Agnes: Bedeutung, Herkunft und die Verbindung zu Ines

Agnes begegnet euch heute bei Babys eher selten – ihre Geschichte reicht dagegen viele Jahrhunderte zurück. Hinter dem Mädchennamen steckt die griechische Bedeutung „rein“ oder „keusch“. Auch Ines gehört zu dieser Namensfamilie.
Weitere Vornamen findet ihr in unserer Babynamenliste von A bis Z.
Agnes auf einen Blick
Agnes ist ein Mädchenname mit griechischem Ursprung und einer langen christlichen Tradition.
|Herkunft
|Über das Griechische; später im Lateinischen übernommen
|Bedeutung
|Traditionell „die Reine“ oder „die Keusche“
|Deutsche Aussprache
|AG-nes, zwei Silben; Betonung am Anfang
|Verwandte Formen
|Ines, französisch Agnès, italienisch Agnese, polnisch Agnieszka
|Kurzformen
|Zum Beispiel englisch Aggie oder niederländisch Nes
|Namenstag
|21. Januar nach der heiligen Agnes von Rom
Was bedeutet Agnes – und woher kommt das Lamm?
Agnes hat eine griechische Wurzel. Das Lamm kam durch ein ähnlich klingendes lateinisches Wort dazu.
Agnes geht auf den griechischen Namen Hagne und das Wort hagnos zurück. Es wird mit „rein“ oder „keusch“ übersetzt.
Später wurde Agnes mit dem lateinischen Wort agnus für „Lamm“ verbunden. Deshalb wird die heilige Agnes häufig mit einem Lamm dargestellt.
Der Namenstag am 21. Januar
Der 21. Januar ist der Gedenktag der heiligen Agnes von Rom.
Zu diesem Tag gehört im Vatikan eine alte Tradition: Es werden Lämmer gesegnet, deren Wolle später für besondere kirchliche Schulterbänder verwendet wird. So ist die Verbindung zwischen Agnes und dem Lamm bis heute sichtbar.
Agnes, Ines und internationale Formen
Ines, Agnès, Agnese und Agnieszka sind Formen von Agnes.
Über die spanische Form Inés führt die Geschichte von Ines zu Agnes zurück. Französisches Agnès, italienisches Agnese und polnisches Agnieszka gehören ebenfalls zu dieser Namensfamilie.
Im Deutschen wird Agnes meist auf der ersten Silbe betont. Während Agnes mit der Konsonantenfolge g-n gesprochen wird, hat Ines einen langen i-Laut am Anfang.
Wie häufig wird Agnes heute gewählt?
Agnes hat eine lange Geschichte, gehört heute aber zu den seltenen Babynamen in Deutschland.
Knud Bielefeld nennt für die Geburtsjahrgänge 2010 bis 2025 ungefähr 500 Vergaben als ersten Vornamen. Die Zahl ist eine Schätzung aus seiner Namenssammlung und keine vollständige amtliche Zählung. Zweitnamen und andere Schreibweisen sind darin nicht enthalten.
Eine Agnes aus der Filmwelt
Die französische Form Agnès ist auch durch die Regisseurin Agnès Varda bekannt.
Zu ihren Filmen gehört „Cléo de 5 à 7“, auf Deutsch „Cléo – Mittwoch zwischen 5 und 7“.
Quellen und Datenstand
- Behind the Name: Agnes – griechische Wurzel, Varianten und Aussprache
- Knud Bielefeld: Agnes – Erstnamenvergaben 2010–2025
- Vatikan: Gedenktag der heiligen Agnes und Segnung der Lämmer
- Festival de Cannes: Agnès Varda und ihre Filme
Quellen geprüft am 12. Oktober 2026. Vergabezahlen beziehen sich auf die genannten Geburtsjahrgänge.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗