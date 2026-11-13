Albrecht – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Albrecht ist ein alter Jungenname mit einem kräftigen Schluss. Seine Wortgeschichte führt zu „edel“ und „glänzend“. Besonders bekannt ist er durch Albrecht Dürer, in Urkunden taucht er aber schon lange vor dem Nürnberger Künstler auf.

Herkunft Althochdeutsch Bedeutung edel und glänzend Aussprache AL-brecht (2 Silben) Namenstag 15. November Formen Albert, Adalbert

Was bedeutet Albrecht?

Albrecht gehört zur Namensfamilie von Adalbert.

Das erste alte Wort steht für Adel oder vornehme Herkunft, das zweite für Glanz oder Berühmtheit. Die gekürzte Form hat sich so weit verändert, dass man die beiden Wörter heute im Namen kaum noch erkennen kann.

Albrecht im Mittelalter

In den Sponheimer Regesten begegnet Albrecht unter anderem als Name eines Grafen von Löwenstein.

Spätmittelalterliche Verzeichnisse zeigen daneben die Schreibweise Albretch. Die Sponheimer Urkunden aus der Zeit um 1300 führen den Namen schon rund zwei Jahrhunderte vor Dürers „Feldhasen“.

So sprecht ihr Albrecht aus

Betont die erste Silbe.

Das CH in der zweiten klingt wie in „recht“, direkt darauf folgt T. Adalbert ist länger und lässt die Herkunft der Namensform deutlicher erkennen. Zum Klangvergleich bietet sich Friedrich an, wenn ihr einen alten Namen mit ähnlich kräftigem Ausklang mögt.

Wann hat Albrecht Namenstag?

Das Bistum Augsburg führt Albrecht beim Namenstag von Albertus Magnus am 15. November.

Albertus wirkte im 13. Jahrhundert unter anderem in Köln und war zeitweise Bischof von Regensburg.

Bekannte Personen namens Albrecht

Albrecht Dürer malte seinen „Feldhasen“ 1502. In der Onlinesammlung der Albertina könnt ihr das Aquarell mit dem Monogramm AD sehen. So lässt sich der historische Vorname sogar in der Signatur wiederfinden.

Zweitnamen zu Albrecht

Albrecht Emil und Albrecht Johann

Emil beginnt mit einem Vokal und sorgt für einen gut hörbaren Übergang nach dem T. Johann gibt dem zweiten Namen einen eigenen Auftakt. Wer den vollständigen Namen öfter rufen möchte, kann beide Kombinationen zusammen mit dem Familiennamen ausprobieren.

Mehr Namen mit Geschichte findet ihr bei unseren alten Jungennamen. Wie der Name in alten Quellen erscheint, könnt ihr in unserer Übersicht der mittelalterlichen Namen nachlesen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann