Gisela – Bedeutung, Herkunft und Aussprache

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Gisela hat drei Silben und einen Namenstag im Mai. Eine deutsche Kaiserin und eine ungarische Königin trugen ihn im selben Jahrhundert. Wer Gisela heute hört, kann darin auch einen vertrauten Namen aus der eigenen Familie wiederentdecken.

Herkunft Althochdeutsch Bedeutung Namensglied für Geisel oder Pfand Aussprache gi-SE-la (3 Silben) Namenstag 7. Mai Formen Gisi, Gisele, Giselle

Was bedeutet Gisela?

Die Herkunft wird meist mit dem alten Namensglied gīsal erklärt.

Es steht für eine Geisel oder ein Pfand. Das Wort erinnert an eine Welt, in der Menschen als Sicherheit für Abmachungen übergeben wurden.

Gisela im Mittelalter

Gisela von Schwaben, die Gemahlin Konrads II., starb 1043 in Goslar und wurde im Speyerer Dom bestattet.

Ungefähr zur selben Zeit lebte Gisela von Ungarn. In Geschichtsbüchern unterscheidet ihr die beiden an ihren Ortszusätzen: Gisela von Schwaben und Gisela von Ungarn.

So sprecht ihr Gisela aus

Im Deutschen betont ihr die mittlere Silbe.

Das S klingt dabei weich, wie in „Rose“. Gisi ist eine kurze Form für den Alltag. Giselle wirkt mit der Betonung am Ende französischer, während Helena wie Gisela drei Silben und einen offenen Schluss mitbringt.

Wann hat Gisela Namenstag?

Am 7. Mai erinnert der kirchliche Kalender an Gisela von Ungarn.

Sie stammte aus Bayern und wurde durch ihre Ehe mit Stephan Königin von Ungarn. Nach ihrem Leben am Hof zog sie sich in das Kloster Niedernburg in Passau zurück.

Bekannte Personen namens Gisela

Gisela Schneeberger spielte mit Gerhard Polt in der Sketchreihe „Fast wia im richtigen Leben“. Auch in der Kinokomödie „Wir sind die Neuen“ war sie zu sehen. Dort geht es um eine WG, die nach vielen Jahren wieder zusammenzieht.

Zweitnamen zu Gisela

Gisela Ruth und Gisela Marlene

Ruth lässt den Dreisilber mit einem knappen zweiten Namen ausklingen. Marlene gibt beiden Namen Raum. Wenn euer Nachname ebenfalls mehrere Silben hat, könnt ihr den Unterschied beim lauten Lesen gut hören.

Mehr Namen mit Geschichte findet ihr bei unseren alten Mädchennamen. Historische Schreibweisen und Fundorte findet ihr bei unseren mittelalterlichen Namen.

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T Wer hat’s geschrieben? Torsten Esser Torsten hat das Vollzeit-Papa-Diplom. Er hat einen kleinen Sohn und eine Stieftochter, die er liebt, als wäre es seine eigene. Darüber hinaus hat er acht Semester lang "Soziale Arbeit" studiert. Mit einer unübertroffenen Mischung aus Wissen und Bauchgefühl, ist er der geborene Autor für dieses Magazin. Und ganz nebenbei kümmert er sich als Gründer und Inhaber von 1-2-family.de um alle Belange des Magazins. Autorenbild: © Chantal Reimann