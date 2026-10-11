Samuel: Bedeutung, hebräische Herkunft und die biblische Geschichte

Samuel ist ein Jungenname mit hebräischen Wurzeln. Häufig wird er mit „Name Gottes“ erklärt; eine weitere Deutung lautet „Gott hat gehört“. Bekannt ist Samuel aus dem Alten Testament, wo er als Prophet und Richter auftritt.
Samuel begegnet Euch in vielen Sprachen. Die Schreibweise bleibt oft gleich, während sich die Aussprache von Land zu Land verändert. Weitere Namen findet Ihr in unserer Babynamen-Liste von A bis Z.
Samuel auf einen Blick
Die hebräische Form lautet Schemu’el. Samuel verbindet eine alte religiöse Überlieferung mit einem Namen, der heute international verwendet wird.
|Herkunft
|Hebräisch
|Bedeutung
|„Name Gottes“; auch als „Gott hat gehört“ gedeutet
|Verwendung
|Jungenname
|Deutsche Aussprache
|Betonung auf der ersten Silbe
|Verwandte Formen
|Shmuel, Samuele, Samuil
|Kurzformen
|Sam, Samu, im Finnischen auch Sami
Was bedeutet Samuel?
Die unterschiedlichen Erklärungen betreffen den ersten Teil des hebräischen Namens.
Bei der Deutung „Name Gottes“ wird der Name mit den Wörtern für „Name“ und „Gott“ verbunden. Eine andere Erklärung geht vom Verb „hören“ aus. Deshalb begegnet Euch bei der Suche nach Samuel auch die Bedeutung „Gott hat gehört“. Es handelt sich um verschiedene sprachliche Deutungen desselben Namens.
Der Bestandteil el für „Gott“ findet sich auch in weiteren hebräischen Namen. Er erklärt den religiösen Ursprung von Samuel, unabhängig davon, ob eine Familie den Namen heute aus Glaubensgründen oder wegen seines Klangs auswählt.
Samuel in der biblischen Geschichte
Der biblische Samuel steht am Übergang zur Zeit der israelitischen Könige.
In den Samuelbüchern wird erzählt, dass er zunächst Saul zum König salbt und später David. Diese Geschichte hat dazu beigetragen, den Namen über viele Generationen weiterzugeben. Samuel ist damit deutlich älter als seine heutige Verbreitung in Deutschland.
Knud Bielefeld beschreibt den Namen hierzulande seit den 1980er-Jahren als verbreitet. Seine Aufnahme in die Top 100 zu Beginn der 2000er-Jahre zeigt, dass ein alter biblischer Name auch in jüngerer Zeit neu an Beliebtheit gewinnen kann.
Samuel, Sam und Sami
Zur langen Form gehören mehrere kurze Anreden und sprachliche Varianten.
Sam ist eine gebräuchliche englische Kurzform, kann aber ebenso zu Samson oder Samantha gehören. Sami wird unter anderem im Finnischen als Form von Samuel verwendet. Der gleich geschriebene arabische Name Sami hat dagegen eine eigene Herkunft.
Samuele ist eine italienische Form, Shmuel eine hebräische und Samuil eine in mehreren slawischen Sprachen gebräuchliche Variante. Im Deutschen wird Samuel meist auf der ersten Silbe betont. Andere Sprachen geben dem Namen einen anderen Klang.
Quellen und Datenstand
Quellen geprüft am 11. Oktober 2026. Statistiken beziehen sich auf den jeweils genannten Zeitraum.
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