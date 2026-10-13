Alva: Bedeutung, skandinavische Herkunft und Verwendung für beide Geschlechter

Alva lässt an einen kurzen nordischen Mädchennamen denken. Doch auch Jungen können so heißen: Der Erfinder Thomas Alva Edison trug ihn als zweiten Vornamen. Hinter den gleichen vier Buchstaben stehen zwei unterschiedliche Namensgeschichten.
Alva auf einen Blick
Im skandinavischen Gebrauch gehört Alva zur Namensfamilie von Alf und damit zum Wort für „Elf“. Die männliche Form wird über Alvah erklärt.
|Verwendung
|Mädchen- und Jungenname mit unterschiedlichen Wurzeln
|Weibliche Herkunft
|Skandinavisch, weibliche Form von Alf
|Weibliche Bedeutung
|Mit „Elf“ beziehungsweise „Elfe“ verbunden
|Männliche Herkunft
|Form des hebräischen Namens Alvah, vor allem im englischen Sprachraum
|Männliche Bedeutung
|Über Alvah: „seine Hoheit“
|Aussprache
|Im Deutschen meist AL-va, zwei Silben
Warum Alva mit Elfen verbunden wird
Die skandinavische Erklärung führt zum altnordischen Wort „alfr“, das „Elf“ bedeutet.
Alva ist in dieser Namenslinie die weibliche Form von Alf. Ihr findet den Mädchennamen unter anderem im Schwedischen, Norwegischen und Dänischen. „Elfe“ ist deshalb eine naheliegende deutsche Wiedergabe der Bedeutung.
Alva als Jungenname: eine eigene Herkunft
Bei der männlichen Namenslinie ist Alva eine Variante von Alvah.
Der hebräische Name Alvah wird mit „seine Hoheit“ übersetzt. Damit hat diese Herleitung eine andere Bedeutung als die skandinavische Elfen-Erklärung. Thomas Alva Edison ist ein bekanntes Beispiel für die männliche Verwendung.
Wie häufig wird Alva in Deutschland vergeben?
Für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 nennt Knud Bielefeld rund 4.600 Vergaben als ersten Vornamen.
Die deutsche Auswertung erfasst Alva als Mädchennamen und zeigt für den Zeitraum einen Aufwärtstrend. Die Angabe ist eine Schätzung aus Bielefelds Namenssammlung und keine vollständige amtliche Zählung.
So wird Alva ausgesprochen
AL-va kommt im Deutschen mit zwei Silben aus; das v klingt dabei wie ein w.
Weitere kurze Namen findet ihr etwa bei Alma und in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Alva als skandinavischer Mädchenname
- Behind the Name: Alf und die Wurzel alfr
- Behind the Name: männliche Form Alva
- Behind the Name: Alvah
- Knud Bielefeld: Erstnamen-Schätzung zu Alva, 2010–2025
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf die genannten Geburtsjahrgänge.
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