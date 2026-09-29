Chiara: Bedeutung, Aussprache und die Geschichte des Namens

Chiara ist die italienische Schwester von Clara: Beide Namen bedeuten „die Helle“ oder „die Klare“. Das Ch klingt dabei wie ein K. Hinter Chiara steckt außerdem eine Frau, die sich gegen die Pläne ihrer reichen Familie stellte und ihre eigenen Regeln schrieb. Jahrhunderte später bekam sie eine überraschende Aufgabe: Schutzpatronin des Fernsehens.
Der Name klingt nach „Kja-ra“, mit zwei Silben und der Betonung vorn. Das h sorgt im Italienischen für den harten K-Laut. Weitere Namen aus Italien und vielen anderen Ländern findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Chiara auf einen Blick
Chiara, Clara und Klara haben dieselbe lateinische Wurzel: clarus.
|Herkunft
|Italienische Form von Clara; ursprünglich lateinisch clarus
|Bedeutung
|„die Helle“, „die Klare“; auch „die Berühmte“ ist sprachlich möglich
|Aussprache
|Italienisch „Kja-ra“, zwei Silben, Betonung vorn
|Verwandte Namen
|Clara, Klara, Claire; Ciara hat eine andere Herkunft
|Namenstag
|11. August, Gedenktag der heiligen Klara von Assisi
Hell, klar — und sogar berühmt
Das lateinische Wort clarus hatte mehrere Bedeutungen. Es konnte etwas Helles oder Leuchtendes beschreiben, aber auch „deutlich“ und „berühmt“ heißen. Daher stammen die unterschiedlichen Übersetzungen des Namens. „Die Helle“, „die Klare“ und „die Berühmte“ gehören hier tatsächlich zusammen.
In Italien wurde aus Clara die Form Chiara. Auf Französisch heißt der verwandte Name Claire, im Deutschen sind Clara und Klara geläufig. Die Buchstaben und der Klang verändern sich, die gemeinsame Herkunft bleibt.
Chiara von Assisi hatte andere Pläne
Ihre Familie hatte eine standesgemäße Heirat im Sinn. Chiara wollte etwas anderes. Als junge Frau verließ sie das Elternhaus und schloss sich der Lebensweise von Franz von Assisi an. Sie wollte auf Reichtum verzichten und in Armut leben. Zusammen mit anderen Frauen ließ sie sich in San Damiano bei Assisi nieder.
Chiara blieb dabei beharrlich. Ihre Gemeinschaft sollte keinen Besitz haben müssen, auch wenn das für andere Klöster selbstverständlich war. Sie schrieb eine eigene Ordensregel und legte sie dem Papst zur Anerkennung vor — als erste Frau in der Kirchengeschichte. Aus ihrer Gemeinschaft entstanden die Klarissen.
Auf Deutsch kennen wir sie als Klara von Assisi. Ihr Gedenktag am 11. August ist auch ein Namenstag für Chiara.
Was sie mit dem Fernsehen zu tun hat
Eine mittelalterliche Ordensfrau als Schutzpatronin des Fernsehens: Das klingt zunächst ziemlich seltsam. Der Grund ist eine kirchliche Überlieferung. Klara soll einmal krank im Kloster gelegen haben, während die Weihnachtsfeier ohne sie stattfand. Trotzdem habe sie die Gesänge gehört und die Krippe gesehen, als wäre sie in der Kirche dabei gewesen.
Sehen und hören aus der Ferne — diese Geschichte griff Papst Pius XII. auf, als er sie zur Schutzpatronin des Fernsehens erklärte. Das entsprechende Schreiben wurde 1958 veröffentlicht.
Chiara und Ciara unterscheiden sich stärker als gedacht
Bei Ciara fehlt nur das h, doch der Name kommt aus Irland. Er gehört zum irischen Wort ciar für „schwarz“ beziehungsweise „dunkel“. Die Bedeutungen der beiden ähnlich geschriebenen Namen liegen also weit auseinander: Chiara ist hell, Ciara dunkel.
Wie häufig ist Chiara in Deutschland?
Chiara wird hier regelmäßig vergeben. Knud Bielefeld schätzt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 rund 8.500 Mädchen, die Chiara als ersten Vornamen bekommen haben.
Gezählt wird die Schreibweise Chiara. Clara, Klara und Ciara sind darin nicht enthalten. Die Zahl ist eine Schätzung aus Geburtsmeldungen, keine vollständige amtliche Zählung.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: italienische Form und Aussprache von Chiara
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Bedeutung von Clara/Klara, Chiara als Variante und Namenstag
- Universität Leipzig: Herkunft und Verbreitung von Clara und ihren Varianten
- Katholischer Namenstagskalender: Klara beziehungsweise Chiara von Assisi am 11. August
- Vatikan: Chiaras selbst verfasste Regel und ihre Anerkennung
- Vatikan: päpstliches Schreiben zum Fernsehen und überlieferte Weihnachtsgeschichte
- Behind the Name: irische Ciara
- Behind the Name: Bedeutung des irischen Wortstamms ciar
- Knud Bielefeld: Chiara als erster Vorname 2010 bis 2025
- Knud Bielefeld: Vergleichswert für Clara im selben Zeitraum
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