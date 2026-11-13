Apollonia – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Apollonia hat fünf Silben und führt zu einer Figur der griechischen Götterwelt.

Herkunft Altgriechisch Bedeutung zu Apollon gehörend Aussprache a-po-LO-ni-a (5 Silben) Namenstag 9. Februar Formen Apollonie, Loni

Was bedeutet Apollonia?

Apollonia gehört zur Namensfamilie des griechischen Gottes Apollon.

Die Bedeutung lässt sich als „zu Apollon gehörend“ wiedergeben. Der Name kam über die lateinische Namensform in die christliche Überlieferung. Bei der Namensgeschichte begegnen euch so der griechische Gott Apollon und die christliche Heilige Apollonia.

Apollonia im Mittelalter

In den spätmittelalterlichen Steuerverzeichnissen wird die Form Applonia zusammen mit Schreibungen wie Apolonia und Appolonia erfasst.

Das zeigt, wie unterschiedlich die Folge aus P und L geschrieben wurde. Die historische Applonia lässt sich beim Vorlesen ein Stück kürzer sprechen.

So sprecht ihr Apollonia aus

In Apollonia trägt LO die Betonung.

Am Ende könnt ihr das I und A getrennt sprechen. Apollonie klingt durch das andere Ende leichter. Loni wäre eine kurze Anrede, bei der der betonte Teil des Namens gut zu erkennen bleibt. Auch Cecilia hat ein ähnlich offenes Ende.

Wann hat Apollonia Namenstag?

Der 9. Februar erinnert an Apollonia von Alexandria.

Sie wird in der kirchlichen Überlieferung als Schutzpatronin bei Zahnleiden verehrt. Daher findet ihr sie in älteren Bildern häufig mit einer Zange dargestellt.

Bekannte Personen namens Apollonia

Apollonia Radermecher stammte aus Aachen und widmete sich im 17. Jahrhundert der Krankenpflege. Ihr Name ist mit der Entstehung der Elisabethinnen in Aachen verbunden.

Zweitnamen zu Apollonia

Apollonia Ruth und Apollonia Marie

Die einsilbige Ruth lässt der langen Apollonia viel Raum. Marie setzt mit M einen neuen Anfang, ohne den Klang zu beschweren. Wenn ihr im Alltag Loni ruft, hört euch auch Loni mit beiden Zweitnamen an.

Mehr Namen mit Geschichte findet ihr bei unseren alten Mädchennamen. Wie der Name in alten Quellen erscheint, könnt ihr in unserer Übersicht der mittelalterlichen Namen nachlesen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann