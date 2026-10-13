Adelheid: Bedeutung, Herkunft und die Verbindung zu Heidi

Adelheid klingt nach einem Namen aus dem Familienalbum. Vielleicht kennt ihr ihn von einer Oma oder Großtante – oder über seine kurze Form Heidi. Dahinter steckt eine schöne Bedeutung: „von edler Art“. Und sogar die berühmte Heidi aus dem Kinderbuch heißt eigentlich Adelheid.
Weitere klassische und moderne Vornamen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Adelheid auf einen Blick
Adelheid ist ein alter deutscher Mädchenname mit der bekannten Kurzform Heidi.
|Herkunft
|Althochdeutsch; seit dem Mittelalter belegt
|Bedeutung
|„Von edler Art“ beziehungsweise „von edlem Wesen“
|Aussprache
|A-del-heid, drei Silben; Betonung am Anfang
|Bekannte Kurzform
|Heidi
|Verwandte Namen
|Unter anderem Adele, Adelaide und Adeline; eine mögliche Verbindung führt auch zu Alina
|Namenstag
|16. Dezember nach der heiligen Adelheid von Burgund
Was bedeutet der Name Adelheid?
Die Bedeutung von Adelheid lässt sich mit „von edler Art“ oder „von edlem Wesen“ wiedergeben.
Der Name besteht aus zwei alten deutschen Bestandteilen: adal steht für „edel“ oder „vornehm“, heit für „Art“ oder „Wesen“.
Adelheid ist bereits im Mittelalter belegt.
Warum Heidi eigentlich Adelheid heißt
Heidi ist eine Kurzform von Adelheid. Diese Verbindung begegnet euch auch in Johanna Spyris Kinderbuch „Heidis Lehr- und Wanderjahre“.
Als Heidi nach Frankfurt kommt, fragt Fräulein Rottenmeier nach ihrem richtigen Namen. Tante Dete erklärt daraufhin, dass das Mädchen auf den Namen Adelheid getauft wurde – wie seine Mutter. Heidi selbst möchte lieber Heidi genannt werden.
Adele, Adeline und die Verbindung zu Alina
Adele, Adelaide und Adeline gehören zur Namensfamilie von Adelheid.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache beschreibt außerdem eine mögliche Verbindung zu Alina: über Aline und Adeline sowie die französischen Formen Adèle und Adelaide zurück zu Adelheid.
Bei Alina gehört diese Namenslinie zu mehreren möglichen Herkunftserklärungen.
Wie häufig wird Adelheid heute vergeben?
Adelheid wird heute selten als Babyname gewählt.
Der Vornamenforscher Knud Bielefeld schätzt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 ungefähr 90 Vergaben als ersten Vornamen in Deutschland. Schon seit den 1960er-Jahren wird Adelheid nach seiner Auswertung nur noch selten gewählt.
Die Zahl 90 stammt aus Bielefelds Namenssammlung und ist keine vollständige amtliche Zählung. Zweite und weitere Vornamen sowie andere Namensformen sind darin nicht mitgezählt.
Namenstag und eine Kaiserin namens Adelheid
Der katholische Namenstag am 16. Dezember erinnert an die heilige Adelheid von Burgund.
Sie lebte von 931 bis 999 und heiratete 951 Otto I. Im Jahr 962 wurde sie gemeinsam mit ihm in Rom gekrönt. Später war sie an der Regentschaft für ihren noch minderjährigen Enkel Otto III. beteiligt. Adelheid steht damit auch für eine Frau, die im Mittelalter politischen Einfluss hatte.
Der Gedenktag fällt auf Adelheids Todestag im Jahr 999.
Aussprache und verwandte Namen
Adelheid wird im Deutschen in drei Silben gesprochen: A-del-heid. Der Anfang trägt die Betonung.
Adelheid gehört auch zu unserer Auswahl alte Mädchennamen.
Quellen und Datenstand
- Knud Bielefeld: Adelheid – Herkunft, Bedeutung, Namensformen und historische Häufigkeit.
- Knud Bielefeld: aktuelle Statistik zu Adelheid – Geschätzte Erstnamen-Vergaben in Deutschland 2010–2025; abgerufen am 12. Oktober 2026.
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Alina – Zur möglichen Namenslinie über Adeline zurück zu Adelheid.
- Johanna Spyri: Heidis Lehr- und Wanderjahre – Originaltext, Kapitel „Ein neues Kapitel und lauter neue Dinge“.
- Deutsche Biographie: Adelheid von Burgund – Lebensdaten, Kaiserkrönung und Regentschaft.
- Bonifatiuswerk: heilige Adelheid – Gedenktag am 16. Dezember.
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