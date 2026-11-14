Schatzsuche zuhause – fertige Spielanleitung zum Kindergeburtstag

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Heute steckt zwischen Sofakissen und Schuhen ein kleines Abenteuer. Vier Hinweise führen die Kinder durch die Wohnung, bis sie gemeinsam den Schatz finden. Die Aufgaben könnt ihr direkt übernehmen und an eure Wohnung anpassen.

Auf einen Blick Alter: etwa ab 4 Jahren mit Vorlesen

Mitspielende: als gemeinsame Runde gut für 2–8 Kinder

Material: vier Umschläge, Papier, Stift und eine Schatzkiste

Platz: Wohnzimmer und angrenzende Räume reichen

So bereitet ihr das Spiel vor

Schaut zuerst, wo die vier Stationen bei euch Platz haben.

In jeden Umschlag kommen die Aufgabe für diese Station und ein Hinweis zum nächsten Ort. Am einfachsten versteckt ihr die Umschläge in umgekehrter Reihenfolge. Für Kinder, die noch nicht lesen, malt ihr die Orte einfach auf.

So geht das Spiel

Am Sofa bekommen die Kinder den ersten Umschlag. Danach zeigt ihnen jeder Hinweis, wo sie weitersuchen können.

Start am Sofa. Die Gruppe zählt die Sofakissen und hält genauso viele Finger hoch. Ein Bild von Schuhen führt zur nächsten Station. Bei den Schuhen suchen die Kinder ein zusammengehöriges Paar. Im Umschlag steckt ein gezeichnetes Buch als Hinweis. Am Bücherregal wählt die Gruppe ein Buch mit einem Tier auf dem Umschlag. Legt vorher eins in Griffhöhe bereit. Der nächste Zettel zeigt den Esstisch. Am Tisch setzt die Gruppe ein Bild aus drei oder vier Papierschnipseln zusammen. Das Bild zeigt den Ort der Schatzkiste, zum Beispiel einen Korb neben der Tür.

Schatzsuche-Karten zum Ausdrucken

Mit den vier Stationskarten könnt ihr direkt loslegen. Schneidet sie aus, legt sie in die Umschläge und steckt die vier Puzzleteile zum letzten Hinweis.

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Varianten für eure Runde

Ihr könnt dieselbe Strecke an ein Motto oder an das Alter der Gruppe anpassen.

Für eine Piratenrunde malt ihr auf den ersten Zettel eine kleine Karte und markiert das Sofa als Start mit einem Kreuz. Bei älteren Kindern könnt ihr die Hinweise als kurze Rätsel schreiben, etwa „Hier stehen viele Geschichten nebeneinander“ für das Bücherregal.

Wenn mehr Kinder mitmachen, wechseln die Aufgaben. Ein Kind liest vor, eines trägt den Umschlag und ein anderes versucht, den nächsten Ort zu erraten. An jeder Station tauscht ihr die Rollen.

Falls die Suche stockt, verratet zuerst den Raum. Den genauen Ort können die Kinder dann selbst entdecken. In die Schatzkiste passen zum Beispiel ein paar bunte Sticker oder kleine Stempel, die ihr gleich verteilen könnt.

Was könnt ihr danach spielen?

Für die Zeit nach der Schatzsuche findet ihr in unserem Ratgeber Spiele für den Kindergeburtstag weitere Ideen.

Wenn die Schatzkiste gefunden ist und alle kurz verschnaufen möchten, könnt ihr im Sitzkreis das geheime Paket auswürfeln.

Für einen freien Nachmittag ohne Feier könnt ihr bei den Familienideen für heute stöbern.

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