Hildegard – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

Hildegard ist ein alter Mädchenname, in dem Kampf und Schutz zusammenkommen. Viele kennen ihn durch Hildegard von Bingen. Wenn euch der Name gefällt, könnt ihr im Alltag auch die kürzere Form Hilde ausprobieren.
|Herkunft
|Althochdeutsch
|Bedeutung
|Kampf und Schutz
|Aussprache
|HIL-de-gart (3 Silben)
|Namenstag
|17. September
|Formen
|Hilde, Hilda
Was bedeutet Hildegard?
Das erste Namensglied gehört zu einem alten Wort für Kampf.
Im zweiten steckt ein Wort für einen umgrenzten Ort oder eine Einfriedung. Daraus ergibt sich die häufige Deutung „Schutz im Kampf“.
Hildegard im Mittelalter
Im Mittelalter trug schon eine Gemahlin Karls des Großen den Namen.
Besonders bekannt wurde die Hildegard, die im 12. Jahrhundert am Rhein lebte und geistliche Texte und Gesänge hinterließ. Die Äbtissin lebte zunächst auf dem Disibodenberg und gründete später ein Kloster auf dem Rupertsberg bei Bingen. Daher kommt der Ortszusatz, unter dem sie heute bekannt ist.
So sprecht ihr Hildegard aus
Betont die erste Silbe und sprecht das D am Ende wie ein T.
Hilde behält den Anfang mit dem hörbaren H, Hilda schließt offener ab. Wenn ihr am Namen besonders die alte Verbindung von Kraft und Kampf mögt, könnt ihr auch Gertrud und Mathilde anhören.
Wann hat Hildegard Namenstag?
Am 17. September gedenkt die katholische Kirche Hildegards von Bingen.
Ihr Gedenktag fällt auf ihren Todestag. In Kalendern kann bei Hilde derselbe Termin stehen, wenn mit der Kurzform Hildegard gemeint ist.
Bekannte Personen namens Hildegard
Hildegard Knef spielte 1946 die weibliche Hauptrolle in „Die Mörder sind unter uns“. Später stand sie am Broadway auf der Bühne und schrieb Texte für ihre eigenen Chansons.
Zweitnamen zu Hildegard
Hildegard Elise und Hildegard Ruth
Elise setzt nach dem festen Ausklang mit einem Vokal ein. Ruth ergibt eine kurze Kombination, in der beide Namen klar zu hören sind. Sprecht erst den Rufnamen allein und dann die vollständige Kombination mit eurem Nachnamen aus.
Mehr Namen mit Geschichte findet ihr bei unseren alten Mädchennamen. Historische Schreibweisen und Fundorte findet ihr bei unseren mittelalterlichen Namen.
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