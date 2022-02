Dass sich in neun Monaten Schwangerschaft aus einer einzigen befruchteten Eizelle, ein perfektes Baby entwickelt, das wir nach der Geburt in unseren Armen halten können, ist schon ein ausgesprochenes Wunder. Dieses Video zeigt euch in 4 Minuten den Ablauf einer kompletten Schwangerschaft. Wunderschön und unglaublich interessant.

Ganz sicher haben die allermeisten von uns schon Bilder oder animierte Videos von Schwangerschaften gesehen. Das ging natürlich auch uns so. Aber dieser 4-minütige Clip zieht den Betrachter regelrecht mitten ins Geschehen. Man bekommt (ungelogen) beinahe das Gefühl, man könnte sich noch an die eigene Zeit im Babybauch erinnern.

Von der Befruchtung der Eizelle, über die ersten Schläge des noch winzigen Herzens, das Spielen mit der Nabelschnur. Das heranwachsende Baby ist auch schon in Mamas Bauch enorm aktiv. Jede schwangere Frau kann diesen Punkt spätestens nach dem ersten Tritt aus dem Bauch bestätigen. Denn wenn Mama schlafen möchte, ist das Baby mitunter topfit und möchte bespaßt werden.

Wie das Ganze von Innen (aus Sicht des Babys) aussieht, kann man sich während der Schwangerschaft nur schwer vorstellen. Kein Ultraschallbild der Welt gibt das Innere einer Fruchtblase so wieder, als ob man sie von dort heraus betrachtet. Der leichte Lichteinfall, der es ermöglicht, dass das Baby seine Hände betrachten kann, ist nur animiert darstellbar.

Nachdem wir dieses Video gesehen haben, ist unser Respekt gegenüber dem Schwangersein und der Geburt eines Babys, noch einmal dramatisch angewachsen. Ein Dank gilt den Machern dieser Animation! Man muss schon wirklich Lust darauf gehabt haben, es gut zu machen, um solch einen beeindruckenden Clip in die Welt zu setzen. Viel Spaß beim Anschauen. 😇

Ihr möchtet alles zum Thema Schwangerschaft erfahren? Dann besucht unsere Themenübersichtsseite!