lunge und Immunsystem reifen weiter.
- Die Bewegungen können sich anders anfühlen, sollten aber nicht einfach deutlich weniger werden.
- Vorsorge, Geburtsvorbereitung und die Impfung gegen Keuchhusten werden jetzt besonders wichtig.
- Kliniktasche, Wochenbett und eine kleine Baby-Grundausstattung dürfen entspannt vorbereitet werden.
Wann beginnt das 3. Trimester?
In unserer Schwangerschaftsserie beginnt das dritte Trimester mit der 28. SSW und reicht bis zum errechneten Termin um die 40. SSW. Wann das Baby tatsächlich geboren wird, lässt sich daraus nicht auf den Tag vorhersagen.
Andere medizinische Übersichten setzen die Grenze bereits mit der 27. SSW. Damit Hub, Wochenkalender und Beiträge verständlich zusammenpassen, verwenden wir durchgängig die Einteilung 1.–13., 14.–27. und 28.–40. SSW. Wenn ihr gerade nicht sicher seid, wo ihr steht, berechnet unser Geburtstermin- und SSW-Rechner Woche, Tage und Trimester.
Was euer Baby jetzt noch lernt und ausreift
Im dritten Trimester geht es nicht nur darum, größer und schwerer zu werden. Viele Organe und Regelkreise müssen sich auf das Leben außerhalb der Gebärmutter vorbereiten.
Das Gehirn wächst kräftig und bildet immer mehr Verbindungen. Die Lunge produziert zunehmend Substanzen, die später helfen, die Lungenbläschen offen zu halten. Das Baby übt Atembewegungen, Schlucken und Saugen, obwohl Sauerstoff und Nährstoffe bis zur Geburt weiter über die Plazenta kommen. Fettreserven unter der Haut helfen nach der Geburt bei Wärmehaushalt und Energieversorgung.
Viele Babys drehen sich im Verlauf mit dem Kopf nach unten. Manche lassen sich damit länger Zeit oder liegen in Beckenendlage. Eine Lage in einer bestimmten Woche ist noch kein endgültiger Geburtsplan. Ärztin, Arzt oder Hebamme prüfen die Lage im Verlauf und besprechen mit euch, welche Möglichkeiten zu eurer Situation passen.
Bewusst keine Wochen-Kurzfassungen: Größe, Gewicht, Lungenreifung und Lage verändern sich von SSW zu SSW. Diese Details findet ihr weiter unten direkt in den einzelnen Wochenartikeln – dort sind sie genauer aufgehoben als in einer langen Wiederholungstabelle.
Kindsbewegungen: Anders heißt nicht automatisch weniger
Mit zunehmender Enge können aus großen Drehungen kräftiges Schieben, Rollen und Strecken werden. Deutlich weniger bewegen sollte sich euer Baby deshalb aber nicht.
Jedes Baby entwickelt ein eigenes Muster. Manche sind morgens aktiv, andere melden sich besonders am Abend. Lernt dieses Muster kennen, ohne euch von starren Vergleichszahlen verrückt machen zu lassen. Wenn die Bewegungen deutlich schwächer, seltener oder anders als gewohnt sind, wendet euch noch am selben Tag an die Geburtsklinik oder eure Betreuung. Wartet nicht bis zum nächsten Vorsorgetermin.
Ein Heim-Doppler kann eine medizinische Kontrolle nicht ersetzen. Geräusche lassen sich leicht verwechseln und ein vermeintlicher Herzton sagt nicht, ob es dem Baby insgesamt gut geht. Unser Ratgeber über Kindsbewegungen in der Schwangerschaft erklärt, worauf es wirklich ankommt.
Mehr Bauch, weniger Platz: Was sich bei euch verändert
Im dritten Trimester wird vieles anstrengender, weil Gebärmutter, Baby und Plazenta mehr Raum und Energie beanspruchen. Häufige Beschwerden sind real – sie müssen aber nicht tapfer weggelächelt werden.
Kurzatmigkeit bei Belastung, Sodbrennen, Rückenschmerzen, häufigerer Harndrang und unruhiger Schlaf sind typische Begleiter. Später kann sich das Atmen wieder leichter anfühlen, wenn das Baby tiefer ins Becken rutscht – dafür steigt dann oft der Druck nach unten. Kleine Mahlzeiten, Positionswechsel, angepasste Bewegung und viele kurze Pausen sind häufig hilfreicher als ein großer Kraftakt am Ende des Tages.
Für Rücken und Becken findet ihr praktische Möglichkeiten in unserem Beitrag über Rückenschmerzen in der Schwangerschaft. Beim Schlafen können Kissen Bauch, Rücken und Knie entlasten. Unser Ratgeber zum Schlaf in der Schwangerschaft ordnet auch die verschiedenen Schlafpositionen ein.
Vorsorge, Ultraschall und Impfungen
Die Vorsorgetermine rücken im letzten Schwangerschaftsdrittel enger zusammen. Kontrolliert werden weiterhin eure Gesundheit, das Wachstum der Gebärmutter, die Herztöne und die Entwicklung des Babys.
Im dritten Trimester findet die dritte reguläre Basis-Ultraschalluntersuchung statt. Dabei werden unter anderem Wachstum, Lage und Plazenta beurteilt. Unser Überblick zum Ultraschall in der Schwangerschaft erklärt die Untersuchungen genauer.
Die STIKO empfiehlt die Impfung gegen Keuchhusten in jeder Schwangerschaft zu Beginn des dritten Trimesters – unabhängig davon, wann die letzte Pertussisimpfung war. Bei einem erhöhten Risiko für eine Frühgeburt wird sie bereits im zweiten Trimester empfohlen. Die Antikörper der Schwangeren können über die Plazenta zum Baby gelangen und in den ersten Lebenswochen schützen. Warum Keuchhusten für die Kleinsten so gefährlich sein kann, lest ihr in unserem Gesundheitsbeitrag über Keuchhusten bei Babys.
Warnzeichen im 3. Trimester
Je näher die Geburt rückt, desto schwieriger kann es sein, gewöhnliche Beschwerden, Vorwehen und echte Warnzeichen auseinanderzuhalten. Bei Unsicherheit darf die Geburtsklinik lieber einmal mehr angerufen werden.
Bitte direkt medizinisch abklären
- deutlich weniger oder auffällig veränderte Kindsbewegungen,
- Blutung oder möglicher Fruchtwasserabgang,
- regelmäßige, schmerzhafte oder stärker werdende Kontraktionen, besonders vor der 37. SSW,
- starke Kopfschmerzen, Sehstörungen oder rechter Oberbauchschmerz,
- plötzliche starke Schwellungen an Gesicht oder Händen,
- akute Atemnot, Brustschmerz, Ohnmacht oder starkes Krankheitsgefühl.
Kontaktiert die Geburtsklinik oder eure ärztliche Betreuung. In einer akuten Notfallsituation ruft ihr 112.
Plötzliche Schwellungen können zusammen mit weiteren Symptomen auf eine Präeklampsie hinweisen. Unser aktueller Ratgeber erklärt Präeklampsie, Warnzeichen und Behandlung ausführlich. Gewöhnliche Wassereinlagerungen sind dagegen oft harmlos; woran ihr Unterschiede erkennen könnt, lest ihr im Beitrag über Wassereinlagerungen in der Schwangerschaft.
Was vor Geburt und Babyzeit wirklich vorbereitet sein sollte
Euer Baby braucht am ersten Tag kein fertig dekoriertes Zimmer. Wichtiger sind ein sicherer Schlafplatz, passende Kleidung, Windeln, ein sicherer Heimweg und Menschen, die euch nach der Geburt unterstützen.
Ein Geburtsvorbereitungskurs kann helfen, Abläufe, Atemtechniken und die erste Zeit mit Baby kennenzulernen. Die Kliniktasche darf einige Wochen vor dem Termin griffbereit stehen. Wenn regelmäßige Wehen beginnen, Fruchtwasser abgeht oder Blutungen auftreten, hilft euch unser Ratgeber dabei, Geburtswehen zu erkennen und richtig zu handeln.
|Jetzt sinnvoll
|Darf warten
|Geburtsort, wichtige Nummern und Anfahrt klären
|perfekte Dekoration im Kinderzimmer
|Grundausstattung und sicheren Heimtransport vorbereiten
|jede mögliche Babyanschaffung auf Vorrat
|Hilfe, Essen und Ruhe fürs Wochenbett organisieren
|Besuchspläne für jeden einzelnen Tag
|wichtige Unterlagen und Kliniktasche bereitlegen
|alles nach fremden Checklisten perfekt erledigen
Im Babybereich findet ihr eine praktische Ergänzung für Dinge, die auf klassischen Listen leicht fehlen: unsere Checkliste zur Baby-Erstausstattung. Plant außerdem nicht nur für das Baby. Das Wochenbett ist eine Zeit der Heilung, Erholung und des Kennenlernens. Hilfe bei Haushalt und Mahlzeiten kann dann wertvoller sein als das zehnte niedliche Outfit.
Alle Schwangerschaftswochen im 3. Trimester
Von der Lungenreifung bis zum errechneten Termin verändert sich noch viel. Wählt eure aktuelle Woche und lest die Entwicklung, Vorsorgethemen und Beschwerden passend zu diesem Zeitpunkt.
28. bis 40. Schwangerschaftswoche
Wenn ihr eine frühere Phase nachlesen möchtet, führen euch unsere Übersichten zurück zum 1. Trimester und zum 2. Trimester.
Das dritte Trimester ist keine einzige lange To-do-Liste. Euer Baby reift, euer Körper trägt immer mehr und ihr dürft Aufgaben abgeben. Gut vorbereitet heißt nicht perfekt vorbereitet – sondern zu wissen, wer euch unterstützt und wohin ihr euch bei Fragen oder Warnzeichen wenden könnt.
Medizinische Quellen und weiterführende Informationen
- BIÖG: Trimenon / Trimester
- BIÖG: 25. bis 28. Schwangerschaftswoche
- BIÖG: 37. bis 40. Schwangerschaftswoche
- Gemeinsamer Bundesausschuss: Mutterschafts-Richtlinie
- Infektionsschutz.de: Keuchhusten und Impfempfehlung
- NHS: Bewegungen des Babys
Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine persönliche Untersuchung oder Beratung.
Häufige Fragen zum 3. Trimester
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