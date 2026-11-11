Gertrud – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Gertrud verbindet zwei alte Wörter für Speer und Stärke. Der Name ist im deutschen Sprachraum seit Jahrhunderten bekannt. Mit Gertraud, Gertrude und Trudie gibt es mehrere Formen, die jeweils anders klingen.

Herkunft Althochdeutsch Bedeutung Speer und Stärke Aussprache GER-truut (2 Silben) Namenstag 16. November (auch 17. November) Formen Gertraud, Gertrude, Trudie

Was bedeutet Gertrud?

Im ersten Teil steckt das althochdeutsche ger für „Speer“. Der zweite Teil wird mit „Kraft“ oder „Stärke“ erklärt.

Alte zweigliedrige Vornamen verbinden häufig Wörter, die für sich genommen eine klare Bedeutung haben. Aus beiden Teilen lässt sich Gertrud sinngemäß als „die im Speerkampf Starke“ verstehen. Wer den historischen Klang mag, findet in Mathilda eine weitere Idee, bei der Kraft und Kampf in der Wortgeschichte zusammenkommen.

Gertrud wurde in Deutschland vor allem in früheren Generationen oft vergeben. Knud Bielefelds Rückblick zeigt, wie präsent der Name zu Beginn des 20. Jahrhunderts war. Für manche Familien steckt deshalb auch eine Erinnerung an eine Großmutter oder Urgroßmutter im Namen.

Aussprache und vertraute Kurzformen

In der deutschen Aussprache liegt die Betonung auf der ersten Silbe. Ungefähr GER-truut gibt den Klang wieder.

Am Schluss wird das D wie ein T gesprochen. Gertraud hat an derselben Stelle ein AU und dadurch einen offeneren Ausklang. Trudie oder Trudi lassen sich als Rufnamen ausprobieren. Wenn ihr euch zwischen den Formen entscheidet, sagt jede einmal zusammen mit dem Familiennamen. Das AU und das lange U fallen dabei deutlicher auf als beim Lesen. Im Friesischen und Niederdeutschen entwickelte sich aus Gertrud auch die Kurzform Gesa.

Namenstag im November

Der 16. November erinnert an Gertrud von Helfta, auch Gertrud die Große genannt. Das Bistum Augsburg führt ihren Gedenktag am 17. November.

Sie lebte im Mittelalter im Kloster Helfta und ist für ihre geistlichen Schriften bekannt. Der Vorname begegnet euch auch bei Gertrud von Nivelles. In einem kirchlichen Kalender kann euch deshalb je nach gemeinter Person ein anderer Termin begegnen.

Eine Gertrud auf Bühne und Leinwand

Die Schauspielerin Gertrud Eysoldt gehörte zum deutschen Theater der Jahrhundertwende. Auf der Bühne spielte Eysoldt unter Max Reinhardt unter anderem Salome und Elektra. Filmportal dokumentiert außerdem ihre Auftritte im Stummfilm.

Zweitnamen für Gertrud

Gertrud Marie und Gertrud Elise sind zwei Ideen mit weicheren Lauten nach dem festen T.

Bei Marie bleibt das M als Übergang gut hörbar. Elise beginnt mit einem Vokal und lässt sich flüssig an den Rufnamen anschließen. Wenn ihr einen ähnlich vertrauten Klang sucht, lohnt sich auch ein Blick auf unsere alten Mädchennamen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann