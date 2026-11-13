Barbara – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Barbara ist ein alter Mädchenname mit einem Namenstag Anfang Dezember.

Herkunft Griechisch und Latein Bedeutung die Fremde Aussprache BAR-ba-ra (3 Silben) Namenstag 4. Dezember Formen Bärbel, Babette

Was bedeutet Barbara?

Barbara kam über das Lateinische aus dem Griechischen.

Das Wort bárbaros bezeichnete aus griechischer Perspektive einen Fremden. Daher kommt die Übersetzung „die Fremde“. Der Vorname wurde im Mittelalter durch die Verehrung der heiligen Barbara verbreitet.

Barbara im Mittelalter

Steuerverzeichnisse aus deutschen Städten kennen neben Barbara auch die Formen Barb und Barbel.

Der lange Name konnte im Alltag also deutlich kürzer erscheinen. Mit Bärbel gibt es eine verwandte Form, die vielen im Deutschen bis heute vertraut ist.

So sprecht ihr Barbara aus

Betont die erste Silbe und lasst die beiden folgenden A hörbar.

Babette klingt französischer und hat einen anderen Rhythmus. Wenn euch die drei Silben mit offenem Schluss gefallen, lohnt sich auch Helena als Vergleich.

Wann hat Barbara Namenstag?

Der 4. Dezember ist Barbaratag.

In manchen Familien stellt man dann Zweige in eine Vase, damit sie bis Weihnachten blühen. Für diesen Brauch nehmen manche Familien Kirschzweige. Auch Zweige vom Apfel- oder Birnbaum gehören zu den überlieferten Varianten. Der Gedenktag hängt mit Barbara von Nikomedien zusammen, die in der katholischen Tradition zu den vierzehn Nothelfern gehört.

Bekannte Personen namens Barbara

Die Schauspielerin Barbara Sukowa spielte die Titelrolle in Margarethe von Trottas Film „Hannah Arendt“. Zuvor verkörperte sie für dieselbe Regisseurin Rosa Luxemburg.

Zweitnamen zu Barbara

Barbara Liv und Barbara Johanna

Liv gibt nach den drei Silben einen kurzen Schlusspunkt. Johanna nimmt das offene A wieder auf, während das J den Übergang gut hörbar macht. Bei einem langen Familiennamen wirkt Liv besonders kompakt.

Mehr Namen mit Geschichte findet ihr bei unseren alten Mädchennamen. Historische Schreibweisen und Fundorte findet ihr bei unseren mittelalterlichen Namen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann