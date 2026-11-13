Mittelalterliche Namen für Mädchen und Jungen – von Clara bis Konrad

Clara stand schon 1497 in einem Nürnberger Verzeichnis. Konrad wurde in Arnsburger Urkunden als Cunradus festgehalten. Und auf dem Siegel einer Gräfin von Sponheim steht LORETTE. Diese 100 mittelalterlichen Namen für Mädchen und Jungen führen euch zu vertrauten Klassikern und zu seltenen Namen wie Gerhild, Petrissa oder Balduin.
Vielleicht sucht ihr einen Babynamen mit Geschichte, einen Rufnamen für eine Romanfigur oder eine Schreibweise für eine historische Darstellung. Zu jedem Namen findet ihr einen Beleg mit Ort oder Region und Zeitangabe. Über den Namen gelangt ihr direkt zum Porträt mit Aussprache, Herkunft und Bedeutung.
50 mittelalterliche Mädchennamen
Anna, Clara und Sophia klingen heute vertraut. Gerberga, Herrad und Roswitha führen euch in die Geschichte von Frauenstiften und Klöstern. Mit Guda und Ida stehen auch kurze Rufnamen in der Liste.
Die Arnsburger Urkunden zeigen besonders gut, wie unterschiedlich Namen in ein und derselben Region aussehen konnten. Neben der lateinischen Form Adelheidis steht dort der kurze Name Guda. Wenn euch vor allem der Klang vergangener Generationen gefällt, findet ihr weitere Ideen bei unseren alten Mädchennamen.
Adelheid bis Clementia
|Adelheid
|„Adelheidis“ · Arnsburg, 1200–1250.
|Agatha
|„Agatha“ · deutschsprachiger Raum, 1149. Die lateinische Schreibung ist mit der heutigen Form identisch.
|Agnes
|„Agnes“ · Arnsburg, 1200–1250.
|Anna
|„Anna“ · heutiges Tschechien, 1345.
|Apollonia
|„Apolonia“ · Nürnberg, 1497. Im Nürnberger Beleg steht nur ein L.
|Barbara
|„Barbel“ · deutsche Städte, 1411–1497.
|Beatrix
|„Beatrix“ · Glastonbury (England), 1189.
|Bertha
|„Bertha“ · Aachen, 1076.
|Birgitta
|„Birgitta“ · deutsche Städte, 1411–1497.
|Cecilia
|„Cecilia“ · Essex und Hertfordshire (England), 1185–1186.
|Christina
|„Christina“ · deutschsprachiger Raum, 1142.
|Clara
|„Clara“ · Nürnberg, 1497. Die Form mit C ist bereits im spätmittelalterlichen Nürnberg belegt.
|Clementia
|„Clementia“ · Grafschaft Sponheim, 1280–1350 (Regest). Die Namensliste nennt sie als Witwe des Ritters Johann zu Lichtenberg.
Dorothea bis Herrad
|Dorothea
|„Dorothee“ · Brünn (Mähren), 1351. Hier endet der Name auf EE.
|Eleonore
|„Alienora“ · Bedford (England), 1194. Der Beleg stammt aus einer englischen Gerichtsquelle.
|Elisabeth
|„Elisabeth“ · Arnsburg, 1200–1250.
|Emma
|„Emme“ · Höxter, 822–875. Der kurze Name erscheint in der Corveyer Überlieferung mit zwei M und einem E am Ende.
|Euphemia
|„Evfemia“ · Arnsburg, 1200–1250.
|Eva
|„Eva“ · Glastonbury (England), 1189.
|Gerberga
|„Gerberga“ · Gandersheim, 10. Jahrhundert. Gerberga II. leitete das Stift Gandersheim.
|Gerhild
|„Gerhild“ · Arnsburg, 1200–1250.
|Gertrud
|„Gertrudis“ · Aachen, 1197.
|Gisela
|„Ghysla“ · Höxter, 822–875. Die Corveyer Schreibung beginnt mit GH.
|Guda
|„Guda“ · Arnsburg, 1200–1250.
|Hedwig
|„Hedewigis“ · Arnsburg, 1200–1250. Zwischen D und W steht noch ein E.
|Helena
|„Elen“ · deutsche Städte, 1411–1497.
|Herrad
|„Herrat“ · Hohenburg im Elsass, 12. Jahrhundert. Die Form steht in der überlieferten Bildbeischrift zum Porträt der Äbtissin im „Hortus deliciarum“.
Hildegard bis Loretta
|Hildegard
|„Hiltigart“ · Maria Saal (Kärnten), 928. Die Form mit T steht in einem lateinischen Beleg aus Kärnten.
|Ida
|„Yda“ · Koblenz, 1248. Im Koblenzer Beleg beginnt der Name mit Y.
|Imagina
|„Imagina“ · Grafschaft Sponheim, 1280–1350 (Regest).
|Irmgard
|„Yrmengardis“ · Arnsburg, 1200–1250.
|Johanna
|„Johanna“ · Bledlow (England), 1246.
|Judith
|„Judith“ · Arnsburg, 1200–1250.
|Juliana
|„Juliana“ · Buckinghamshire und Bedfordshire (England), 1185–1186.
|Katharina
|„Katharina“ · Brabant, 1312. Die heutige deutsche Schreibweise steht bereits im Brabanter Beleg.
|Konstanze
|„Constantia“ · Arnsburg, 1200–1250. Der Arnsburger Beleg überliefert die lateinische Form.
|Kunigunde
|„Kunigunde“ · Aachen, 1018. Die vertraute Schreibweise ist schon im frühen 11. Jahrhundert belegt.
|Loretta
|„LORETTE“ · Grafschaft Sponheim, 1330 (Siegel). Die Umschrift steht auf dem Siegel an einer Urkunde vom 28. Juni 1330.
Magdalena bis Walburga
|Magdalena
|„Madlen“ · deutsche Städte, 1411–1497.
|Margarete
|„Margreth“ · Hall in Tirol, 1335. Diese Form ist kürzer als Margarete.
|Martha
|„Martha“ · Toulouse, 1274.
|Mathilde
|„Methildis“ · Arnsburg, 1200–1250.
|Ottilie
|„Ottilia“ · deutsche Städte, 1411–1497.
|Petrissa
|„Petrissa“ · Grafschaft Sponheim, 1280–1350 (Regest). Sie wird als Tochter Dietrichs von Bolanden genannt.
|Roswitha
|„Hrotsuitha“ · Gandersheim, 10. Jahrhundert. Die Dichterin verwendete diese Form in ihren eigenen Texten.
|Sibylle
|„Sibilla“ · Nürnberg, 1497. Die Nürnberger Fassung beginnt mit SI und endet auf A.
|Sophia
|„Sophia“ · deutschsprachiger Raum, 1248.
|Susanne
|„Susanne“ · Grafschaft Sponheim, 1280–1350 (Regest). Die Namensliste nennt sie als Ehefrau Arnolds von Dürkheim.
|Ursula
|„Ursel“ · deutsche Städte, 1411–1497.
|Walburga
|„Walpvrga“ · Arnsburg, vor 1200. Das V in der überlieferten Form steht hier an der Stelle des heutigen U.
Wie Guda in einer Urkunde auftaucht
Die Form Guda erscheint in Arnsburger Urkunden aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts zweimal. In derselben Auswertung steht auch Methildis, eine lateinisch geprägte Form von Mathilde. So verschieden können zwei Rufnamen im selben Quellenbestand aussehen.
50 mittelalterliche Jungennamen
Jakob, Martin und Paul findet ihr in Tiroler Belegen. In Arnsburg treten unter anderem Hartmann, Rüdiger und Siegfried in lateinischer Form auf. Die Sponheimer Überlieferung führt euch außerdem zu Abraham aus Merxheim und Isaak aus Kirchberg.
Bei manchen Formen fallen die Unterschiede schon beim Lesen auf. Der Salzburger Beleg für Bernhard beginnt mit P. In der Tiroler Überlieferung steckt hinter Jörg der Name Georg. Weitere Ideen für eure Namenssuche findet ihr bei unseren alten Jungennamen.
Abraham bis Christoph
|Abraham
|„Abraham“ · Merxheim, 1280–1350 (Regest). Die Sponheimer Namensliste nennt ihn als jüdischen Einwohner aus Merxheim.
|Adam
|„Adam“ · Hall in Tirol, 1437.
|Albrecht
|„Albrecht“ · Hall in Tirol, 1343.
|Alexander
|„Alexander“ · Dalton-le-Dale (England), 1155.
|Andreas
|„Andre“ · Hall in Tirol, 1350. Der Tiroler Beleg zeigt eine kürzere Form.
|Anselm
|„Anshelmus“ · Arnsburg, 1200–1250.
|Arnold
|„Arnoldus“ · Gent, 1050.
|Balduin
|„Balduino“ · Gent, 1050.
|Bartholomäus
|„Barthlme“ · Hall in Tirol, 1399. Die Tiroler Schreibung ist deutlich kürzer als die heutige Langform.
|Bernhard
|„Pernhart“ · Salzburg, 930. Der Salzburger Beleg beginnt mit P und endet auf T.
|Berthold
|„Berchetoldus“ · Aachen, 948.
|Burkhard
|„Burkardus“ · Arnsburg, 1200–1250.
|Caspar
|„Casper“ · deutsche Städte, 1411–1497.
|Christoph
|„Christof“ · Hall in Tirol, 1439. In der Tiroler Form steht F am Ende.
Dietrich bis Hermann
|Dietrich
|„Dietrich“ · Hall in Tirol, 1366. In Hall in Tirol findet sich bereits die heute geläufige Schreibweise.
|Eberhard
|„Eberhardus“ · Arnsburg, 1200–1250.
|Emmerich
|„Emmerich“ · Grafschaft Sponheim, 1280–1350 (Regest). Die Namensliste nennt einen Emmerich von Lewenstein.
|Engelbert
|„Engelbertus“ · Aachen, 1134.
|Erhard
|„Erhard“ · Thüringen, 1408.
|Friedrich
|„Fridrich“ · Hall in Tirol, 1341.
|Georg
|„Jörg“ · Hall in Tirol, 1341. Die Form Jörg war im 14. Jahrhundert in Tirol in Gebrauch.
|Gerhard
|„Gerhardus“ · Arnsburg, 1200–1250.
|Gottfried
|„Gottfried“ · Grafschaft Sponheim, 1280–1350 (Regest). Ein Eintrag nennt Gottfried von Mertesheim.
|Hartmann
|„Hartmannus“ · Arnsburg, 1200–1250. Die lateinische Endung US hängt am heute vertrauten Namen.
|Heinrich
|„Hainrich“ · Hall in Tirol, 1328. In der Tiroler Form steht AI anstelle von EI.
|Hermann
|„Hermann“ · Hall in Tirol, 1398.
Hugo bis Matthias
|Hugo
|„Hugo“ · Arnsburg, 1200–1250.
|Isaak
|„Isaak“ · Kirchberg, 1280–1350 (Regest).
|Jakob
|„Jacob“ · Hall in Tirol, 1341. Die Form mit C findet ihr bereits im 14. Jahrhundert in Tirol.
|Johannes
|„Johannes“ · Arnsburg, 1200–1250.
|Konrad
|„Cunradus“ · Arnsburg, 1200–1250. In Arnsburg endet der Name auf US und beginnt mit C.
|Leonhard
|„Lienhart“ · Hall in Tirol, 1400. In Tirol begegnet euch die Form mit IE und einem T am Ende.
|Leopold
|„Leopolt“ · Hall in Tirol, 1439. Die Tiroler Form endet auf T.
|Lorenz
|„Lorencz“ · deutsche Städte, 1411–1497.
|Ludwig
|„Ludwig“ · Hall in Tirol, 1366.
|Martin
|„Martin“ · Hall in Tirol, 1367.
|Matthias
|„Matthias“ · Grafschaft Sponheim, 1280–1350 (Regest).
Nikolaus bis Wolfram
|Nikolaus
|„Niclas“ · Hall in Tirol, 1343. Der Beleg aus Hall in Tirol zeigt die kürzere Form Niclas.
|Otto
|„Otto“ · Saalfelden am Steinernen Meer, 942.
|Paul
|„Paul“ · Hall in Tirol, 1439.
|Peter
|„Petter“ · Hall in Tirol, 1341. Die Tiroler Schreibung hat zwei T.
|Philipp
|„Philippus“ · Arnsburg, 1200–1250.
|Richard
|„Ricard“ · Dalton-le-Dale (England), 1155.
|Rudolf
|„Rudolfus“ · Arnsburg, 1200–1250. Der Arnsburger Beleg trägt die lateinische Endung US.
|Rüdiger
|„Rudegerus“ · Arnsburg, 1200–1250.
|Sebastian
|„Sebastian“ · deutschsprachiger Raum, 1416.
|Siegfried
|„Sifridus“ · Arnsburg, 1200–1250. Der Arnsburger Eintrag zeigt eine kürzere Form mit der Endung US.
|Simon
|„Simon“ · Hall in Tirol, 1368.
|Ulrich
|„Vlricus“ · Arnsburg, 1200–1250. Das V am Anfang entspricht in dieser Schreibweise dem heutigen U.
|Wolfram
|„Wolfram“ · Heilbronn, 1293.
Was euch die historischen Schreibweisen verraten
Ein Namensbeleg verbindet eine Schreibweise mit einem Ort und einer Zeit. Wie der Name im Alltag ausgesprochen wurde, lässt sich aus einer Urkunde oft nur ungefähr erschließen.
Viele Urkunden wurden auf Latein verfasst. Deshalb begegnet euch Konrad als Cunradus und Philipp als Philippus. Auch die Rolle im Satz konnte die Endung verändern. Beim Blick in eine Quelle lohnt es sich daher, mehrere Schreibweisen desselben Namens im Kopf zu behalten.
Bei manchen Einträgen ist ein genauer Ort bekannt. Andere stammen aus einer regionalen Sammlung, die mehrere Jahre oder Jahrzehnte abdeckt. Die Sponheimer Regesten fassen den Inhalt älterer Urkunden zusammen. Die hier genutzte Namensliste beruht auf einer Übertragung ins heutige Hochdeutsch. Bei diesen Einträgen zeigt euch der Zusatz „Regest“, aus welcher Art Quelle die angegebene Namensform stammt.
Für eure Namenssuche
Wenn ihr zwischen mehreren Namen schwankt, sprecht sie zusammen mit dem Nachnamen aus. Guda oder Ida klingen ganz anders neben einem langen Nachnamen als Dorothea oder Apollonia. Für eine historische Figur hilft euch zuerst die Frage, wann und wo sie lebt. Sucht dann nach einem Beleg aus dieser Zeit und möglichst aus derselben Gegend.
In unserem Vornamenverzeichnis findet ihr noch mehr Namen nach Anfangsbuchstaben. Die verlinkten Einzelporträts erzählen auch, woher die Namen kommen und welche verwandten Formen heute gebräuchlich sind.
Quellen zu den Namensbelegen
Den konkreten Beleg findet ihr beim jeweiligen Namen. Für die Übersicht haben wir vor allem diese Sammlungen genutzt.
- Dictionary of Medieval Names from European Sources mit Einzelnachweisen aus europäischen Urkunden, Registern und anderen Schriftquellen
- Arnsburger Vornamen bis 1250 nach der Untersuchung von Roland Mulch
- Namensliste zu den Sponheimer Regesten für die ausgewerteten Urkunden von 1280 bis 1350
- Weibliche Vornamen und männliche Vornamen in spätmittelalterlichen Verzeichnissen nach der Auswertung von Sara L. Uckelman
- Portal Rheinische Geschichte zum Siegel Lorettas von Sponheim
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