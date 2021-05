Niedliche Poster mit Natur für Ihre Kleinen

Einige der beliebtesten Dekorationen der letzten Jahre sind Poster. Ihr Potenzial kann im Rahmen vieler Trends ausgenutzt werden. Sie passen viel besser zu modernen, minimalistischen Interieurs als Bilder oder andere traditionelle Dekorationen.

Wenn sie in einem stilvollen Rahmen platziert werden, erhalten sie einen eleganten Charakter. Sie bewähren sich auch hervorragend als Ausschmückung für ein Kinderzimmer. Von der Natur inspirierte Muster wirken in dieser Umgebung besonders gut. Warum gefällt dem Kleinen ein solches Poster? Natur bietet eine riesige Vielfalt an interessanten und bezaubernden Motiven – Pflanzen, Tiere, schöne Landschaften… Die Auswahl ist wirklich groß, so dass Sie leicht Themen finden können, die zur Umgebung Ihres Sprösslings passen. Denken Sie jedoch immer daran, die Ästhetik einer solchen Ausschmückung an das Alter und die Interessen Ihres Kindes anzupassen.

Öko-Poster – Natur, Wald und seine Bewohner

Ein Öko-Arrangement mit einem Waldmotiv ist in den letzten Jahren ein echter Hit. Aufgrund seiner subtilen Ästhetik wird es sehr oft auch in Kinderzimmern erfolgreich eingesetzt. Wenn auch Du es im Schlafzimmer Ihres Kindes schaffen willst, solltest Du unbedingt passende Accessoires berücksichtigen: „Wald“-Poster. Je nach Interesse des Kindes kannst Du nach fröhlichen und märchenhaften Darstellungen niedlicher Waldtiere greifen. Abbildungen von fröhlichen Eichhörnchen, die sich gegenseitig in den Bäumen jagen, süßen Bären, roten Füchsen oder weisen Eulen beleben und bringen Farben in jedes Kinderschlafzimmer. Poster mit einem Motiv von Bäumen, Sträuchern und anderen Pflanzen bewähren auch gut als Teil „grüner“ Arrangements.

Grüne und blaue Farbtöne wirken frisch und ausgleichend in jeder Umgebung

Du kannst vier verschiedene Muster wählen, die von den Jahreszeiten inspiriert worden sind. Poster, die neben ihrer dekorativen auch eine pädagogische Funktion haben, wirken im Kinderzimmer toll. Sie können z.B. Abbildungen von Buchstaben des Alphabets zeigen, die mit blühenden Zweigen und bunten Blättern versehen sind, oder Zeichnungen von nützlichen Insekten mit Beschriftungen auf Englisch.

Denke auch daran, dass jedes Poster bei Bedarf leicht durch ein neues ersetzt werden kann. So kannst Du die Kinderzimmerdeko verändern und neue Designs wählen.

Universelles Poster – Landschaften und schöne Ansichten

Wenn Du auf der Suche nach einer Dekoration bist, um die herum Du ein wirklich interessantes Kinderzimmer-Arrangement erschaffst, kann eine der besten Ideen sein, auf malerische Landschaften zu setzen. Es lohnt sich, zuerst die Abbildungen der charakteristischsten, malerischen Schöpfungen der Natur zu berücksichtigen. Wenn es sich um fröhliche und niedliche Designs für ein Kleinkind handelt, gibt es wirklich viele passende Möglichkeiten zur Auswahl. Poster mit Zeichnungen, die märchenhafte Berggipfel (die oft in einer grau-grün-blauen Farbgebung gehalten sind) darstellen, können z.B. mit hellem Kiefernholz kombiniert werden. Zur Abwechslung sollte das Zimmer eines kleinen Kindes im maritimen Stil mit Grafiken mit Sandstrand, Muscheln und einer Meerjungfrau, die auf einem Felsen sitzt, dekoriert werden.

Anregende afrikanische Landschaft in Posterform

Wenn Dein Kind von einer Region der Welt besonders fasziniert ist (z.B. Afrika voller exotischer Tiere), lohnt es sich, diese Tatsache auszunutzen und Bezüge zu seinen Interessen in die Raumdeko einzufügen. So bewähren sich im Schlafzimmer eines kleinen Cowboys Zeichnungen des Grand Canyon, amerikanischer Ranches oder Grafiken mit Mustangs, direkt aus den Western. Kleine Entdecker können vielleicht Dekorationen ansprechen, die ungewöhnliche Tiere aus den Tropen abbilden.

Poster mit gemalten Landschaften sind ebenfalls eine sehr vielseitige Option. Solche Muster sollten in Bezug auf die Farben an die Innendeko angepasst werden. In hellen, sonnigen Räumen können dies Abbildungen von Bergwiesen sein, auf denen sich kupferfarbene Gräser im Wind wiegen. In Räumen, die in den Farben Dunkel- und Himmelblau gehalten sind, können Grafiken mit Berggipfeln zwischen weißen Wolken erscheinen. Wenn Dein Interieur jedoch auf pastellfarbenen Rosa- und Weißtönen basiert, setzen Sie auf blühende Obstgärten.

Interessante Poster – Natur (Querformat)

Die meisten der auf dem Markt verfügbaren Poster sind im Hochformat gefertigt. Es ist das beliebteste Format, weil es sich in Bezug auf die Ästhetik oft viel einfacher in das bestehende Interieur einfügen lässt. Es passt jedoch nicht zu jeder Raumaufteilung. Wenn das Zimmer Deines Kindes Schrägen hat oder die Anordnung der Möbel nicht viel Platz für Dekorationen lässt, lohnt es sich, nach horizontalen Postern zu greifen. Fotografien, die bunte Herbstblätter, einen Wald, einen Sandstrand, einen Garten voller Blumen oder eine weite Wiese zeigen, eignen sich hervorragend für dieses Format.

Poster Natur und Waldtiere

Natürlich kannst Du auch Poster wählen, die verschiedene Vierbeiner abbilden: Haus- oder Wildtiere. Wie zuvor hängt alles vom Geschmack des kleinen Kindes und dem Stil ab, in dem Du den Raum einrichten willst. Das horizontale Format der Dekoration wird Dir sicherlich mehr Freiheit geben, wenn Du über eine kleine Raumfläche verfügst.