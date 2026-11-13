Hedwig – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Hedwig hat einen festen Anfang und klingt mit Hedi plötzlich ganz leicht. In dem alten Mädchennamen stecken zwei Wörter aus der Welt des Kampfes. Im Mittelalter begegnet er euch unter anderem bei Hedwig von Andechs.

Herkunft Althochdeutsch Bedeutung Kampf und Streit Aussprache HED-wich (2 Silben) Namenstag 16. Oktober Formen Hedi, Jadwiga, Edwige

Was bedeutet Hedwig?

Die beiden Bestandteile werden mit althochdeutsch hadu für Kampf und wīg für Kampf oder Streit verbunden.

Beide Wörter bezeichnen den Kampf. Das ältere Wort wīg erkennt man in der heutigen Endung WIG noch gut wieder.

Hedwig im Mittelalter

In den Arnsburger Urkunden aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erscheint die Form Hedewigis.

Die längere Schreibweise hilft, den heutigen Namen in lateinischen Quellen wiederzuerkennen. Derselben Namenstradition begegnet ihr in Polen mit Jadwiga und im Französischen mit Edwige.

So sprecht ihr Hedwig aus

Sagt die erste Silbe kräftiger.

Bei der Standardaussprache endet Hedwig ungefähr wie „ich“. Hedi eignet sich als kurze Anrede. Auch Gertrud passt zum Vergleich, wenn euch der historische Klang mit dem kräftigen Anfang gefällt.

Wann hat Hedwig Namenstag?

Der 16. Oktober ist der kirchliche Gedenktag für Hedwig von Schlesien.

Sie wuchs im Kloster Kitzingen auf und heiratete Heinrich von Schlesien. Auf Deutsch begegnet sie euch auch als Hedwig von Andechs, nach ihrer Herkunftsfamilie. Das Kloster Trebnitz im heutigen Polen wurde zu ihrem Begräbnisort. In der dortigen Basilika erinnert ihr Grab bis heute an sie.

Bekannte Personen namens Hedwig

Hedwig Bollhagen entwarf Keramik für den Alltag. Im Museum in Velten könnt ihr Geschirr aus ihrem Nachlass sehen, darunter Stücke mit den Dekoren, für die ihre Werkstätten in Marwitz bekannt wurden.

Zweitnamen zu Hedwig

Hedwig Amalia und Hedwig Rosa

Amalia gibt der Kombination einen längeren, offenen Ausklang. Rosa ist kürzer und setzt mit einem deutlich hörbaren R ein. Beide Kombinationen funktionieren auch dann, wenn ihr im Alltag überwiegend Hedi ruft.

Mehr Namen mit Geschichte findet ihr bei unseren alten Mädchennamen. Wie der Name in alten Quellen erscheint, könnt ihr in unserer Übersicht der mittelalterlichen Namen nachlesen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann