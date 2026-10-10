Henry: Bedeutung, Herkunft und die englische Form von Heinrich

Henry wirkt mit seinen fünf Buchstaben ganz unkompliziert. Seine Geschichte führt aber von einem alten germanischen Namen über Frankreich nach England. Hinter ihm steht Heinrich – und die Bedeutung „Herrscher des Hauses“. Das y am Ende gehört zur englischen Form.
Wie George ist Henry ein englischer Vorname mit Wurzeln in einer anderen Sprache. Beide findet Ihr neben vielen weiteren Namen in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Henry auf einen Blick
Henry ist die englische Form eines Namens, der im Deutschen Heinrich heißt.
|Herkunft
|Englische Form von Heinrich; germanischer Ursprung
|Bedeutung
|„Herrscher des Hauses“ oder „Hausherr“
|Verwendung
|Männlicher Vorname
|Aussprache
|Ungefähr HEN-ri, zwei Silben
|Verwandte Formen
|Heinrich, Henri, Hendrik, Henrik, Enrico und Harry
|Beliebtheit 2025
|Henry/Henri gemeinsam Platz 10 der GfdS-Erstnamenliste für Jungen
Von Heimirich über Henri zu Henry
Im Ursprung stecken die Wörter für „Heim“ und „Herrscher“.
Die ältere germanische Form Heimirich verbindet heim mit einem Wortbestandteil für Herrschaft. Daraus ergibt sich die übliche Bedeutung „Herrscher des Hauses“. Die spätere Form Heinrich wurde zusätzlich von ähnlich aufgebauten Namen beeinflusst.
In Frankreich wurde daraus Henri. Die Normannen brachten diese Form nach England, wo sich Henry entwickelte. Obwohl Henry heute als englischer Name bekannt ist, reicht seine Geschichte also weit über die englische Sprache hinaus.
Auch die britische Königsgeschichte trägt zu seiner Bekanntheit bei: Acht englische Könige hießen Henry. Die historische Bedeutung ist jedoch keine Bezeichnung für einen König, sondern bezieht sich auf Heim und Herrschaft.
Henry, Henri und Harry klingen nicht überall gleich
Bei Henry wird das h gesprochen; im französischen Henri bleibt es stumm.
Die englische Aussprache von Henry lässt sich ungefähr mit HEN-ri wiedergeben. Das y klingt am Ende wie ein i, und die erste Silbe ist betont. In einer deutschen Aussprache verändert sich vor allem das r; die beiden Silben bleiben gut erkennbar.
Henri ist die französische Form. Im Französischen klingt der Anfang nasal, etwa wie ein durch die Nase gesprochenes a, gefolgt von ri. Eine deutsche Lautumschrift kann diesen Klang nur annähern. Die Schreibweise Henri kommt außerdem im Finnischen vor und wird dort wieder anders gesprochen.
Harry gehört ebenfalls zu dieser Namensfamilie. Er entstand als englische Form beziehungsweise Rufname zu Henry. Hendrik und Henrik sind weitere Verwandte, keine Schreibvarianten mit derselben Aussprache.
Ein beliebter Jungenname in Deutschland
Henry ist heute auch außerhalb englischsprachiger Familien häufig zu hören.
Für die Jahrgänge 2010 bis 2025 nennt Knud Bielefeld rund 38.400 Vergaben von Henry als erstem Vornamen in Deutschland. Henri wird in dieser Einzelauswertung getrennt gezählt. Der Wert ist eine Schätzung aus Bielefelds Namenssammlung.
In der Erstnamenliste der Gesellschaft für deutsche Sprache für 2025 stehen Henry und Henri dagegen gemeinsam auf Platz 10 bei den Jungen. Die GfdS fasst gleichklingende Schreibweisen zusammen. Wenn Ihr zwischen y und i entscheidet, gehören also beide Formen zu einem Namen, der hier längst vertraut ist.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Herkunft, Bedeutung, englische Aussprache und Geschichte
- Behind the Name: Henri im Französischen und Finnischen
- Knud Bielefeld: erste Vornamen Henry 2010–2025
- GfdS: Henry/Henri in der Erstnamenliste 2025
Quellen geprüft am 10. Oktober 2026.
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