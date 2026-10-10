Jan: Bedeutung, Herkunft und ein Name in vielen Sprachen

Drei Buchstaben reichen Jan für eine Geschichte, die bis zum hebräischen Johannes-Ursprung zurückgeht. Im Deutschen kennt ihr Jan vor allem als Jungennamen. Im Englischen können dieselben Buchstaben auch einen weiblichen Rufnamen bilden – mit einer deutlich anderen Aussprache.
Die männliche Form ist mit Hannes verwandt. Beide stehen mit vielen weiteren Klassikern in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Jan auf einen Blick
Jan gehört im Deutschen zur Johannes-Familie und bedeutet „Gott ist gnädig“.
|Herkunft
|Form von Johannes; hebräische Namenswurzel
|Bedeutung
|„Gott ist gnädig“
|Verwendung
|Im Deutschen männlich; im Englischen auch weibliche Kurzform
|Deutsche Aussprache
|Jan, eine Silbe mit kurzem a
|Verwandte Formen
|Johannes, Johann, Hannes, John und Ian
|Deutschland 2010–2025
|Etwa 30.800 Erstnamenvergaben (Knud Bielefeld)
Jan ist ein vollständiger Vorname
Die kurze Form braucht heute keinen längeren Namen im Hintergrund.
Jan wird in vielen Sprachen als Form von Johannes verwendet. Zu seiner Verbreitung gehören die Niederlande, Polen, Tschechien und mehrere nordische Länder. Ihr müsst euer Kind also nicht Johannes nennen, um Jan als Rufnamen zu verwenden.
Die ursprüngliche Bedeutung verbindet den hebräischen Gottesnamen mit dem Wortbereich um Gnade und Güte. Jan hat diesen alten Bezug behalten, obwohl von der längeren Namensform nur wenige Buchstaben übrig sind.
Warum Jan nicht überall gleich klingt
Ein deutscher Jan und ein englischer weiblicher Jan unterscheiden sich hörbar.
Im Deutschen liegt die ganze Aussprache in einer Silbe. Das J klingt wie in „ja“, das a bleibt kurz. In Schweden und Norwegen wird das a dagegen lang gesprochen.
Als englischer Mädchenrufname entsteht Jan unter anderem aus Janet oder Janice. Er beginnt dort mit einem dsch-Laut und klingt ungefähr wie DSCHÄN. In internationalen Gesprächen kann die Schreibweise deshalb mehrere Vorstellungen auslösen.
Die englische weibliche Verwendung macht aus dem deutschen Jungennamen keine neue Herkunft. Es sind unterschiedliche Namensformen, die heute gleich geschrieben werden.
Ein alter Name in der Kunstgeschichte
Jan begegnet euch schon bei Malern aus vergangenen Jahrhunderten.
Jan van Eyck trug den Namen im 15. Jahrhundert. Später wurden die niederländischen Maler Jan Steen und Jan Vermeer bekannt. Auch der tschechische Kirchenreformer Jan Hus gehört zu den historischen Namensträgern.
Diese Beispiele zeigen, wie lange Jan in verschiedenen Regionen verwendet wurde. Die kurze Schreibweise ist keine moderne Erfindung und auch nicht allein mit Norddeutschland verbunden.
Wie häufig ist Jan in Deutschland?
Jan ist vertraut, wird für Babys aber seltener gewählt als früher im erfassten Zeitraum.
Knud Bielefeld nennt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 ungefähr 30.800 Vergaben als ersten Vornamen. Sein Trenddiagramm zeigt eine abnehmende Entwicklung.
Die Zahl bezieht sich auf Jan als Erstnamen. Andere Formen der Johannes-Familie werden getrennt gezählt; Grundlage ist Bielefelds Namenssammlung, keine amtliche Vollzählung.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Jan als männliche Form, Aussprache und Geschichte
- Behind the Name: englische weibliche Kurzform Jan
- Behind the Name: hebräische Bedeutung der Johannes-Familie
- Knud Bielefeld: Jan, Erstnamen 2010–2025
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026.
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