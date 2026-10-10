Hedi: Bedeutung, Herkunft und die Verbindung zu Hedwig

Vier Buchstaben, zwei Silben – und eine lange Namensgeschichte: Hedi ist im Deutschen eine Kurzform von Hedwig. Der kurze Mädchenname trägt damit alte germanische Wortbestandteile in sich. Die Schreibweise Hedy und die ungarische Form Hédi zeigen, dass diese Namensfamilie weit über Deutschland hinausreicht.
Auch Gesa entstand aus einem längeren alten Namen. Weitere kurze und lange Formen findet Ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Hedi auf einen Blick
Hedis Bedeutung erschließt sich über den Ursprungsnamen Hedwig.
|Herkunft
|Deutsche Kurzform von Hedwig; germanische Wurzeln
|Bedeutung
|Über Hedwig: „Kampf“ beziehungsweise „Streit“ und „Krieg“
|Verwendung
|Im Deutschen weiblicher Vorname
|Aussprache
|Im Deutschen meist HE-di, mit langem e
|Verwandte Formen
|Hedy; ungarisch Hédi aus Hedvig
|Vergabe in Deutschland
|Ungefähr 3.400 erste Vornamen, Geburtsjahrgänge 2010–2025 nach Knud Bielefeld
Was bedeutet Hedi?
Hinter dem kurzen Namen stehen zwei alte Wortbestandteile.
Hedwig geht auf die ältere Form Hadewig zurück. Darin stecken „hadu“ für Kampf oder Streit und „wig“ für Krieg. Hedi übernimmt die Herkunft dieser längeren Form. Die häufige Deutung als „Kämpferin“ fasst das Wortfeld frei zusammen; sie ist keine wörtliche Übersetzung eines einzelnen Wortes.
Der Weg von Hedwig zu Hedi verändert den Klang deutlich: Die Endung -wig fällt weg, ein i tritt an ihre Stelle. Heute kann Hedi selbstständig als Vorname vergeben werden. Eine Hedi muss im Ausweis also nicht Hedwig heißen.
Hedi, Hedy und Hédi
Ähnliche Schreibweisen führen nicht immer zur gleichen Herkunft.
Hedy ist eine verwandte Schreibweise. Im Ungarischen gehört Hédi zur Form Hedvig und damit ebenfalls zur Hedwig-Familie. Der Akzent gehört dort zur üblichen Schreibweise.
Daneben gibt es einen männlichen Namen Hédi in der arabischen Namenswelt, besonders in Tunesien. Er ist eine Umschrift von Hadi und hat einen anderen Ursprung. Wenn Ihr Hedi in internationalen Namenslisten begegnet, erklären sich unterschiedliche Angaben zum Geschlecht deshalb auch durch diese getrennten Namensgeschichten.
Wie häufig wird Hedi vergeben?
Der kurze Name hat in Deutschland an Verbreitung gewonnen.
Knud Bielefeld beschreibt Hedi als einen Namen, der seit den mittleren 2000er-Jahren häufiger vergeben wird. Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nennt seine Auswertung ungefähr 3.400 Vergaben als ersten Vornamen.
Die Zahl bezieht sich auf die Schreibweise Hedi und ist eine Schätzung aus seiner Namenssammlung. Sie zählt weder alle lebenden Namensträgerinnen noch sämtliche verwandten Schreibweisen zusammen.
Eine bekannte Hedy zwischen Film und Erfindung
Hedy Lamarr machte die verwandte Schreibweise weltweit bekannt.
Die in Österreich geborene Schauspielerin gehörte zu den Stars Hollywoods. Zugleich entwickelte sie mit dem Komponisten George Antheil ein Verfahren, bei dem ein Funksignal rasch zwischen Frequenzen wechselt. Sender und Empfänger mussten dabei synchron wechseln.
1942 erhielten die beiden dafür ein Patent. Die National Inventors Hall of Fame würdigt das Verfahren als wichtigen Beitrag zur Geschichte der drahtlosen Kommunikation. Hedy verbindet sich hier mit einer Lebensgeschichte, in der Film und technische Erfindung nebeneinanderstehen.
Quellen und Datenstand
- Knud Bielefeld: Hedi und Hedy als Kurzformen von Hedwig
- Behind the Name: Hadewig und germanische Wortbestandteile
- Behind the Name: ungarisches Hédi
- Behind the Name: männliches Hédi als arabische Umschrift
- Knud Bielefeld: Vergaben 2010–2025
- National Inventors Hall of Fame: Hedy Lamarr und George Antheil
Quellen geprüft am 10. Oktober 2026.
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