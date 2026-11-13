Ulrich – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

Ulrich ist ein alter Jungenname mit dem kurzen Rufnamen Uli. Seine Bestandteile drehen sich um Erbbesitz und Macht. In mittelalterlichen Quellen könnt ihr den Namen auch in Formen entdecken, die auf den ersten Blick anders aussehen.
|Herkunft
|Althochdeutsch
|Bedeutung
|Erbbesitz und Macht
|Aussprache
|UL-rich (2 Silben)
|Namenstag
|4. Juli
|Formen
|Uli, Ulrik, Ullrich
Was bedeutet Ulrich?
Ulrich geht auf Uodalrich zurück.
Das erste Wort bezeichnet einen geerbten Besitz. Das zweite steht für Macht oder Herrschaft. Im heutigen Ulrich ist der erste Teil stark verkürzt. In der älteren Form Uodalrich könnt ihr deutlicher hören, wo das Wort für Erbbesitz steckt.
Ulrich im Mittelalter
Die Arnsburger Urkunden führen die lateinische Form Vlricus.
In spätmittelalterlichen Verzeichnissen tauchen unter anderem Ullrich und Ulrych auf. Solche Schreibungen gehören zur Geschichte desselben Namens und lassen sich gut neben die heutige Form stellen.
So sprecht ihr Ulrich aus
Betont UL.
Der Schluss klingt im Standarddeutschen mit dem weichen CH wie in „ich“. Uli lässt sich im Alltag gut rufen, die verwandte Form Ulrik endet hörbar auf K. Wer einen ähnlich kurzen historischen Namen sucht, kann Otto mit auf die Liste setzen.
Wann hat Ulrich Namenstag?
Am 4. Juli erinnert die Kirche an Ulrich von Augsburg.
Er war im 10. Jahrhundert Bischof der Stadt. Das Bistum nennt zum selben Gedenktag auch Kurzformen wie Uli und die weibliche Form Ulrike. In Augsburg erinnern die Kirche St. Ulrich und Afra und das Ulrichsgrab an den Bischof.
Bekannte Personen namens Ulrich
Der Schauspieler Ulrich Tukur gehört zur Besetzung von „Das Leben der Anderen“. Der Film erzählt von der Überwachung eines Künstlerpaars durch die Staatssicherheit in der DDR.
Zweitnamen zu Ulrich
Ulrich Anton und Ulrich Emil
Anton beginnt nach dem CH mit einem offenen A und setzt einen deutlichen zweiten Akzent. Emil klingt mit einem langen I aus. Gerade bei einem kurzen Nachnamen könnt ihr gut hören, welche Kombination mehr Fluss hat.
Mehr Namen mit Geschichte findet ihr bei unseren alten Jungennamen. Wie der Name in alten Quellen erscheint, könnt ihr in unserer Übersicht der mittelalterlichen Namen nachlesen.
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