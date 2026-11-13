Wolfram – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Wolfram vereint zwei Tiere in einem alten Jungennamen. Wer ihn aus dem Deutschunterricht kennt, denkt vielleicht zuerst an Wolfram von Eschenbach und seinen „Parzival“. In den Sponheimer Regesten begegnet der Name auch bei einem anderen mittelalterlichen Träger.

Herkunft Althochdeutsch Bedeutung Wolf und Rabe Aussprache WOLF-ram (2 Silben) Namenstag 20. März Formen Wolf, Wulfram

Was bedeutet Wolfram?

Im ersten Bestandteil steckt der Wolf.

Der zweite geht auf ein altes Wort für den Raben zurück. Das erschließt sich aus der heutigen Schreibweise kaum noch.

Wolfram im Mittelalter

In den Regesten aus der Umgebung der Grafen von Sponheim steht ein Wolfram von Dahn.

Die ausgewerteten Regesten stammen aus den Jahren 1280 bis 1350. Die Nennung aus dem Sponheimer Umfeld ist eine gute Orientierung, wenn ihr einen Rufnamen für eine Darstellung aus dieser Zeit sucht.

So sprecht ihr Wolfram aus

Die Betonung liegt auf der ersten Silbe.

Wolf wäre eine kurze Anrede, die direkt aus dem Namen kommt. Zum Vergleich könnt ihr Arnold anhören. Dort steckt mit dem Adler ebenfalls ein Tier im ersten Namensteil.

Wann hat Wolfram Namenstag?

Am 20. März wird Wolfram von Sens gedacht.

Er lebte um die Wende vom 7. zum 8. Jahrhundert und war Bischof von Sens. Auf Französisch begegnet euch sein Name als Vulfran.

Bekannte Personen namens Wolfram

Wolfram Koch spielte im Frankfurter „Tatort“ den Ermittler Paul Brix. Einen viel älteren Träger kennen viele aus dem Deutschunterricht. Wolfram von Eschenbach schrieb um 1200 seinen „Parzival“ über die Suche nach dem Gral.

Zweitnamen zu Wolfram

Wolfram Theo und Wolfram Jakob

Theo sorgt mit seinem offenen Schluss für einen leichteren Ausklang. Jakob nimmt den zweisilbigen Rhythmus auf und endet mit einem deutlichen Konsonanten. Mit dem Nachnamen zusammen hört ihr, ob euch die offene oder die geschlossene Variante besser liegt.

Mehr Namen mit Geschichte findet ihr bei unseren alten Jungennamen. Historische Schreibweisen und Fundorte findet ihr bei unseren mittelalterlichen Namen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann