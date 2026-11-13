Ulrich – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

© 1-2-family.de

Noch auf Namenssuche? Entdeckt weitere Vornamen nach Geschlecht und Anfangsbuchstaben. Zum Vornamenverzeichnis

Ulrich ist ein alter Jungenname mit dem kurzen Rufnamen Uli. Seine Bestandteile drehen sich um Erbbesitz und Macht. In mittelalterlichen Quellen könnt ihr den Namen auch in Formen entdecken, die auf den ersten Blick anders aussehen.

Herkunft Althochdeutsch Bedeutung Erbbesitz und Macht Aussprache UL-rich (2 Silben) Namenstag 4. Juli Formen Uli, Ulrik, Ullrich

Was bedeutet Ulrich?

Ulrich geht auf Uodalrich zurück.

Das erste Wort bezeichnet einen geerbten Besitz. Das zweite steht für Macht oder Herrschaft. Im heutigen Ulrich ist der erste Teil stark verkürzt. In der älteren Form Uodalrich könnt ihr deutlicher hören, wo das Wort für Erbbesitz steckt.

Ulrich im Mittelalter

Die Arnsburger Urkunden führen die lateinische Form Vlricus.

In spätmittelalterlichen Verzeichnissen tauchen unter anderem Ullrich und Ulrych auf. Solche Schreibungen gehören zur Geschichte desselben Namens und lassen sich gut neben die heutige Form stellen.

So sprecht ihr Ulrich aus

Betont UL.

Der Schluss klingt im Standarddeutschen mit dem weichen CH wie in „ich“. Uli lässt sich im Alltag gut rufen, die verwandte Form Ulrik endet hörbar auf K. Wer einen ähnlich kurzen historischen Namen sucht, kann Otto mit auf die Liste setzen.

Wann hat Ulrich Namenstag?

Am 4. Juli erinnert die Kirche an Ulrich von Augsburg.

Er war im 10. Jahrhundert Bischof der Stadt. Das Bistum nennt zum selben Gedenktag auch Kurzformen wie Uli und die weibliche Form Ulrike. In Augsburg erinnern die Kirche St. Ulrich und Afra und das Ulrichsgrab an den Bischof.

Bekannte Personen namens Ulrich

Der Schauspieler Ulrich Tukur gehört zur Besetzung von „Das Leben der Anderen“. Der Film erzählt von der Überwachung eines Künstlerpaars durch die Staatssicherheit in der DDR.

Zweitnamen zu Ulrich

Ulrich Anton und Ulrich Emil

Anton beginnt nach dem CH mit einem offenen A und setzt einen deutlichen zweiten Akzent. Emil klingt mit einem langen I aus. Gerade bei einem kurzen Nachnamen könnt ihr gut hören, welche Kombination mehr Fluss hat.

Mehr Namen mit Geschichte findet ihr bei unseren alten Jungennamen. Wie der Name in alten Quellen erscheint, könnt ihr in unserer Übersicht der mittelalterlichen Namen nachlesen.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗

T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann