Anselm – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Anselm verbindet ein altes Wort für eine Gottheit mit dem Wort Helm. Der Jungenname steht schon in mittelalterlichen Urkunden. Heute begegnet er euch zum Beispiel beim Künstler Anselm Kiefer.

Herkunft Althochdeutsch Bedeutung Gottheit und Helm Aussprache AN-selm (2 Silben) Namenstag 21. April Formen Anselmo, Anse

Was bedeutet Anselm?

Der erste Bestandteil Ans gehört zur alten Vorstellung von göttlichen Wesen.

Im zweiten steckt der Helm. Sinngemäß wird der Name deshalb oft als Hinweis auf göttlichen Schutz gelesen. „Gottheit und Helm“ gibt die beiden Bestandteile am direktesten wieder.

Anselm im Mittelalter

In Arnsburger Urkunden der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts findet sich Anshelmus.

Auch die Sponheimer Regesten nennen einen Ritter und einen Knappen mit dem Namen Anselm. Der Ritter und der Knappe zeigen, dass Anselm auch außerhalb der Kirche als Rufname vorkam. Die Sponheimer Zusammenstellung gibt die Namen in einer hochdeutschen Übersetzung wieder.

So sprecht ihr Anselm aus

Betont AN.

In der zweiten Silbe folgen L und M direkt aufeinander. Anse wäre eine persönliche Kurzform. Das italienische Anselmo lässt den Namen mit einem O ausklingen. Wenn euch der kurze, kräftige Anfang gefällt, hört euch auch Arnold an.

Wann hat Anselm Namenstag?

Der 21. April erinnert an Anselm von Canterbury.

Er wurde in Aosta geboren und war später Erzbischof von Canterbury. Sein Gedenktag fällt auf seinen Todestag im Jahr 1109.

Bekannte Personen namens Anselm

Anselm Kiefer arbeitet unter anderem mit Blei, Glas und Pflanzenmaterial. Bücher gehören zu den wiederkehrenden Formen seiner Kunst. In Ausstellungen könnt ihr daher neben Gemälden auch schwere Bücher aus Blei sehen.

Zweitnamen zu Anselm

Anselm Paul und Anselm Elias

Paul setzt einen knappen zweiten Akzent. Elias öffnet den Klang nach dem geschlossenen M und gibt der Kombination mehr Silben. Ruft beide Namen einmal laut, besonders wenn auch euer Nachname mit M oder P beginnt.

Mehr Namen mit Geschichte findet ihr bei unseren alten Jungennamen. Historische Schreibweisen und Fundorte findet ihr bei unseren mittelalterlichen Namen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann