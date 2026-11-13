Agatha – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Agatha klingt mit seinem offenen A anders als Agathe. Beide Formen gehen auf denselben griechischen Namen zurück und teilen sich den Namenstag im Februar.

Herkunft Altgriechisch Bedeutung die Gute Aussprache a-GA-ta (3 Silben) Namenstag 5. Februar Formen Agathe, Aga

Was bedeutet Agatha?

Die griechische Form Agathē gehört zu agathós, einem Wort für „gut“.

Im Deutschen stehen Agatha und Agathe nebeneinander. Beim Lesen sieht der Unterschied klein aus, beim Rufen hört ihr das offene A von Agatha sofort.

Agatha im Mittelalter

Agatha erscheint in spätmittelalterlichen Namenzählungen aus deutschen Städten.

Ihre Verwendung fällt in eine Zeit, in der viele Namen verehrter Heiliger in örtlichen Steuerverzeichnissen auftauchen. Solche Register bewahren auch die Rufnamen von Menschen, über die wir heute kaum etwas wissen. So begegnet euch Agatha im Alltag mittelalterlicher Städte und in der Geschichte der sizilianischen Heiligen.

So sprecht ihr Agatha aus

Sprecht das TH wie ein T und betont GA.

Agathe endet mit einem kurzen, unbetonten E. Aga wäre eine kurze Anrede. Mit Agnes teilt Agatha den Anfang und den alten Klang, während die beiden Namen sprachlich verschieden entstanden sind.

Wann hat Agatha Namenstag?

Der 5. Februar ist der Gedenktag der heiligen Agatha von Catania.

Die Verehrung der Märtyrerin ist besonders mit Sizilien verbunden. Das Bistum Augsburg führt auch die Schreibform Agathe beim selben Termin.

Bekannte Personen namens Agatha

Agatha Christie schuf die Krimifiguren Hercule Poirot und Miss Marple. Wenn euch der Vorname aus einem Bücherregal vertraut vorkommt, liegt es vielleicht an einem ihrer Krimis.

Zweitnamen zu Agatha

Agatha Ruth und Agatha Elise

Ruth schließt knapp an den Dreisilber an. Elise beginnt mit einem Vokal, sodass am Übergang zwei unterschiedliche Vokale hörbar werden. Das lässt sich am besten mit eurem Nachnamen ausprobieren.

Mehr Namen mit Geschichte findet ihr bei unseren alten Mädchennamen. Mehr historische Schreibweisen und Fundorte findet ihr bei unseren mittelalterlichen Namen für Mädchen und Jungen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann