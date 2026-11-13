Mittelalterliche Namen für Mädchen und Jungen – von Clara bis Konrad

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Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Clara stand schon 1497 in einem Nürnberger Verzeichnis. Konrad wurde in Arnsburger Urkunden als Cunradus festgehalten. Und auf dem Siegel einer Gräfin von Sponheim steht LORETTE. Diese 100 mittelalterlichen Namen für Mädchen und Jungen führen euch zu vertrauten Klassikern und zu seltenen Namen wie Gerhild, Petrissa oder Balduin.

Vielleicht sucht ihr einen Babynamen mit Geschichte, einen Rufnamen für eine Romanfigur oder eine Schreibweise für eine historische Darstellung. Zu jedem Namen findet ihr einen Beleg mit Ort oder Region und Zeitangabe. Über den Namen gelangt ihr direkt zum Porträt mit Aussprache, Herkunft und Bedeutung.

50 mittelalterliche Mädchennamen

Anna, Clara und Sophia klingen heute vertraut. Gerberga, Herrad und Roswitha führen euch in die Geschichte von Frauenstiften und Klöstern. Mit Guda und Ida stehen auch kurze Rufnamen in der Liste.

Die Arnsburger Urkunden zeigen besonders gut, wie unterschiedlich Namen in ein und derselben Region aussehen konnten. Neben der lateinischen Form Adelheidis steht dort der kurze Name Guda. Wenn euch vor allem der Klang vergangener Generationen gefällt, findet ihr weitere Ideen bei unseren alten Mädchennamen.

Adelheid bis Clementia

Dorothea bis Herrad

Hildegard bis Loretta

Magdalena bis Walburga

Wie Guda in einer Urkunde auftaucht Die Form Guda erscheint in Arnsburger Urkunden aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts zweimal. In derselben Auswertung steht auch Methildis, eine lateinisch geprägte Form von Mathilde. So verschieden können zwei Rufnamen im selben Quellenbestand aussehen.

50 mittelalterliche Jungennamen

Jakob, Martin und Paul findet ihr in Tiroler Belegen. In Arnsburg treten unter anderem Hartmann, Rüdiger und Siegfried in lateinischer Form auf. Die Sponheimer Überlieferung führt euch außerdem zu Abraham aus Merxheim und Isaak aus Kirchberg.

Bei manchen Formen fallen die Unterschiede schon beim Lesen auf. Der Salzburger Beleg für Bernhard beginnt mit P. In der Tiroler Überlieferung steckt hinter Jörg der Name Georg. Weitere Ideen für eure Namenssuche findet ihr bei unseren alten Jungennamen.

Abraham bis Christoph

Dietrich bis Hermann

Hugo bis Matthias

Nikolaus bis Wolfram

Was euch die historischen Schreibweisen verraten

Ein Namensbeleg verbindet eine Schreibweise mit einem Ort und einer Zeit. Wie der Name im Alltag ausgesprochen wurde, lässt sich aus einer Urkunde oft nur ungefähr erschließen.

Viele Urkunden wurden auf Latein verfasst. Deshalb begegnet euch Konrad als Cunradus und Philipp als Philippus. Auch die Rolle im Satz konnte die Endung verändern. Beim Blick in eine Quelle lohnt es sich daher, mehrere Schreibweisen desselben Namens im Kopf zu behalten.

Bei manchen Einträgen ist ein genauer Ort bekannt. Andere stammen aus einer regionalen Sammlung, die mehrere Jahre oder Jahrzehnte abdeckt. Die Sponheimer Regesten fassen den Inhalt älterer Urkunden zusammen. Die hier genutzte Namensliste beruht auf einer Übertragung ins heutige Hochdeutsch. Bei diesen Einträgen zeigt euch der Zusatz „Regest“, aus welcher Art Quelle die angegebene Namensform stammt.

Für eure Namenssuche Wenn ihr zwischen mehreren Namen schwankt, sprecht sie zusammen mit dem Nachnamen aus. Guda oder Ida klingen ganz anders neben einem langen Nachnamen als Dorothea oder Apollonia. Für eine historische Figur hilft euch zuerst die Frage, wann und wo sie lebt. Sucht dann nach einem Beleg aus dieser Zeit und möglichst aus derselben Gegend.

In unserem Vornamenverzeichnis findet ihr noch mehr Namen nach Anfangsbuchstaben. Die verlinkten Einzelporträts erzählen auch, woher die Namen kommen und welche verwandten Formen heute gebräuchlich sind.

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