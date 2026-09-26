Anna: Bedeutung, Herkunft und Beliebtheit des Vornamens

Anna ist seit vielen Jahrhunderten ein vertrauter Vorname und wirkt trotzdem nicht an eine einzige Generation gebunden. Hinter seinen vier Buchstaben liegen eine hebräische Namenslinie, eine griechische Schreibtradition und zahlreiche verwandte Formen.
Bei Anna sind es gerade die vielen verwandten Formen, die den kurzen Namen spannend machen. Wenn ihr noch zwischen unterschiedlichen A-Namen schwankt, findet ihr sie in unserer Namensliste. Hier beginnen wir bei Hannas hebräischer Namenslinie.
Anna auf einen Blick
Anna wird meist über Hanna aus dem Hebräischen erklärt. Der Name ist seit Jahrhunderten belegt und hat viele verwandte Formen.
|Herkunft
|Vor allem über griechisch Anna aus hebräisch Hanna
|Bedeutung
|Mit „Gnade“ und „Anmut“ verbunden
|Aussprache
|An-na, zwei Silben
|Formen
|Anne, Annika, Anja und weitere verwandte Formen
|Namenstag
|26. Juli
Was bedeutet Anna?
Die verbreitete Herleitung führt über Hanna zum hebräischen Wort für Gnade.
Die GfdS nennt auch Bedeutungsnuancen wie Anmut oder Barmherzigkeit. Die Schreibung Anna stammt aus der griechischen Tradition. Daneben gibt es eine andere mögliche germanische Namenslinie mit Arn- und der Bedeutung „Adler“; sie sollte nicht mit der hebräischen Herkunft vermischt werden.
Ein Name, der viele Jahrhunderte überdauert
Anna ist im deutschen Sprachraum seit dem 9. Jahrhundert nachgewiesen.
In der christlichen Überlieferung heißt die Mutter Marias Anna. Diese Tradition hat zur langen Verbreitung beigetragen. Heute begegnet euch der Name als Erst- und als Zweitname; je nach Erhebung können die Rangplätze dadurch unterschiedlich ausfallen.
Wie häufig ist Anna heute?
Selten ist Anna nicht, und das muss kein Nachteil sein.
Knud Bielefeld schätzt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 ungefähr 66.200 Mädchen mit Anna als erstem Vornamen in Deutschland. Diese Zahl stammt aus seiner eigenen Datensammlung, nicht aus einer vollständigen amtlichen Geburtenzählung. Wenn ihr einen Namen sucht, den viele Menschen sofort richtig aussprechen, ist die große Vertrautheit ein praktischer Gesichtspunkt.
Anna im Alltag: schlicht und wandelbar
Anna braucht keine Kurzform, bietet aber viele verwandte Namen.
Anne ist eine eigene Form; Annika und Anja gehören ebenfalls zur weiteren Namensfamilie. Innerhalb einer Familie entstehen vielleicht Ann oder Anni als Kosenamen. Weil Anna häufig ist, kann in Kita oder Schule ein weiteres Kind so heißen. Das ist eine realistische Alltagsfrage, keine Aussage darüber, ob der Name zu eurem Kind passt.
Quellen und Datenstand
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Anna – Herkunft und Namensgeschichte.
- Knud Bielefeld: Auswertung zu Anna – geschätzte Erstnamen-Vergaben 2010–2025, abgerufen im September 2026.
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